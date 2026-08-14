https://ukraina.ru/20260814/v-aeroportu-sochi-snyaty-ogranicheniya-na-prim-i-vypusk-samoltov-1082507312.html

В аэропорту Сочи сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Сочи сняты ограничения на приём и выпуск самолётов - 14.08.2026 Украина.ру

В аэропорту Сочи сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-14T21:56

2026-08-14T21:56

2026-08-14T21:57

росавиация

украина

сочи

донецкая народная республика

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украина.ру

сво

спецоперация

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Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.Ранее гипермаркет "Галактика" в Енакиево Донецкой Народной Республики был уничтожен ночным ударом Вооружённых сил Украины. В результате возник пожар, торговый объект уничтожен, многочисленные повреждения получили складские помещения и легковые автомобили. На месте происшествия обнаружены фрагменты ударных беспилотников самолётного типа иностранного производства - ВСУ уничтожили гипермаркет в ДНР.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

сочи

донецкая народная республика

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

росавиация, украина, сочи, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация