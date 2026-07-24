https://ukraina.ru/20260724/vstrecha-trampa-i-zelenskogo-dronovaya-revolyutsiya-v-nato-po-opytu-ukrainy-itogi-24-iyulya-1081825479.html
Встреча Трампа и Зеленского, дроновая революция в НАТО по опыту Украины. Итоги 24 июля
Встреча Трампа и Зеленского, дроновая революция в НАТО по опыту Украины. Итоги 24 июля - 24.07.2026 Украина.ру
Встреча Трампа и Зеленского, дроновая революция в НАТО по опыту Украины. Итоги 24 июля
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне 28 июля, об этом сообщает издание Reuters. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
2026-07-24T18:00
2026-07-24T18:00
2026-07-24T18:00
эксклюзив
сша
сербия
вашингтон
владимир зеленский
александр вучич
нато
ес
reuters
дональд трамп
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Турецкий журналист Хакан Рауфоглу подтвердил: "Эта встреча является важным событием в сфере дипломатии. Недавно лидеры двух стран встречались во Франции и в Турции".Он также напомнил, что 23 июля спросил госсекретаря США Марко Рубио о возможности такого контакта.Ранее "Суспiльне" сообщало, что Зеленский рассматривает возможность дипломатической поездки в США в июле. Визит предусматривает участие в похоронах сенатора Линдси Грэма* и двустороннюю встречу с Трампом в рамках продолжения мирных переговоров.НАТО готовится к войне дронов: украинский опыт заставляет альянс перестраиватьсяКомандование НАТО активно перекраивает подготовку войск, тактику и учебные программы под реалии, сформировавшиеся в украинском конфликте. Как пишет Business Insider, альянс признает: современная война — это война беспилотников, и то, что происходит на Украине, становится главным учебником для армий Запада.Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что союзники ежедневно изучают украинский опыт. По его словам, технологии и тактика меняются настолько быстро, что военным приходится постоянно адаптироваться. В рамках учений украинские военнослужащие регулярно выступают в роли условного противника — и, как правило, в первые дни громят натовские подразделения. В марте у берегов Португалии украинская команда с помощью дронов одержала победу над силами альянса, что заставило командование срочно пересматривать подходы.По данным Минобороны Украины, около 90 процентов всех ударов сейчас наносится беспилотниками — артиллерия ушла на второй план. На линии фронта сформировалась "зона смерти" глубиной от 10 до 20 километров, где круглосуточно действуют дроны-разведчики и ударные аппараты. Натовские генералы признают: война изменилась, и альянс должен измениться вместе с ней.Вучич: "Сербия идет в ЕС, но санкции против России не введет"Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что вступление в Евросоюз остается стратегической целью Белграда. Однако повторил свою неизменную позицию: антироссийские санкции Сербия вводить не намерена.При этом он напомнил, что за последние пять лет Сербия не открыла ни одной главы переговоров о вступлении — исключительно из-за отказа присоединиться к рестрикциям против Москвы. "И не позволяйте рассказывать вам сказки о том, что это произошло по какой-то другой причине", — подчеркнул сербский лидер.Ранее, в октябре 2025 года, Урсула фон дер Ляйен прямо потребовала от Белграда ввести санкции. Но Вучич стоит на своем:"Введите санкции против России — и вы сразу же станете чрезвычайно демократической страной. Мы такого решения не принимали".Пока Зеленский готовится к вояжу в Вашингтон, а НАТО учится воевать дронами, сербский президент продолжает балансировать между Брюсселем и Москвой. Об этом – в материале Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, сша, сербия, вашингтон, владимир зеленский, александр вучич, нато, ес, reuters, дональд трамп, саммит, турция, россия, санкции
Эксклюзив, США, Сербия, Вашингтон, Владимир Зеленский, Александр Вучич, НАТО, ЕС, Reuters, Дональд Трамп, саммит, Турция, Россия, санкции
Встреча Трампа и Зеленского, дроновая революция в НАТО по опыту Украины. Итоги 24 июля
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне 28 июля, об этом сообщает издание Reuters. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
Турецкий журналист Хакан Рауфоглу подтвердил:
"Эта встреча является важным событием в сфере дипломатии. Недавно лидеры двух стран встречались во Франции и в Турции".
Он также напомнил, что 23 июля спросил госсекретаря США Марко Рубио о возможности такого контакта.
"Мы виделись с украинцами две недели назад в Турции. Я бы сказал, что мы встречались с украинской стороной гораздо чаще, чем с российской, и я уверен, что мы встретимся снова", — ответил Рубио.
Ранее "Суспiльне" сообщало, что Зеленский рассматривает возможность дипломатической поездки в США в июле.
Визит предусматривает участие в похоронах сенатора Линдси Грэма* и двустороннюю встречу с Трампом в рамках продолжения мирных переговоров.
НАТО готовится к войне дронов: украинский опыт заставляет альянс перестраиваться
Командование НАТО активно перекраивает подготовку войск, тактику и учебные программы под реалии, сформировавшиеся в украинском конфликте. Как пишет Business Insider, альянс признает: современная война — это война беспилотников, и то, что происходит на Украине, становится главным учебником для армий Запада.
Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что союзники ежедневно изучают украинский опыт.
По его словам, технологии и тактика меняются настолько быстро, что военным приходится постоянно адаптироваться.
В рамках учений украинские военнослужащие регулярно выступают в роли условного противника — и, как правило, в первые дни громят натовские подразделения.
В марте у берегов Португалии украинская команда с помощью дронов одержала победу над силами альянса, что заставило командование срочно пересматривать подходы.
По данным Минобороны Украины, около 90 процентов всех ударов сейчас наносится беспилотниками — артиллерия ушла на второй план.
На линии фронта сформировалась "зона смерти" глубиной от 10 до 20 километров, где круглосуточно действуют дроны-разведчики и ударные аппараты. Натовские генералы признают: война изменилась, и альянс должен измениться вместе с ней.
Вучич: "Сербия идет в ЕС, но санкции против России не введет"
Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что вступление в Евросоюз остается стратегической целью Белграда. Однако повторил свою неизменную позицию: антироссийские санкции Сербия вводить не намерена.
"Европейский путь — наша стратегическая цель, других путей для нас нет. Это означает, что мы должны тесно сотрудничать со всеми странами-кандидатами", — заявил Вучич.
При этом он напомнил, что за последние пять лет Сербия не открыла ни одной главы переговоров о вступлении — исключительно из-за отказа присоединиться к рестрикциям против Москвы.
"И не позволяйте рассказывать вам сказки о том, что это произошло по какой-то другой причине", — подчеркнул сербский лидер.
Ранее, в октябре 2025 года, Урсула фон дер Ляйен прямо потребовала от Белграда ввести санкции. Но Вучич стоит на своем:
"Введите санкции против России — и вы сразу же станете чрезвычайно демократической страной. Мы такого решения не принимали".
Пока Зеленский готовится к вояжу в Вашингтон, а НАТО учится воевать дронами, сербский президент продолжает балансировать между Брюсселем и Москвой. Об этом – в материале Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование