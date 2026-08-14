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В Ивано-Франковской области пьяный офицер ТЦК искалечил подчинённого
В Ивано-Франковской области пьяный офицер ТЦК искалечил подчинённого - 14.08.2026 Украина.ру
В Ивано-Франковской области пьяный офицер ТЦК искалечил подчинённого
Старшего лейтенанта одного из районных территориальных центров комплектования Ивано-Франковской области задержали за избиение солдата. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T21:40
2026-08-14T21:40
2026-08-14T21:40
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По данным следствия, офицер среди ночи приехал в ТЦК в состоянии алкогольного опьянения (экспертиза показала 0,69 промилле) и решил "воспитать" 45-летнего военнослужащего, который нёс службу в наряде. Он унижал подчинённого, демонстрировал превосходство и применил физическую силу. В результате солдат получил закрытый разрыв левого акромиально-ключичного соединения и был прооперирован. Буйного офицера задержали, ему грозит до 12 лет лишения свободы.Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о завершении досудебного расследования в отношении бывшего участкового офицера Святошинского управления полиции Киева, которого уличили в перевозке около 5 килограммов психотропного вещества. Ему грозит до 12 лет лишения свободы - Пьяный офицер военкомата на Западной Украине "воспитательно" избил солдата.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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тцк, ивано-франковская область, новости, украина.ру, украина, киев
ТЦК, Ивано-Франковская область, Новости, Украина.ру, Украина, Киев
В Ивано-Франковской области пьяный офицер ТЦК искалечил подчинённого
Старшего лейтенанта одного из районных территориальных центров комплектования Ивано-Франковской области задержали за избиение солдата. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
По данным следствия, офицер среди ночи приехал в ТЦК в состоянии алкогольного опьянения (экспертиза показала 0,69 промилле) и решил "воспитать" 45-летнего военнослужащего, который нёс службу в наряде.
Он унижал подчинённого, демонстрировал превосходство и применил физическую силу.
В результате солдат получил закрытый разрыв левого акромиально-ключичного соединения и был прооперирован.
Буйного офицера задержали, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о завершении досудебного расследования в отношении бывшего участкового офицера Святошинского управления полиции Киева, которого уличили в перевозке около 5 килограммов психотропного вещества.
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