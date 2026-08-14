https://ukraina.ru/20260814/v-aeroportu-sochi-snyaty-ogranicheniya-na-prim-i-vypusk-samoltov-1082507312.html
В аэропорту Сочи сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Сочи сняты ограничения на приём и выпуск самолётов - 14.08.2026 Украина.ру
В аэропорту Сочи сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T21:56
2026-08-14T21:56
2026-08-14T21:57
росавиация
украина
сочи
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.Ранее гипермаркет "Галактика" в Енакиево Донецкой Народной Республики был уничтожен ночным ударом Вооружённых сил Украины. В результате возник пожар, торговый объект уничтожен, многочисленные повреждения получили складские помещения и легковые автомобили. На месте происшествия обнаружены фрагменты ударных беспилотников самолётного типа иностранного производства - ВСУ уничтожили гипермаркет в ДНР.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
росавиация, украина, сочи, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Росавиация, Украина, Сочи, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
В аэропорту Сочи сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
21:56 14.08.2026 (обновлено: 21:57 14.08.2026)
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.
Ранее гипермаркет "Галактика" в Енакиево Донецкой Народной Республики был уничтожен ночным ударом Вооружённых сил Украины.
В результате возник пожар, торговый объект уничтожен, многочисленные повреждения получили складские помещения и легковые автомобили.
На месте происшествия обнаружены фрагменты ударных беспилотников самолётного типа иностранного производства - ВСУ уничтожили гипермаркет в ДНР.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.