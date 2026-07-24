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Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство

Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство - 24.07.2026 Украина.ру

Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство

Армия России планомерно, ломая упорное сопротивление подразделений украинской армии, ведет наступательные действия практически на всех ключевых участках фронта

2026-07-24T14:16

2026-07-24T14:16

2026-07-24T14:16

эксклюзив

украина

россия

донбасс

михаил драпатый

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вооруженные силы украины

сво

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В Донбассе наступает период решающих боевых действий по линии Славянск-Краматорск-Дружковка. В Харьковской области враг теряет оборонительные рубежи в Волчанском и Дергачевском районах, примыкающих к границе с Белгородской областью. Есть заметные продвижения в Сумской области и ДНР. Зеленский уволил Сырского с должности главкома ВСУ. На его место назначен 43-летний генерал Драпатый, который 9 мая 2014 г. залил кровью Мариуполь. Снят и начальник Генштаба Гнатов. Бывшему министру обороны Украины Федорову подыскивают новую должность, связанную с силовыми структурами.Ситуация в зоне ответственности группировки войск "Север" обостряется с каждым днем. В Чернигове реактивная "Герань" ударила по зданию ТЦК. Разрушен ряд этажей, выбиты окна, возник пожар. Подобные огневые удары по военно-промышленным объектам Черниговщины становятся системными. На северо-востоке Харьковской области продолжаются активные боевые действия вокруг Волчанска, по направлению к Великому Бурлуку, на участке фронта вокруг Казачьей Лопани и Золочева, штурмовые и разведывательные группы активно действуют по линии Слатино-Липцы. Накануне штурмовые подразделения 127-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии в ходе ожесточенных боев выбили противника из села Волоховское (Волчанский район) и освободили его. "Северяне", согласно кадрам с геолокацией, увеличили зону контроля на 900 метров и продвинулись в направлении Уланова.Бомбардировочная авиация группировки войск "Запад" нанесла удары в районах Гороховатки и Червоного Оскола. Уничтожены переправы через реку Оскол — по ним шло снабжение подразделений 3-й, 66-й и 115-й отдельных механизированных и штурмовых бригад ВСУ на левом берегу реки. Подвоз боеприпасов, продовольствия и ротация украинских подразделений из Изюма в зону Оскольского "котла" остановились. Воевать нечем, раненых эвакуировать нет возможности. Вода и продовольствие моментально стали недоступны.Попытки наладить переправы только увеличивают число потерь личного состава ВСУ. За 20 дней июля при восстановлении переправ через Оскол уничтожено более 40 солдат и офицеров из состава инженерных подразделений.Ситуация в зоне ответственности группировки войск "Юг" динамично развивается. Продолжается работа наших бойцов на меловом склоне вдоль реки Северский Донец. В ходе продвижения штурмовики ВС РФ завязали бои за Стародубовку. Это следующее после Пискуновки село, фактически являющееся северными воротами в Николаевку, в котором наши бойцы вошли в частный сектор в юго-восточной части города. С мест сообщили, что в ходе долгих боев ликвидирован "карман" ВСУ севернее Рай-Александровки. Лес Долгий перешел под наш контроль. Есть территориальные успехи в районе Змеиной горы и по направлению к Васильевской Пустоши.По сведениям наших военкоров, на севере Константиновки российская армия продвигается и занимает новые позиции на территории жилой застройки Николаевки. Это означает, что идет ликвидация окруженной группировки ВСУ, которая весной проникла в микрорайон Шевченко Часова Яра.Наши войска группировки "Центр" наступают к Доброполью и вышли на окраины Анновки, которая, по сути, является восточным рубежом города. Кроме того, продолжается продвижение и со стороны населенного пункта Новый Донбасс. ВКС РФ наносят удары по позициям противника в Доброполье, очередными ударами ФАБ-500 уничтожены вражеские точки в многоэтажках. В Белицком боевые группы противника ещё присутствуют в жилых домах, которые используются как опорные и огневые пункты. Российская артиллерия и авиация наносят удары по выявленным целям. Об этом сообщает "Дневник Десантника".На северном участке фронта, где действуют бойцы группировки войск "Восток", воины-забайкальцы воспользовались брешью в обороне противника и продвинулись западнее Александровки, ликвидировав свыше четырех малых групп из состава штурмовых подразделений ВСУ. Возможно, бои за Покровское уже начались. Воины-приморцы продвинулись западнее сел Ровное и Копани, заняв позиции на стыке подразделений противника. В ходе наступления были взяты вражеские опорники, продвижение составило более километра в глубину и по фронту.В зоне ответственности группировки "Днепр" штурмовые подразделения взяли важный опорный пункт под Ореховом. Успех штурмовых действий обеспечила слаженная работа операторов дронов, артиллерии и штурмовиков. Одновременно российские войска нанесли удары ФАБами по Запорожью.В Киеве забили тревогу. "Запасов топлива на Украине больше нет. Скачок цен на АЗС неизбежен", — заявил самостийный эксперт топливного рынка Сергей Куюн. По его словам, из-за постоянных ударов по нефтебазам и заправкам, а также из-за конфликта на Ближнем Востоке накапливать резервы стало невозможно. "Почти три недели мы держались именно на дешевых запасах. Но они исчерпаны. Будем работать полностью с колес", — уточнил Куюн.Внезапно выяснилось, что вал роликов про охоту "людоловов" на украинцев — это не провокация ФСБ и не "Мосфильм", а реальность. Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что общество дошло до "точки кипения" из-за мобилизации. По его словам, сотрудники ТЦК в балаклавах незаконно задерживают людей без протоколов и полиции, а предложения запретить такую практику три последних министра обороны проигнорировали.Пожалуй, самое знаковое и резонансное событие минувшей недели, которое скажется и повлияет на дальнейший ход боевых действий на юго-востоке Украины, - смена высшего руководства ВСУ. Согласно инсайду "вражьего голоса", новый главком украинской армии Драпатый отказывается от "обороны любой ценой" и "мясных штурмов", что якобы "не означает автоматического и хаотического отступления ВСУ, а знаменует переход к концепции маневренной и асимметричной высокотехнологичной войны. В военных кругах НАТО этот сдвиг рассматривается не как слабость, а как попытка исправить системный дефицит людей и ресурсов, который при прежнем подходе вел к истощению армии".Иными словами, подход Драпатого подразумевает своевременный, организованный отход на заранее подготовленные позиции, если цена удержания старых несоизмерима с потерями. Это, дескать, сохраняет костяк армии. В свое время Сырский ответил на это, что в таком случае "армия очень быстро убежит за Днепр", который является самым лучшим рубежом.Драпатый уже пообещал, что "наступов" больше не будет, поскольку "солдат, который знает, что его жизнь ценят и его не бросят в бессмысленный штурм, воюет значительно эффективнее". Хитромудрый Зеленский, опасаясь прихода к власти Федорова на волне нового майдана, пока еще "картонного", уже переобулся в воздухе и "поручил Драпатому изменить систему управления войсками, убрав лишнюю советскую бюрократию из Генерального штаба. Это ускорит прохождение приказов и улучшит взаимодействие между подразделениями".Эксперты Stratfor, американского аналитического центра, который в экспертных кругах часто называют теневым ЦРУ, предупреждают, что Драпатый принимает командование в условиях острейшего дефицита боеприпасов, систем ПВО и общей усталости войск. В краткосрочной перспективе на отдельных участках фронта контролируемый отход ВСУ ради выравнивания линии обороны возможен. Однако этот шаг будет направлен именно на недопущение глубоких прорывов и окружений, а не на паническое бегство. Вопрос только в том, где эта самая "волшебная линия фронта", поскольку за западным Донбассом голая степь до самого Днепра.Что показательно: главный обзорщик Украины DeepStateUA глубокомысленно отмечает, что "окно возможностей для перехвата инициативы в войне может закрыться уже в сентябре. Но для кого-то должность важнее жизней, которыми украинцы платят ежедневно".Если перевести на понятный язык, то умники DS связывают критический дедлайн в сентябре для нового главкома ВСУ Драпатого с необходимостью стабилизировать фронт до начала осенней распутицы. Но, самое главное, этот срок обусловлен политическим давлением Запада перед выборами в США и пиком истощения ресурсов, требующим быстрых результатов от реформы управления. В целом в украинской армии нет монолитного мнения, и часть офицерского корпуса, которую, безусловно, зачистит СБУ, разделяет логику "коней на переправе не меняют", считая увольнение Сырского в условиях стабилизированного фронта рискованной политической уступкой.Наши военные эксперты и аналитики более сдержаны в оценках новых фигур в высшем военном руководстве ВСУ. На мой взгляд, Драпатый стал проявлять себя с первого дня назначения на должность главкома ВСУ. Он и раньше отличался коварством, жестокостью, маниакальным упорством. Особенно отдавая приказы на обстрелы мирных городов Донбасса и приграничных регионов России. Но недооценивать военные профессиональные качества Драпатого, на мой взгляд, не стоит.О кадровых перестановках на Украине в материале "А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, украина, россия, донбасс, михаил драпатый, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, сво