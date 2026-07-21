Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине
© Фото : из личного архиваПодполковник запаса Роман Шкурлатов
© Фото : из личного архива
Современная война не прощает ошибок. Сегодня дешевый беспилотник может нанести ущерб на миллиарды, если система ПВО не сработает на опережение. Как Россия строит единый оборонительный контур к 2026 году, зачем нам мобильные группы на пикапах и почему удары по Одесскому узлу стали планомерным приговором для логистики ВСУ?
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов.
В последнее время наблюдается изменение тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ) — переход к массированным "каскадным" атакам, которые достигают до 400 дронов за ночь. Они направлены на перегрузку российского ПВО и поражение конкретных объектов ОПК и нефтянки (например, удары по НПЗ в Ярославле, Уфе и Москве).
— Роман, на ваш взгляд, как российская система ПВО должна трансформироваться, чтобы справляться с таким количеством целей одновременно?
— Российская система противовоздушной обороны (ПВО), безусловно, должна и уже трансформируется не первый год. Современная война показала уязвимость [нашей] системы, которая и в советский, и в постсоветский периоды считалась одной из лучших в мире. И не потому, что она плохая, а потому что сегодня изменился характер угроз и тактика применения средств поражения. Это требует изменения подходов, что мы и делаем максимально быстро.
Замечу, что нельзя сравнивать полноценные крылатые ракеты и те средства, которые сегодня применяет Украина. Зачастую это достаточно дешевые, но эффективные дроны ВСУ самолетного типа с большой дальностью — они долетают и до Урала, и до Поволжья.
— Насколько эффективным вы считаете анонсированное создание единой интегрированной системы ПВО к ноябрю 2026 года?
— Думаю, это просто обозначенный очередной рубеж, веха. Это не делается в одночасье и не станет панацеей, так как противник тоже совершенствуется. Причем он не одинок: за его спиной стоит ВПК стран НАТО и США. Они активно участвуют в создании и "меча", и "щита" Украины.
Объясню. Современная ПВО — это не только крупные комплексы С-300, С-400 или "Панцирь-С". Сегодня это сложный конгломерат, включающий мобильные огневые группы (пулеметы на пикапах), FPV-перехватчики (дроны анти-БПЛА), зенитные батареи, армейскую авиацию и так далее.
Полагаю, все сводится к деньгам. Средства противодействия не должны быть дороже средств поражения. Сейчас бывает так: летит беспилотник за несколько тысяч долларов, а ракета, которой его сбивают, стоит миллионы. Хотя тут нужно учитывать и ущерб: если дрон попадет в НПЗ или бьет в газовый хаб, ущерб будет баснословным.
Мобильные группы дешевле, но у них есть "потолок" — около 600 метров. Если враг идет выше, нужны уже перехватчики или более тяжелые средства ПВО. Единый контур системы ПВО и общее радиолокационное поле позволят связать всё, от пулемета до С-400, одну систему. Плюс активно развивается гражданский сегмент: предприятия ТЭК создают собственные узлы обороны с турелями и сетками.
Тактика противника понятна: сначала по низинам и руслам рек идут дешевые "обманки" (бензиновые "мопеды"), чтобы разрядить наше ПВО, а следом — тяжелые ударные системы, зачастую реактивные. Есть еще "электропоезда" на электромоторах — они бесшумны и опасны на дистанциях до 30 км от линии боестолкновения.
— Правительство РФ заявило о форсированном производстве дронов-перехватчиков для защиты инфраструктуры. Смогут ли они стать полноценной альтернативой дорогостоящим ЗРК и какие сложности стоят перед массовым внедрением таких систем?
— Конечно же, нет. Все хорошо на своем месте. Дроны-перехватчики — важнейший элемент, но лишь один из многих. Считаю, здесь важна совокупность. Например, наличие мобильных огневых групп заставляет противника подниматься выше 600 метров. Из-за этого им приходится увеличивать топливные баки, что снижает вес боевой части. То есть мобильные группы свою функцию выполняют, даже если не сбивают дрон напрямую.
