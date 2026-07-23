https://ukraina.ru/20260723/milliardy-ili-trilliony-rossii-ssha-opredelyayutsya-s-pribylyu-za-mir-a-ukraina--ne-v-schet--1081775976.html

Миллиарды или триллионы России. США определяются с прибылью за мир, а Украина – не в счет

Миллиарды или триллионы России. США определяются с прибылью за мир, а Украина – не в счет - 23.07.2026 Украина.ру

Миллиарды или триллионы России. США определяются с прибылью за мир, а Украина – не в счет

Среди сообщений, касающихся мира на Украине, есть много таких, которые намекают на его реальную возможность и даже обнадёживают. Потому что за ними просматривается не только политическая воля прекратить бойню, которая, как утверждает автор, есть у России, но и финансовая выгода, интересующая США

2026-07-23T15:27

2026-07-23T15:27

2026-07-23T15:27

россия

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

сергей лавров

нато

асеан

bloomberg

весь скачко

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И в первую очередь это касается, конечно же, американцев при президенте Дональде Трампе, который всегда без восторга и энтузиазма воспринимает этот мир, если он не сулит ему выгодных сделок. Трамп — президент-бизнесмен, и этим всё сказано. Все утверждают, что его шаги сложно просчитать, а на самом деле сделать это довольно легко: стоит только прислушаться, звенят ли монеты при политических телодвижениях.И если на Украине многие типа дальновидные вещают, что война через 2–3 месяца закончится, и даже мастырят под это дело своих политиков — носителей мира, которые и сожрут нынешнего воителя и недопрезидента Владимира Зеленского, — то Россия и США ведут конкретные разговоры, абсолютно игнорируя при этом Европу в лице ЕС и европейских членов НАТО, которые в поиске точки опоры на будущее совсем закусили удила и в войне на Украине видят своё возможное возрождение.Диспозиция сторон сегодня такова. Европа как бы окрысилась на Россию беспредельно и, проведя саммиты "Большой семёрки", НАТО и даже "коалиции хотюнчиков" (желающих), наобещала Киеву под войну кучу денег и даже присылала в Киев главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, чтобы та проверила готовность неонацистского режима и дальше воевать с Россией на европейские деньги. Увиденным Урсула осталась довольна, так как режим Зеленского подтвердил готовность воевать до последнего украинца.Европа, дополнительно к деньгам и оружию, как бы обязалась с будущего года ещё поставлять Украине недостающее пушечное мясо и расходный материал. Из числа тех граждан Украины призывного возраста, кто ранее убежал в Европу и нашёл там и убежище, и материальную помощь. Теперь неудачников, кого смогут, вернут домой на стопудовую гибель в окопах СВО.Россия и США тоже сверили свои позиции относительно конфликта на Украине, что и подтвердила встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН. Как сообщили в МИД России, Лавров вновь подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и приверженность договорённостям Анкориджа. Потому что "дух Анкориджа" предложил-то России именно Трамп, а президент России Владимир Путин с ним согласился.А потом США отказались от "духа", и теперь Рубио отделался общими словами, говоря о встрече: "Встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Мы обсудили российско-американские отношения и необходимость прекращения конфликта России и Украины".Вот, оказывается, что ещё — конфликт на Украине — волнует американскую администрацию, кроме побед над Ираном в Персидском заливе. И это, наверное, правда. США ищут территорию и конфликт, чтобы продемонстрировать своё миролюбие и способность положительно влиять на международные события. Хоть где-то. Остановились, повторяю, на Украине.И в Киеве, во-первых, как пишет издание Axios, недопрезидент Зеленский обсудил по телефону со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером возобновление переговоров с Россией о мире. Корреспондент издания Барак Равид, а потом и советник Офиса президента Украины Дмитрий Литвин сообщили и подтвердили, что Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером идеи, которые могли бы поспособствовать возобновлению переговоров с Россией об окончании вооружённого конфликта и мире на Украине.Во-вторых, все кадровые перестановки, затеянные Зеленским, вполне могут говорить и о том, что американцы готовят в Киеве апгрейд власти. То есть придание легитимности украинским властителям, чтобы те могли подписать соглашения и это не вызывало протестов России, которая сказала: всё будет подписывать только с легитимными. А на Украине более-менее легитимный спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Но он и слышать не хочет, чтобы предать Зеленского. То ли дурак совсем, то ли таится до срока и не обнаруживается, чтобы не сгореть заранее, то ли сидит у Зеленского на таком кукане компромата, что и пошевелиться не может.