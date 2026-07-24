https://ukraina.ru/20260724/voyna-i-mir-na-ostankakh-grema--zelenskiy-letit-v-ssha-na-inspektsiyu-1081820638.html

Война и мир на останках Грэма*. Зеленский летит в США на инспекцию

Война и мир на останках Грэма*. Зеленский летит в США на инспекцию - 24.07.2026 Украина.ру

Война и мир на останках Грэма*. Зеленский летит в США на инспекцию

Ориентировочно 28 июля Владимир Зеленский опять полетит в США. Он – просроченный президент Украины, но в США его пригласили как полновесного и легитимного. Правда, по грустному поводу – на похороны

2026-07-24T16:16

2026-07-24T16:16

2026-07-24T16:16

мнения

весь скачко

сша

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

марко рубио

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Предадут наконец-то земле (она, увы, всех принимает) политического каннибала и садиста с задатками вурдалака, в быту сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма*, который, не исключено, доказал, что нет смертельнее болезни, чем насморк, вызванный дустом в чай или ударом баллистической ракеты по кумполу.Сенатор, как известно, 9 июля отпраздновал свое 71-летие, и сразу мотанулся в Киев. Традиционно потискался с Зеленским и понесся обратно назад, уже 11 июля. В этот же день, позвонив напоследок президенту Дональду Трампу, он и окочурился. От какой-то "стремительной болезни". Да так, что его родственники начали настаивать, чтобы хоронили сенатора в закрытом гробу. Подозревают конспирологи-недоброжелатели, что даже через 19 дней после смерти ловким гробовщикам-гримерам не удалось на лице сенатора скрыть следы разрушения так, чтобы не видно было, как оно разворочено вследствие ракетного удара "Искандером" в Киеве. Психолог Ольга Кириленко, специализирующаяся на таких случаях, живописала сцену в пабликах: "Пaникa, крики нa трeх языкaх и oбрушившийcя c пoтoлкa куcoк конструкции рacceк лицo ceнaтoру, пocлe чeгo у нeгo и нe выдeржaло ceрдцe".Что там на самом деле с сенатором приключилось, увидим, может быть, уже в конце месяца, а узнаем детали позже. Но сожалений в России усопший вряд ли достоин и дождется: он не скрывал, что для него самые лучшие американские инвестиции в убийства россиян, которые он всей своей черной душонкой публично приветствовал.Однако в Москве важно анализировать то, зачем Зеленский опять ломится за Атлантику, будто там ему медом намазано или вкусным коксом посыпано.Сам он уже несколько последних дней настаивает, что ему там комфортно, потому что его опять внезапно полюбил Трамп, а значит, может и отсыпать от щедрот и денег, и оружия. Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах, такая встреча – Зеленский-Трамп – опять запланирована.В недавнем интервью американской журналистке Лоре Лумер Зеленский особо подчеркнул, что отношения и диалог с президентом США имеют важное значение. Для него и для Украины. И похвастался, что характер его отношений с президентом США изменился, а первым переломным моментом в диалоге между ними стала встреча в Ватикане, когда они с Трампом остались только вдвоем, а посему дальнейший диалог между ними был позитивным.В Анкаре на саммите НАТО 8 июля сего года все это и увидели – молодой и старый ворковали, как голубки. И без Грэма среди прислуги, что тоже могло вызвать ревность сенатора со смертельным исходом…Но не суть. Она же в том, что Зеленский опять будет просить денег и оружия на войну с Россией, которую Трамп вроде бы благословил, но вот в Пентагоне решили не давать 400 млн долларов уже выделенных Киеву.А ведь Трамп в Турции странно проукраински раздухарился и пообещал помочь с усилением ПВО – предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. Более того, обсудили даже вопрос "закрытия неба" над Украиной, о чем Трамп заявил, что такой шаг тоже может быть предпринят при необходимости.Зеленского должно было насторожить то, что Трамп говорил о мирном соглашении между Москвой и Киевом как выходе из войны. И о том, что ситуация с таким документом остается сложной, но не безнадежной, хотя США и не ставят каких-либо конкретных сроков по урегулированию ситуации на Украине.Но не насторожило. В том, что Трамп опять на стороне Украины, Зеленского, наверное, убедило то, что президент США обещал позвонить президенту России Владимиру Путину, но так и не позвонил. А вот Зеленского опять позвали в Америку.Однако 23 июля в Маниле на полях саммита АСЕАН состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио, которая вполне может приоткрыть завесу тайн над позицией США. Все обозреватели согласились с тем, что 35 минут встречи – это мало, чтобы обсуждать серьезные проблемы и даже договориться договариваться дальше. Но вот для того, чтобы сверить часы и даже сделать предложения, этого времени достаточно.И если Лавров вновь подтвердил позицию Москвы (никаких ультиматумов Россия не потерпит, к переговорам и дипломатии готова, но СВО закончит только принципиально на своих условиях), то Рубио признал главное – надежды на скорый мир, о чем говорили в прошлом году на Аляске, мертвы: обнадеживающий "дух Анкориджа" выродился в милитаристский русофобский смрад. А значит, США по-прежнему будут идти к миру через эскалацию на фронтах СВО и потому будут помогать Украине. Пока не появится новый план урегулирования. Рубио так и сказал: "Предложения, выдвинутые в Анкоридже, провалились. Украинцы не были на них согласны. Нам нужно разработать новые идеи".