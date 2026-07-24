https://ukraina.ru/20260724/vstrecha-trampa-i-zelenskogo-dronovaya-revolyutsiya-v-nato-po-opytu-ukrainy-itogi-24-iyulya-1081825479.html

Встреча Трампа и Зеленского, дроновая революция в НАТО по опыту Украины. Итоги 24 июля

Встреча Трампа и Зеленского, дроновая революция в НАТО по опыту Украины. Итоги 24 июля - 24.07.2026 Украина.ру

Встреча Трампа и Зеленского, дроновая революция в НАТО по опыту Украины. Итоги 24 июля

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне 28 июля, об этом сообщает издание Reuters. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".

2026-07-24T18:00

2026-07-24T18:00

2026-07-24T18:00

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сербия

вашингтон

владимир зеленский

александр вучич

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дональд трамп

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Турецкий журналист Хакан Рауфоглу подтвердил: "Эта встреча является важным событием в сфере дипломатии. Недавно лидеры двух стран встречались во Франции и в Турции".Он также напомнил, что 23 июля спросил госсекретаря США Марко Рубио о возможности такого контакта.Ранее "Суспiльне" сообщало, что Зеленский рассматривает возможность дипломатической поездки в США в июле. Визит предусматривает участие в похоронах сенатора Линдси Грэма* и двустороннюю встречу с Трампом в рамках продолжения мирных переговоров.НАТО готовится к войне дронов: украинский опыт заставляет альянс перестраиватьсяКомандование НАТО активно перекраивает подготовку войск, тактику и учебные программы под реалии, сформировавшиеся в украинском конфликте. Как пишет Business Insider, альянс признает: современная война — это война беспилотников, и то, что происходит на Украине, становится главным учебником для армий Запада.Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что союзники ежедневно изучают украинский опыт. По его словам, технологии и тактика меняются настолько быстро, что военным приходится постоянно адаптироваться. В рамках учений украинские военнослужащие регулярно выступают в роли условного противника — и, как правило, в первые дни громят натовские подразделения. В марте у берегов Португалии украинская команда с помощью дронов одержала победу над силами альянса, что заставило командование срочно пересматривать подходы.По данным Минобороны Украины, около 90 процентов всех ударов сейчас наносится беспилотниками — артиллерия ушла на второй план. На линии фронта сформировалась "зона смерти" глубиной от 10 до 20 километров, где круглосуточно действуют дроны-разведчики и ударные аппараты. Натовские генералы признают: война изменилась, и альянс должен измениться вместе с ней.Вучич: "Сербия идет в ЕС, но санкции против России не введет"Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что вступление в Евросоюз остается стратегической целью Белграда. Однако повторил свою неизменную позицию: антироссийские санкции Сербия вводить не намерена.При этом он напомнил, что за последние пять лет Сербия не открыла ни одной главы переговоров о вступлении — исключительно из-за отказа присоединиться к рестрикциям против Москвы. "И не позволяйте рассказывать вам сказки о том, что это произошло по какой-то другой причине", — подчеркнул сербский лидер.Ранее, в октябре 2025 года, Урсула фон дер Ляйен прямо потребовала от Белграда ввести санкции. Но Вучич стоит на своем:"Введите санкции против России — и вы сразу же станете чрезвычайно демократической страной. Мы такого решения не принимали".Пока Зеленский готовится к вояжу в Вашингтон, а НАТО учится воевать дронами, сербский президент продолжает балансировать между Брюсселем и Москвой. Об этом – в материале Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование

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эксклюзив, сша, сербия, вашингтон, владимир зеленский, александр вучич, нато, ес, reuters, дональд трамп, саммит, турция, россия, санкции