Но появление политической связки экс-министр обороны Михаил Фёдоров — глава ОПУ Кирилл Буданов* — новый главком ВСУ Михаил Драпатый, которая ориентирована на США и противостоит пробританской группировке Валерия Залужного, готового по заказу Лондона воевать до конца, говорит о тайной подготовке к возможным переговорам о мире.Если на Украине будут более-менее демократические выборы, то победит на них точно не Зеленский. Он, по последним данным соцопросов, только на четвёртом месте по уровню популярности, пропустив вперёд и Залужного, и Фёдорова, и даже Буданова.И расклад такой: Зеленский и Залужный — это война, и смена одного на другого — это обмен шила на мыло. А вот Фёдоров и Буданов, поддержанные войсками Драпатого, — это возможность хотя бы поговорить о мире.Да-да, о мире, к которому вдруг опять начали склоняться США. То месяцами говорили, что "дух Анкориджа" выветрился и Трамп ничего Путину не обещал, а, наоборот, в объятиях бывших евро-натовских союзников демонстрировал готовность воевать и снабжать укро-неонацистов оружием и деньгами, а тут вдруг разговоры о мире.Почему? Да всё очень просто: опять зашуршали банкноты и почудился звон монет.С одной стороны, Трамп в общении с европейскими сторонниками по НАТО добился главного: вывел США из непосредственного участия в украинско-российском конфликте, но оставил их там материально. То есть США по-прежнему поставляют в зону войны оружие своё, но платит за него Европа. И таким образом Трамп как бы и стимулирует ВПК Европы, чтобы те делали больше оружия и больше денег вкладывали в свою оборону и защиту. И создал, как заметил один обозреватель, "вечный двигатель" для оружейных баронов США, которые теперь смогут вечно кормиться заказами из Европы. На войну.Однако, с другой стороны, США, поджигая этот мир по всем направлениям, в первую очередь на Ближнем Востоке, несут серьёзные материальные потери и уже серьёзно поиздержались. Того, что даёт война на Украине, катастрофически мало для президента-бизнесмена и любителя всяческих сделок.А вот сотрудничество с Россией, восстановленное хотя бы в прежнем объёме, а то и получившее перспективу для развития по всем направлениям, может дать США намного больше.Ещё в начале текущего года Зеленский, ссылаясь на данные укроразведки, сообщил, что Россия предложила американскому бизнесу инвестиционные проекты на сумму 12 трлн долларов (триллионов, Карл!!!) в обмен на геополитические уступки в контексте украинского урегулирования. Для Зеленского это означало, что Москва и Вашингтон теперь полностью исключат Киев из переговорного процесса. И новость эта напугала Зеленского до дрожи в коленках и истерики.Особенно когда уже 11 февраля агентство Bloomberg опубликовало детали так называемого плана Кирилла Дмитриева — спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, переговорщика и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В нём отмечены направления сотрудничества, прибыльные и привлекательные для США, но и совпадающие с интересами России. По Bloomberg, это долгосрочные контракты на модернизацию российского авиапарка, сотрудничество в нефтегазовой сфере, включая добычу на шельфе, льготные условия для возвращения американского бизнеса на российский рынок, совместная добыча редкоземельных металлов, продвижение ископаемого топлива как альтернативы политике низких выбросов, совместные логистические проекты и т. д. и т. п.А главное — возвращение к долларовым расчётам, потому что отказ России от доллара как платёжно-расчётной единицы пугает американцев, как чеснок вампиров.Потом заговорили, что эти же 12 трлн Москва якобы предлагала Вашингтону в обмен на снятие антироссийских санкций, что тоже выгодно обеим сторонам.Но сам Кирилл Дмитриев опроверг эти слухи как ерунду. Но при этом признал, что, по его оценкам, портфель потенциальных российско-американских проектов превышает 14 трлн долларов.А триллионы — это, скажу вам, не миллионы и даже не миллиарды — любителям сделок башку сносит на раз. А Трамп у нас кто? Правильно: сами делайте выводы...Но суть в другом: теперь американцы должны делать выводы о своём ближайшем будущем. То есть что им впредь иметь от отношений с другими странами — миллиарды от войны, которая при самом неблагоприятном исходе может стать третьей мировой и ядерной, затронув и США, или триллионы от мирного сотрудничества. Это хорошая, а главное, реальная постановка вопроса, началом решения которого может стать мир на Украине.И в этой ситуации для России главное — не забыть, что говорил её президент Путин: нам нужно не долгосрочное перемирие, как передышка для шакалов, готовящихся в Европе к новой войне, а мир, учитывающий наши национальные интересы и нашу же национальную безопасность...* - признан в России экстремистом и террористомМнение Владимира Скачко о последних кадровых перестановках на Украине - в материале Неуловимый узурпатор. Зеленский превращается в Анну Иоановну неонацистского разлива.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, нато, асеан, bloomberg, весь скачко, мнения