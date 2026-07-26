https://ukraina.ru/20260726/ot-udarov-vozmezdiya-k--sistemnym-atakam-shkurlatov-pro-unichtozhenie-portov-na-ukraine-1081853199.html

"От ударов возмездия к — системным атакам": Шкурлатов про уничтожение портов на Украине

"От ударов возмездия к — системным атакам": Шкурлатов про уничтожение портов на Украине - 26.07.2026 Украина.ру

"От ударов возмездия к — системным атакам": Шкурлатов про уничтожение портов на Украине

Удары по Одесскому узлу стали приговором для логистики ВСУ — Россия перешла от точечных ответов к уничтожению портовой инфраструктуры. Горюче-смазочные материалы — это кровь войны, и их уничтожение приближает победу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2026-07-26T06:00

2026-07-26T06:00

2026-07-26T06:00

новости

украина

россия

украина.ру

сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

дзен новости сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063154402_0:128:1072:731_1920x0_80_0_0_8f54fcb01615df79ddd04e92fe87a371.jpg

Отвечая на вопрос об ударах по Одесскому узлу, Шкурлатов заявил, что ГСМ — это кровь войны. "Горюче-смазочные материалы — это кровь войны. Без них техника не выйдет из боксов, а БПЛА не взлетят. Удары по энергетике и нефтепереработке — это прямой удар по военному потенциалу противника", — пояснил эксперт.Шкурлатов подчеркнул, что Черноморские и Дунайские порты — это входные ворота для западных комплектующих и боеприпасов для украинской армии. Поэтому вся портовая инфраструктура — законная цель российской армии, отметил он."Отрадно, что мы перешли от ударов возмездия к планомерным, системным атакам. Это не позволяет противнику восстанавливаться и ломает его алгоритмы — соответственно, приближает нас к победе", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.

украина

россия

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, бпла, порт, черное море, корабль, война, война на украине, военный эксперт