По словам Рубио, разговор с главой МИД России получился "хороший и откровенный", потому что США и Россия как крупнейшие ядерные державы должны поддерживать диалог, а Штаты в свою очередь готовы сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта между Украиной и Россией.И теперь Зеленский мчится к Трампу, чтобы этот новый план мира опять не был выработан без Украины и без учета ее интересов.Но вот ведь что интересно: если Рубио и Лавров не договорились о чем-то более обнадеживающем (например, разговор двух президентов или саммит наподобие аляскинского), то у американского госсекретаря – это еще и завуалированный ультиматум России. Москве как бы предлагают еще раз подумать, как завершать конфликт в Европе, чтобы это было выгодно в первую очередь США, которые на данном этапе решили поддерживать Украину и подкидывать в костер войны свои смертоносные дровишки.США, кто бы и как к этому ни относился, сегодня занимают самую выгодную позицию: они войнами подожгли полмира, а из конфликтов качают то ли политическую лояльность напуганных союзников, то ли энергоносители, то ли деньги.Война в Европе не просто обезжиривает ее экономику, но и выкачивает средства на закупку американского оружия для войны Украины с Россией. Война с Ираном наряду с захватом нефти в Венесуэле превращает США в главного нефтяного производителя и экспортера этой "черной крови экономики". И в полной мере это касается и природного газа, сжиженного или трубного, это не важно.Напряженность в Тихоокеанском регионе и подготовка войны с Китаем напрягла там союзников США (Япония, Австралия, Южная Корея, Филиппины) и подвигла их вооружаться. Своим оружием и американским, что, как и война в Европе, абсолютно выгодно американскому ВПК, ибо дает заказы и деньги.И даже тот факт, что американцы много сжигают оружия в войне с Ираном, ничего не меняет, так как: а) сжигается старье; б) разрабатываются, применяются и обкатываются новые виды вооружения; в) наращенный темп производства и страх перед войнами заставит многих на планете покупать американское оружие еще долгие годы. Это в плане выгоды, что называется, три в одном для ВПК США.И даже если войны продлятся долго и закончатся для США относительно бесславно (как намечается на Ближнем Востоке), то, во-первых, они накопят жировую подушку на трудностях с энергоносителями. Во-вторых, они сами могут разорить и обезжирить не жертв на стороне, а своих… союзников.Недавно известный и авторитетный французский исторический антрополог Эммануэль Тодд в интервью японскому журналу Bungeishunju заявил, что США проводят политику, которая в конечном счете может привести к разрушению и собственных союзов. Для получения собственной выгоды с ободранных руин этих союзников. Чтобы по мере ослабления США и усиления Китая и России эти экономики не попали им в руки, под их зависимость.Более того, Тодд уже уверен: США последовательно ослабляют своих партнеров в разных регионах мира — от Европы и стран Персидского залива до Японии и Южной Кореи. Потому что главная цель США уже не сводится исключительно к сдерживанию России или Китая, а к сохранению собственной гегемонии, которая ослабевает, а последствия этой потери прежнего влияния все сильнее отражаются на союзниках.Тодд так и заявил: "Америка уничтожает своих союзников: если нам не останется ничего другого, кроме как оставить Евразию — Европу, Ближний Восток и Дальний Восток, — мы уничтожим все это перед уходом. Если все попадет в руки России, Китая и Ирана, наши союзники превратятся в выжженную землю".А потом он и сделал вывод: "Неизбежность войны — это всего лишь нарратив, созданный Соединенными Штатами для того, чтобы править миром".Согласитесь, это нечто новенькое, но очень похожее на правду, на происходящее в мире. В США хоронят сенатора Грэма, который считается одним из главных певцов и вдохновителей антироссийских санкций, а сами Штаты, равно как и Европа, сталкиваются с необходимостью пересмотреть санкционную политику в отношении России. В частности, Вашингтон опасается, что чрезмерные финансовые ограничения ослабляют позиции доллара в мировой экономике, а значит, корчится в конвульсиях и американская гегемония.Вот в такой ситуации Зеленский летит в США, как попрошайка, что абсолютно не поможет Украине – она сгорит в этом огне, а США уже присматривают ей замену. Кандидаты на замену в Европе уже бегут от такого "счастья", как черт от ладана.А России не остается ничего иного, как вносить свои коррективы в открывающиеся перспективы. Ну, а какие коррективы, узнаем уже скоро. Хотя проигрывать Россия не имеет права перед самой собой: это вопрос выживания и развития.*внесен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО ситуации в отношениях между США и Россией читайте в статье Владимира Скачко "Миллиарды или триллионы России. США определяются с прибылью за мир, а Украина – не в счет"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, весь скачко, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио