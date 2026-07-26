"От ударов возмездия к — системным атакам": Шкурлатов про уничтожение портов на Украине - 26.07.2026 Украина.ру
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"От ударов возмездия к — системным атакам": Шкурлатов про уничтожение портов на Украине
"От ударов возмездия к — системным атакам": Шкурлатов про уничтожение портов на Украине - 26.07.2026 Украина.ру
"От ударов возмездия к — системным атакам": Шкурлатов про уничтожение портов на Украине
Удары по Одесскому узлу стали приговором для логистики ВСУ — Россия перешла от точечных ответов к уничтожению портовой инфраструктуры. Горюче-смазочные материалы — это кровь войны, и их уничтожение приближает победу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
2026-07-26T06:00
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Отвечая на вопрос об ударах по Одесскому узлу, Шкурлатов заявил, что ГСМ — это кровь войны. "Горюче-смазочные материалы — это кровь войны. Без них техника не выйдет из боксов, а БПЛА не взлетят. Удары по энергетике и нефтепереработке — это прямой удар по военному потенциалу противника", — пояснил эксперт.Шкурлатов подчеркнул, что Черноморские и Дунайские порты — это входные ворота для западных комплектующих и боеприпасов для украинской армии. Поэтому вся портовая инфраструктура — законная цель российской армии, отметил он."Отрадно, что мы перешли от ударов возмездия к планомерным, системным атакам. Это не позволяет противнику восстанавливаться и ломает его алгоритмы — соответственно, приближает нас к победе", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.
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"От ударов возмездия к — системным атакам": Шкурлатов про уничтожение портов на Украине

06:00 26.07.2026
 
© Фото : Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
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Удары по Одесскому узлу стали приговором для логистики ВСУ — Россия перешла от точечных ответов к уничтожению портовой инфраструктуры. Горюче-смазочные материалы — это кровь войны, и их уничтожение приближает победу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
Отвечая на вопрос об ударах по Одесскому узлу, Шкурлатов заявил, что ГСМ — это кровь войны. "Горюче-смазочные материалы — это кровь войны. Без них техника не выйдет из боксов, а БПЛА не взлетят. Удары по энергетике и нефтепереработке — это прямой удар по военному потенциалу противника", — пояснил эксперт.
Шкурлатов подчеркнул, что Черноморские и Дунайские порты — это входные ворота для западных комплектующих и боеприпасов для украинской армии. Поэтому вся портовая инфраструктура — законная цель российской армии, отметил он.
"Отрадно, что мы перешли от ударов возмездия к планомерным, системным атакам. Это не позволяет противнику восстанавливаться и ломает его алгоритмы — соответственно, приближает нас к победе", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.
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