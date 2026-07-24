Встреча Трампа и Зеленского, дроновая революция в НАТО по опыту Украины. Итоги 24 июля - 24.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260724/vstrecha-trampa-i-zelenskogo-dronovaya-revolyutsiya-v-nato-po-opytu-ukrainy-itogi-24-iyulya-1081825479.html
Встреча Трампа и Зеленского, дроновая революция в НАТО по опыту Украины. Итоги 24 июля
Встреча Трампа и Зеленского, дроновая революция в НАТО по опыту Украины. Итоги 24 июля - 24.07.2026 Украина.ру
Встреча Трампа и Зеленского, дроновая революция в НАТО по опыту Украины. Итоги 24 июля
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне 28 июля, об этом сообщает издание Reuters. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
2026-07-24T18:00
2026-07-24T18:00
эксклюзив
сша
сербия
вашингтон
владимир зеленский
александр вучич
нато
ес
reuters
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074687504_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_209c2e9071a0ae0845e2952815368778.jpg
Турецкий журналист Хакан Рауфоглу подтвердил: "Эта встреча является важным событием в сфере дипломатии. Недавно лидеры двух стран встречались во Франции и в Турции".Он также напомнил, что 23 июля спросил госсекретаря США Марко Рубио о возможности такого контакта.Ранее "Суспiльне" сообщало, что Зеленский рассматривает возможность дипломатической поездки в США в июле. Визит предусматривает участие в похоронах сенатора Линдси Грэма* и двустороннюю встречу с Трампом в рамках продолжения мирных переговоров.НАТО готовится к войне дронов: украинский опыт заставляет альянс перестраиватьсяКомандование НАТО активно перекраивает подготовку войск, тактику и учебные программы под реалии, сформировавшиеся в украинском конфликте. Как пишет Business Insider, альянс признает: современная война — это война беспилотников, и то, что происходит на Украине, становится главным учебником для армий Запада.Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что союзники ежедневно изучают украинский опыт. По его словам, технологии и тактика меняются настолько быстро, что военным приходится постоянно адаптироваться. В рамках учений украинские военнослужащие регулярно выступают в роли условного противника — и, как правило, в первые дни громят натовские подразделения. В марте у берегов Португалии украинская команда с помощью дронов одержала победу над силами альянса, что заставило командование срочно пересматривать подходы.По данным Минобороны Украины, около 90 процентов всех ударов сейчас наносится беспилотниками — артиллерия ушла на второй план. На линии фронта сформировалась "зона смерти" глубиной от 10 до 20 километров, где круглосуточно действуют дроны-разведчики и ударные аппараты. Натовские генералы признают: война изменилась, и альянс должен измениться вместе с ней.Вучич: "Сербия идет в ЕС, но санкции против России не введет"Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что вступление в Евросоюз остается стратегической целью Белграда. Однако повторил свою неизменную позицию: антироссийские санкции Сербия вводить не намерена.При этом он напомнил, что за последние пять лет Сербия не открыла ни одной главы переговоров о вступлении — исключительно из-за отказа присоединиться к рестрикциям против Москвы. "И не позволяйте рассказывать вам сказки о том, что это произошло по какой-то другой причине", — подчеркнул сербский лидер.Ранее, в октябре 2025 года, Урсула фон дер Ляйен прямо потребовала от Белграда ввести санкции. Но Вучич стоит на своем:"Введите санкции против России — и вы сразу же станете чрезвычайно демократической страной. Мы такого решения не принимали".Пока Зеленский готовится к вояжу в Вашингтон, а НАТО учится воевать дронами, сербский президент продолжает балансировать между Брюсселем и Москвой. Об этом – в материале Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование
сша
сербия
вашингтон
турция
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Мария Илащук
Мария Илащук
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074687504_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_a4961fa46ccb8ef0eb70331999f716d6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, сербия, вашингтон, владимир зеленский, александр вучич, нато, ес, reuters, дональд трамп, саммит, турция, россия, санкции
Эксклюзив, США, Сербия, Вашингтон, Владимир Зеленский, Александр Вучич, НАТО, ЕС, Reuters, Дональд Трамп, саммит, Турция, Россия, санкции

Встреча Трампа и Зеленского, дроновая революция в НАТО по опыту Украины. Итоги 24 июля

18:00 24.07.2026
 
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
- РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
Читать в
ДзенTelegram
Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне 28 июля, об этом сообщает издание Reuters. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
Турецкий журналист Хакан Рауфоглу подтвердил:
"Эта встреча является важным событием в сфере дипломатии. Недавно лидеры двух стран встречались во Франции и в Турции".
Он также напомнил, что 23 июля спросил госсекретаря США Марко Рубио о возможности такого контакта.
"Мы виделись с украинцами две недели назад в Турции. Я бы сказал, что мы встречались с украинской стороной гораздо чаще, чем с российской, и я уверен, что мы встретимся снова", — ответил Рубио.
Ранее "Суспiльне" сообщало, что Зеленский рассматривает возможность дипломатической поездки в США в июле.
Визит предусматривает участие в похоронах сенатора Линдси Грэма* и двустороннюю встречу с Трампом в рамках продолжения мирных переговоров.
НАТО готовится к войне дронов: украинский опыт заставляет альянс перестраиваться
Командование НАТО активно перекраивает подготовку войск, тактику и учебные программы под реалии, сформировавшиеся в украинском конфликте. Как пишет Business Insider, альянс признает: современная война — это война беспилотников, и то, что происходит на Украине, становится главным учебником для армий Запада.
Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что союзники ежедневно изучают украинский опыт.
По его словам, технологии и тактика меняются настолько быстро, что военным приходится постоянно адаптироваться.
В рамках учений украинские военнослужащие регулярно выступают в роли условного противника — и, как правило, в первые дни громят натовские подразделения.
В марте у берегов Португалии украинская команда с помощью дронов одержала победу над силами альянса, что заставило командование срочно пересматривать подходы.
По данным Минобороны Украины, около 90 процентов всех ударов сейчас наносится беспилотниками — артиллерия ушла на второй план.
На линии фронта сформировалась "зона смерти" глубиной от 10 до 20 километров, где круглосуточно действуют дроны-разведчики и ударные аппараты. Натовские генералы признают: война изменилась, и альянс должен измениться вместе с ней.
Вучич: "Сербия идет в ЕС, но санкции против России не введет"
Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что вступление в Евросоюз остается стратегической целью Белграда. Однако повторил свою неизменную позицию: антироссийские санкции Сербия вводить не намерена.
"Европейский путь — наша стратегическая цель, других путей для нас нет. Это означает, что мы должны тесно сотрудничать со всеми странами-кандидатами", — заявил Вучич.
При этом он напомнил, что за последние пять лет Сербия не открыла ни одной главы переговоров о вступлении — исключительно из-за отказа присоединиться к рестрикциям против Москвы.
"И не позволяйте рассказывать вам сказки о том, что это произошло по какой-то другой причине", — подчеркнул сербский лидер.
Ранее, в октябре 2025 года, Урсула фон дер Ляйен прямо потребовала от Белграда ввести санкции. Но Вучич стоит на своем:
"Введите санкции против России — и вы сразу же станете чрезвычайно демократической страной. Мы такого решения не принимали".
Пока Зеленский готовится к вояжу в Вашингтон, а НАТО учится воевать дронами, сербский президент продолжает балансировать между Брюсселем и Москвой. Об этом – в материале Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСШАСербияВашингтонВладимир ЗеленскийАлександр ВучичНАТОЕСReutersДональд ТрампсаммитТурцияРоссиясанкции
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:56В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, — МО РФ
18:48"Воевать нечем, раненых не вывозят": ВСУ в Оскольском "котле" остались без воды и еды
18:47В Днепропетровской области ВС РФ продолжают бить по украинским поездам
18:45В Днепропетровской области объявлена принудительная эвакуация в одном из районов
18:39Ограничения введены в аэропорту Сочи, в аэропорту Внуково рейсы отправляются и принимаются по согласованию
18:39Минобороны РФ подтвердило удар по выставке беспилотников в Капитановке
18:38Удары по украинским портам, муралы Мариуполя. 24 июля, вечерний эфир
18:37В Курской области в результате атак ВСУ ранено три мирных жителя, — губернатор Хинштейн
18:34Итоги 24.07.26: удар по выставке дронов, у Трампа включился "режим мести"
18:33"Враг теряет оборонительные рубежи": Алехин про ситуацию на Харьковском фронте
18:05В Словакии задержан экс-глава Федерации футбола Украины Павелко
18:02В ЛНР ВСУ атаковали гражданскую спецтехнику, пострадавших нет
18:00Алексей Зубец: Украина получила ответ за удары по Новороссийску и может остаться без сельского хозяйства
18:00Встреча Трампа и Зеленского, дроновая революция в НАТО по опыту Украины. Итоги 24 июля
17:49Львовский мэр призвал к службе всех мужчин, но его сыновья избегают мобилизации
17:26Полищук: Одесса обречена на "пристальное внимание" российских ВКС и беспилотных систем
17:03ВС РФ продвигаются к Николаевке под Славянском. Главные новости к этому часу
16:53"Из субстанции и палок": Европа просадила свой военпром и перешла на выпуск дронов — Полищук
16:33Путин: новые Як-130М должны уничтожать крупные дроны и безэкипажные катера
16:31Вучич: Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование
Лента новостейМолния