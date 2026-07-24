Вучич: Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование - 24.07.2026 Украина.ру
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Вучич: Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование
Вучич: Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование - 24.07.2026 Украина.ру
Вучич: Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград остаётся на европейском пути, хотя Евросоюз так и не обеспечил выполнение Брюссельского соглашения 2013 года. Об этом 24 июля он сказал в интервью австрийской газете Die Presse
2026-07-24T16:31
2026-07-24T16:55
новости
сербия
украина
белград
александр вучич
ес
мир без границ
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"У меня есть тысячи причин для разочарования. Но в конечном итоге — да, мы остаёмся на европейском пути. Именно в Европе я вижу будущее Сербии. У нас нет другого пути", — заявил Вучич. По его словам, Белград выполнил свои обязательства, а косовская сторона единственное своё — создание Сообщества сербских муниципалитетов — так и не исполнила, несмотря на то что прошло уже более 13 лет.Вучич также отметил, что не видит причин отказываться от сотрудничества с Украиной, руководствуясь собственными национальными интересами. Подробнее об отношениях Сербии с Украиной – в материале Президент Сербии заявил о поддержке территориальной целостности Украины
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новости, сербия, украина, белград, александр вучич, ес, мир без границ
Новости, Сербия, Украина, Белград, Александр Вучич, ЕС, Мир без границ

Вучич: Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование

16:31 24.07.2026 (обновлено: 16:55 24.07.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Нападение на резиденцию Путина – старая традиция НАТО — сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения об атаке резиденции Владимира Путина на Валдае
‼ Нападение на резиденцию Путина – старая традиция НАТО — сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения об атаке резиденции Владимира Путина на Валдае - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград остаётся на европейском пути, хотя Евросоюз так и не обеспечил выполнение Брюссельского соглашения 2013 года. Об этом 24 июля он сказал в интервью австрийской газете Die Presse
"У меня есть тысячи причин для разочарования. Но в конечном итоге — да, мы остаёмся на европейском пути. Именно в Европе я вижу будущее Сербии. У нас нет другого пути", — заявил Вучич.
По его словам, Белград выполнил свои обязательства, а косовская сторона единственное своё — создание Сообщества сербских муниципалитетов — так и не исполнила, несмотря на то что прошло уже более 13 лет.
Вучич также отметил, что не видит причин отказываться от сотрудничества с Украиной, руководствуясь собственными национальными интересами.
Подробнее об отношениях Сербии с Украиной – в материале Президент Сербии заявил о поддержке территориальной целостности Украины
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