Дроны-перехватчики — это экономика войны. Они должны перехватывать недорогие украинские БПЛА. Основная сложность здесь — связь. Связка "РЛС — дрон — оператор" должна работать как часы. Чем выше скорость перехватчика (свыше 200 км/ч), тем сложнее управление.
Однако у нас есть решения, которых у противника почти нет. Например, дроны-перехватчики "Ёлка". Они работают за счет кинетики (без боевой части), очень эффективны и просты в обучении. Предположу, что за 15 минут можно обучить даже гражданского [управлять таким БПЛА]. "Ёлка" — это настоящая находка. Сейчас идет глобальная гонка технологий. Не скажу, что пальма первенства за нами, но мы точно не отстаем от Запада. У самой Украины своих систем нет — это в лучшем случае отверточная сборка западных разработок.
07:00Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровнеЕсли Зеленский снимет Сырского и оставит Федорова, нам будет легче. Как ни крути, ВСУ удерживают фронт только потому, что их главком очень жестко относится к собственным солдатам. А мы в любом случае мы продолжим двигаться вперед, уделяя внимание контролю территорий и сбережению жизней личного состава
— Сейчас также идут разговоры о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в системы ПВО для распознавания образов и автозахвата целей. Насколько это критично в условиях, когда Украина начала массово использовать дроны на оптоволокне и с машинным зрением, которые невосприимчивы к традиционным средствам РЭБ?
— Искусственный интеллект ИИ внедряется не только в ПВО, но и в ударные БПЛА ("Герани"), и в разведку. Что касается оптоволокна — Украина использует его давно, но, на мой взгляд, здесь потолок модернизации уже достигнут. Все упирается в вес катушки: на 25, 30, 50 км провода весят столько, что приходится сильно жертвовать боевой частью.
Да, многие средства невосприимчивы к РЭБ, так как летят по полетным заданиям или на "цифре". Но и РЭБ совершенствуется, охватывая новые диапазоны частот. Это бесконечная борьба меча и щита. Думаю, в плане ИИ мы скоро неприятно удивим противника. Те же "Герани" уже могут сами выявлять приоритетные цели в полете. Противник пока в чем-то нас превосходит, но мы не сильно отстаем.
— Вопрос об Одесском узле. Россия систематически начала бить по портам Одессы, Южного и Черноморска, включая атаки на суда. Означает ли это переход к стратегии полной морской блокады? Какие военные задачи решаются уничтожением горюче-смазочных материалов (ГСМ) и логистики в этом регионе?
— Горюче-смазочные материалы — это кровь войны. Без них техника не выйдет из боксов, а БПЛА не взлетят. Удары по энергетике и нефтепереработке — это прямой удар по военному потенциалу противника. Логистические центры (включая терминалы "Новой почты") давно используются как склады для западного оружия.
Черноморские и Дунайские порты — это входные ворота для западных комплектующих и боеприпасов. Поэтому вся портовая инфраструктура — наша законная цель. Отрадно, что мы перешли от ударов возмездия к планомерным, системным атакам. Это не позволяет противнику восстанавливаться и ломает его алгоритмы — соответственно, приближает нас к победе.
Противник пытается делать то же самое с нашими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ). Это улица с двусторонним движением. Пока наши ракеты и баллистика превосходят украинские и по качеству, и по количеству. Но почивать на лаврах нельзя. Противник идет к созданию "собственной" баллистики (на деле — западной под украинскими шильдиками). Думаю, нам уже сейчас, не дожидаясь осени, нужно решение, что мы сможем этому противопоставить.
Вчера, 07:00Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре Европе надо, чтобы Украина воевала как можно дольше. Если что-то найдут, они ей помогут. Проблема только в том, что у самой Европы неважно с оружием и финансами. Им самим не хватает. Обещать-то они обещают. Но когда речь заходит о том, кто конкретно это даст, то они пока не знают
А пока что Европа избавляется от украинских беженцев, а в Киеве идут протесты. Об этом в интервью Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке.
Подписывайся на