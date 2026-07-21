Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине - 21.07.2026 Украина.ру
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Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине
Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине - 21.07.2026 Украина.ру
Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине
Современная война не прощает ошибок. Сегодня дешевый беспилотник может нанести ущерб на миллиарды, если система ПВО не сработает на опережение. Как Россия строит единый оборонительный контур к 2026 году, зачем нам мобильные группы на пикапах и почему удары по Одесскому узлу стали планомерным приговором для логистики ВСУ?
2026-07-21T18:18
2026-07-21T18:18
интервью
сво
новости сво
россия
украина
вооруженные силы украины
нпз
с-400 «триумф»
с-300
война
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов.В последнее время наблюдается изменение тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ) — переход к массированным "каскадным" атакам, которые достигают до 400 дронов за ночь. Они направлены на перегрузку российского ПВО и поражение конкретных объектов ОПК и нефтянки (например, удары по НПЗ в Ярославле, Уфе и Москве).— Роман, на ваш взгляд, как российская система ПВО должна трансформироваться, чтобы справляться с таким количеством целей одновременно?— Российская система противовоздушной обороны (ПВО), безусловно, должна и уже трансформируется не первый год. Современная война показала уязвимость [нашей] системы, которая и в советский, и в постсоветский периоды считалась одной из лучших в мире. И не потому, что она плохая, а потому что сегодня изменился характер угроз и тактика применения средств поражения. Это требует изменения подходов, что мы и делаем максимально быстро.Замечу, что нельзя сравнивать полноценные крылатые ракеты и те средства, которые сегодня применяет Украина. Зачастую это достаточно дешевые, но эффективные дроны ВСУ самолетного типа с большой дальностью — они долетают и до Урала, и до Поволжья.— Насколько эффективным вы считаете анонсированное создание единой интегрированной системы ПВО к ноябрю 2026 года?— Думаю, это просто обозначенный очередной рубеж, веха. Это не делается в одночасье и не станет панацеей, так как противник тоже совершенствуется. Причем он не одинок: за его спиной стоит ВПК стран НАТО и США. Они активно участвуют в создании и "меча", и "щита" Украины.Объясню. Современная ПВО — это не только крупные комплексы С-300, С-400 или "Панцирь-С". Сегодня это сложный конгломерат, включающий мобильные огневые группы (пулеметы на пикапах), FPV-перехватчики (дроны анти-БПЛА), зенитные батареи, армейскую авиацию и так далее.Полагаю, все сводится к деньгам. Средства противодействия не должны быть дороже средств поражения. Сейчас бывает так: летит беспилотник за несколько тысяч долларов, а ракета, которой его сбивают, стоит миллионы. Хотя тут нужно учитывать и ущерб: если дрон попадет в НПЗ или бьет в газовый хаб, ущерб будет баснословным.Мобильные группы дешевле, но у них есть "потолок" — около 600 метров. Если враг идет выше, нужны уже перехватчики или более тяжелые средства ПВО. Единый контур системы ПВО и общее радиолокационное поле позволят связать всё, от пулемета до С-400, одну систему. Плюс активно развивается гражданский сегмент: предприятия ТЭК создают собственные узлы обороны с турелями и сетками.Тактика противника понятна: сначала по низинам и руслам рек идут дешевые "обманки" (бензиновые "мопеды"), чтобы разрядить наше ПВО, а следом — тяжелые ударные системы, зачастую реактивные. Есть еще "электропоезда" на электромоторах — они бесшумны и опасны на дистанциях до 30 км от линии боестолкновения.— Правительство РФ заявило о форсированном производстве дронов-перехватчиков для защиты инфраструктуры. Смогут ли они стать полноценной альтернативой дорогостоящим ЗРК и какие сложности стоят перед массовым внедрением таких систем?— Конечно же, нет. Все хорошо на своем месте. Дроны-перехватчики — важнейший элемент, но лишь один из многих. Считаю, здесь важна совокупность. Например, наличие мобильных огневых групп заставляет противника подниматься выше 600 метров. Из-за этого им приходится увеличивать топливные баки, что снижает вес боевой части. То есть мобильные группы свою функцию выполняют, даже если не сбивают дрон напрямую.Дроны-перехватчики — это экономика войны. Они должны перехватывать недорогие украинские БПЛА. Основная сложность здесь — связь. Связка "РЛС — дрон — оператор" должна работать как часы. Чем выше скорость перехватчика (свыше 200 км/ч), тем сложнее управление.Однако у нас есть решения, которых у противника почти нет. Например, дроны-перехватчики "Ёлка". Они работают за счет кинетики (без боевой части), очень эффективны и просты в обучении. Предположу, что за 15 минут можно обучить даже гражданского [управлять таким БПЛА]. "Ёлка" — это настоящая находка. Сейчас идет глобальная гонка технологий. Не скажу, что пальма первенства за нами, но мы точно не отстаем от Запада. У самой Украины своих систем нет — это в лучшем случае отверточная сборка западных разработок.— Сейчас также идут разговоры о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в системы ПВО для распознавания образов и автозахвата целей. Насколько это критично в условиях, когда Украина начала массово использовать дроны на оптоволокне и с машинным зрением, которые невосприимчивы к традиционным средствам РЭБ?— Искусственный интеллект ИИ внедряется не только в ПВО, но и в ударные БПЛА ("Герани"), и в разведку. Что касается оптоволокна — Украина использует его давно, но, на мой взгляд, здесь потолок модернизации уже достигнут. Все упирается в вес катушки: на 25, 30, 50 км провода весят столько, что приходится сильно жертвовать боевой частью.Да, многие средства невосприимчивы к РЭБ, так как летят по полетным заданиям или на "цифре". Но и РЭБ совершенствуется, охватывая новые диапазоны частот. Это бесконечная борьба меча и щита. Думаю, в плане ИИ мы скоро неприятно удивим противника. Те же "Герани" уже могут сами выявлять приоритетные цели в полете. Противник пока в чем-то нас превосходит, но мы не сильно отстаем.— Вопрос об Одесском узле. Россия систематически начала бить по портам Одессы, Южного и Черноморска, включая атаки на суда. Означает ли это переход к стратегии полной морской блокады? Какие военные задачи решаются уничтожением горюче-смазочных материалов (ГСМ) и логистики в этом регионе?— Горюче-смазочные материалы — это кровь войны. Без них техника не выйдет из боксов, а БПЛА не взлетят. Удары по энергетике и нефтепереработке — это прямой удар по военному потенциалу противника. Логистические центры (включая терминалы "Новой почты") давно используются как склады для западного оружия.Черноморские и Дунайские порты — это входные ворота для западных комплектующих и боеприпасов. Поэтому вся портовая инфраструктура — наша законная цель. Отрадно, что мы перешли от ударов возмездия к планомерным, системным атакам. Это не позволяет противнику восстанавливаться и ломает его алгоритмы — соответственно, приближает нас к победе.Противник пытается делать то же самое с нашими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ). Это улица с двусторонним движением. Пока наши ракеты и баллистика превосходят украинские и по качеству, и по количеству. Но почивать на лаврах нельзя. Противник идет к созданию "собственной" баллистики (на деле — западной под украинскими шильдиками). Думаю, нам уже сейчас, не дожидаясь осени, нужно решение, что мы сможем этому противопоставить.А пока что Европа избавляется от украинских беженцев, а в Киеве идут протесты. Об этом в интервью Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке.
https://ukraina.ru/20230513/1046179190.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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интервью, сво, новости сво, россия, украина, вооруженные силы украины, нпз, с-400 «триумф», с-300, война, армия россии, дроны, удары по киеву сегодня, ракетные удары по украине, пво, одесса, ии (искусственный интеллект), армия, всу, фронт, вооружения, ракеты
Интервью, СВО, новости СВО, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НПЗ, С-400 «Триумф», С-300, война, Армия России, дроны, удары по Киеву сегодня, ракетные удары по Украине, ПВО, Одесса, ИИ (искусственный интеллект), Армия, ВСУ, фронт, вооружения, ракеты

Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине

18:18 21.07.2026
 
© Фото : из личного архиваПодполковник запаса Роман Шкурлатов
Подполковник запаса Роман Шкурлатов - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : из личного архива
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Современная война не прощает ошибок. Сегодня дешевый беспилотник может нанести ущерб на миллиарды, если система ПВО не сработает на опережение. Как Россия строит единый оборонительный контур к 2026 году, зачем нам мобильные группы на пикапах и почему удары по Одесскому узлу стали планомерным приговором для логистики ВСУ?
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов.
В последнее время наблюдается изменение тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ) — переход к массированным "каскадным" атакам, которые достигают до 400 дронов за ночь. Они направлены на перегрузку российского ПВО и поражение конкретных объектов ОПК и нефтянки (например, удары по НПЗ в Ярославле, Уфе и Москве).
— Роман, на ваш взгляд, как российская система ПВО должна трансформироваться, чтобы справляться с таким количеством целей одновременно?
— Российская система противовоздушной обороны (ПВО), безусловно, должна и уже трансформируется не первый год. Современная война показала уязвимость [нашей] системы, которая и в советский, и в постсоветский периоды считалась одной из лучших в мире. И не потому, что она плохая, а потому что сегодня изменился характер угроз и тактика применения средств поражения. Это требует изменения подходов, что мы и делаем максимально быстро.
Замечу, что нельзя сравнивать полноценные крылатые ракеты и те средства, которые сегодня применяет Украина. Зачастую это достаточно дешевые, но эффективные дроны ВСУ самолетного типа с большой дальностью — они долетают и до Урала, и до Поволжья.
Подполковник запаса Роман Шкурлатов - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
13 мая 2023, 06:13
Роман Шкурлатов: кто онПредседатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса, военный журналист
— Насколько эффективным вы считаете анонсированное создание единой интегрированной системы ПВО к ноябрю 2026 года?
— Думаю, это просто обозначенный очередной рубеж, веха. Это не делается в одночасье и не станет панацеей, так как противник тоже совершенствуется. Причем он не одинок: за его спиной стоит ВПК стран НАТО и США. Они активно участвуют в создании и "меча", и "щита" Украины.
Объясню. Современная ПВО — это не только крупные комплексы С-300, С-400 или "Панцирь-С". Сегодня это сложный конгломерат, включающий мобильные огневые группы (пулеметы на пикапах), FPV-перехватчики (дроны анти-БПЛА), зенитные батареи, армейскую авиацию и так далее.
Полагаю, все сводится к деньгам. Средства противодействия не должны быть дороже средств поражения. Сейчас бывает так: летит беспилотник за несколько тысяч долларов, а ракета, которой его сбивают, стоит миллионы. Хотя тут нужно учитывать и ущерб: если дрон попадет в НПЗ или бьет в газовый хаб, ущерб будет баснословным.
Мобильные группы дешевле, но у них есть "потолок" — около 600 метров. Если враг идет выше, нужны уже перехватчики или более тяжелые средства ПВО. Единый контур системы ПВО и общее радиолокационное поле позволят связать всё, от пулемета до С-400, одну систему. Плюс активно развивается гражданский сегмент: предприятия ТЭК создают собственные узлы обороны с турелями и сетками.
Тактика противника понятна: сначала по низинам и руслам рек идут дешевые "обманки" (бензиновые "мопеды"), чтобы разрядить наше ПВО, а следом — тяжелые ударные системы, зачастую реактивные. Есть еще "электропоезда" на электромоторах — они бесшумны и опасны на дистанциях до 30 км от линии боестолкновения.
— Правительство РФ заявило о форсированном производстве дронов-перехватчиков для защиты инфраструктуры. Смогут ли они стать полноценной альтернативой дорогостоящим ЗРК и какие сложности стоят перед массовым внедрением таких систем?
— Конечно же, нет. Все хорошо на своем месте. Дроны-перехватчики — важнейший элемент, но лишь один из многих. Считаю, здесь важна совокупность. Например, наличие мобильных огневых групп заставляет противника подниматься выше 600 метров. Из-за этого им приходится увеличивать топливные баки, что снижает вес боевой части. То есть мобильные группы свою функцию выполняют, даже если не сбивают дрон напрямую.
Дроны-перехватчики — это экономика войны. Они должны перехватывать недорогие украинские БПЛА. Основная сложность здесь — связь. Связка "РЛС — дрон — оператор" должна работать как часы. Чем выше скорость перехватчика (свыше 200 км/ч), тем сложнее управление.
Однако у нас есть решения, которых у противника почти нет. Например, дроны-перехватчики "Ёлка". Они работают за счет кинетики (без боевой части), очень эффективны и просты в обучении. Предположу, что за 15 минут можно обучить даже гражданского [управлять таким БПЛА]. "Ёлка" — это настоящая находка. Сейчас идет глобальная гонка технологий. Не скажу, что пальма первенства за нами, но мы точно не отстаем от Запада. У самой Украины своих систем нет — это в лучшем случае отверточная сборка западных разработок.
Александр Полищук интервью - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
07:00
Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровнеЕсли Зеленский снимет Сырского и оставит Федорова, нам будет легче. Как ни крути, ВСУ удерживают фронт только потому, что их главком очень жестко относится к собственным солдатам. А мы в любом случае мы продолжим двигаться вперед, уделяя внимание контролю территорий и сбережению жизней личного состава
— Сейчас также идут разговоры о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в системы ПВО для распознавания образов и автозахвата целей. Насколько это критично в условиях, когда Украина начала массово использовать дроны на оптоволокне и с машинным зрением, которые невосприимчивы к традиционным средствам РЭБ?
— Искусственный интеллект ИИ внедряется не только в ПВО, но и в ударные БПЛА ("Герани"), и в разведку. Что касается оптоволокна — Украина использует его давно, но, на мой взгляд, здесь потолок модернизации уже достигнут. Все упирается в вес катушки: на 25, 30, 50 км провода весят столько, что приходится сильно жертвовать боевой частью.
Да, многие средства невосприимчивы к РЭБ, так как летят по полетным заданиям или на "цифре". Но и РЭБ совершенствуется, охватывая новые диапазоны частот. Это бесконечная борьба меча и щита. Думаю, в плане ИИ мы скоро неприятно удивим противника. Те же "Герани" уже могут сами выявлять приоритетные цели в полете. Противник пока в чем-то нас превосходит, но мы не сильно отстаем.
— Вопрос об Одесском узле. Россия систематически начала бить по портам Одессы, Южного и Черноморска, включая атаки на суда. Означает ли это переход к стратегии полной морской блокады? Какие военные задачи решаются уничтожением горюче-смазочных материалов (ГСМ) и логистики в этом регионе?
— Горюче-смазочные материалы — это кровь войны. Без них техника не выйдет из боксов, а БПЛА не взлетят. Удары по энергетике и нефтепереработке — это прямой удар по военному потенциалу противника. Логистические центры (включая терминалы "Новой почты") давно используются как склады для западного оружия.
Черноморские и Дунайские порты — это входные ворота для западных комплектующих и боеприпасов. Поэтому вся портовая инфраструктура — наша законная цель. Отрадно, что мы перешли от ударов возмездия к планомерным, системным атакам. Это не позволяет противнику восстанавливаться и ломает его алгоритмы — соответственно, приближает нас к победе.
Противник пытается делать то же самое с нашими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ). Это улица с двусторонним движением. Пока наши ракеты и баллистика превосходят украинские и по качеству, и по количеству. Но почивать на лаврах нельзя. Противник идет к созданию "собственной" баллистики (на деле — западной под украинскими шильдиками). Думаю, нам уже сейчас, не дожидаясь осени, нужно решение, что мы сможем этому противопоставить.
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре Европе надо, чтобы Украина воевала как можно дольше. Если что-то найдут, они ей помогут. Проблема только в том, что у самой Европы неважно с оружием и финансами. Им самим не хватает. Обещать-то они обещают. Но когда речь заходит о том, кто конкретно это даст, то они пока не знают
А пока что Европа избавляется от украинских беженцев, а в Киеве идут протесты. Об этом в интервью Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке.
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