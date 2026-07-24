https://ukraina.ru/20260724/vuchich-serbiya-sokhranyaet-kurs-na-vstuplenie-v-es-nesmotrya-na-razocharovanie-1081822004.html

Вучич: Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование

Вучич: Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование - 24.07.2026 Украина.ру

Вучич: Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград остаётся на европейском пути, хотя Евросоюз так и не обеспечил выполнение Брюссельского соглашения 2013 года. Об этом 24 июля он сказал в интервью австрийской газете Die Presse

2026-07-24T16:31

2026-07-24T16:31

2026-07-24T16:55

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"У меня есть тысячи причин для разочарования. Но в конечном итоге — да, мы остаёмся на европейском пути. Именно в Европе я вижу будущее Сербии. У нас нет другого пути", — заявил Вучич. По его словам, Белград выполнил свои обязательства, а косовская сторона единственное своё — создание Сообщества сербских муниципалитетов — так и не исполнила, несмотря на то что прошло уже более 13 лет.Вучич также отметил, что не видит причин отказываться от сотрудничества с Украиной, руководствуясь собственными национальными интересами. Подробнее об отношениях Сербии с Украиной – в материале Президент Сербии заявил о поддержке территориальной целостности Украины

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новости, сербия, украина, белград, александр вучич, ес, мир без границ