Миллиарды или триллионы России. США определяются с прибылью за мир, а Украина – не в счет - 23.07.2026 Украина.ру
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Миллиарды или триллионы России. США определяются с прибылью за мир, а Украина – не в счет
Миллиарды или триллионы России. США определяются с прибылью за мир, а Украина – не в счет - 23.07.2026 Украина.ру
Миллиарды или триллионы России. США определяются с прибылью за мир, а Украина – не в счет
Среди сообщений, касающихся мира на Украине, есть много таких, которые намекают на его реальную возможность и даже обнадёживают. Потому что за ними просматривается не только политическая воля прекратить бойню, которая, как утверждает автор, есть у России, но и финансовая выгода, интересующая США
2026-07-23T15:27
2026-07-23T15:27
россия
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
сергей лавров
нато
асеан
bloomberg
весь скачко
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И в первую очередь это касается, конечно же, американцев при президенте Дональде Трампе, который всегда без восторга и энтузиазма воспринимает этот мир, если он не сулит ему выгодных сделок. Трамп — президент-бизнесмен, и этим всё сказано. Все утверждают, что его шаги сложно просчитать, а на самом деле сделать это довольно легко: стоит только прислушаться, звенят ли монеты при политических телодвижениях.И если на Украине многие типа дальновидные вещают, что война через 2–3 месяца закончится, и даже мастырят под это дело своих политиков — носителей мира, которые и сожрут нынешнего воителя и недопрезидента Владимира Зеленского, — то Россия и США ведут конкретные разговоры, абсолютно игнорируя при этом Европу в лице ЕС и европейских членов НАТО, которые в поиске точки опоры на будущее совсем закусили удила и в войне на Украине видят своё возможное возрождение.Диспозиция сторон сегодня такова. Европа как бы окрысилась на Россию беспредельно и, проведя саммиты "Большой семёрки", НАТО и даже "коалиции хотюнчиков" (желающих), наобещала Киеву под войну кучу денег и даже присылала в Киев главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, чтобы та проверила готовность неонацистского режима и дальше воевать с Россией на европейские деньги. Увиденным Урсула осталась довольна, так как режим Зеленского подтвердил готовность воевать до последнего украинца.Европа, дополнительно к деньгам и оружию, как бы обязалась с будущего года ещё поставлять Украине недостающее пушечное мясо и расходный материал. Из числа тех граждан Украины призывного возраста, кто ранее убежал в Европу и нашёл там и убежище, и материальную помощь. Теперь неудачников, кого смогут, вернут домой на стопудовую гибель в окопах СВО.Россия и США тоже сверили свои позиции относительно конфликта на Украине, что и подтвердила встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН. Как сообщили в МИД России, Лавров вновь подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и приверженность договорённостям Анкориджа. Потому что "дух Анкориджа" предложил-то России именно Трамп, а президент России Владимир Путин с ним согласился.А потом США отказались от "духа", и теперь Рубио отделался общими словами, говоря о встрече: "Встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Мы обсудили российско-американские отношения и необходимость прекращения конфликта России и Украины".Вот, оказывается, что ещё — конфликт на Украине — волнует американскую администрацию, кроме побед над Ираном в Персидском заливе. И это, наверное, правда. США ищут территорию и конфликт, чтобы продемонстрировать своё миролюбие и способность положительно влиять на международные события. Хоть где-то. Остановились, повторяю, на Украине.И в Киеве, во-первых, как пишет издание Axios, недопрезидент Зеленский обсудил по телефону со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером возобновление переговоров с Россией о мире. Корреспондент издания Барак Равид, а потом и советник Офиса президента Украины Дмитрий Литвин сообщили и подтвердили, что Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером идеи, которые могли бы поспособствовать возобновлению переговоров с Россией об окончании вооружённого конфликта и мире на Украине.Во-вторых, все кадровые перестановки, затеянные Зеленским, вполне могут говорить и о том, что американцы готовят в Киеве апгрейд власти. То есть придание легитимности украинским властителям, чтобы те могли подписать соглашения и это не вызывало протестов России, которая сказала: всё будет подписывать только с легитимными. А на Украине более-менее легитимный спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Но он и слышать не хочет, чтобы предать Зеленского. То ли дурак совсем, то ли таится до срока и не обнаруживается, чтобы не сгореть заранее, то ли сидит у Зеленского на таком кукане компромата, что и пошевелиться не может.Но появление политической связки экс-министр обороны Михаил Фёдоров — глава ОПУ Кирилл Буданов* — новый главком ВСУ Михаил Драпатый, которая ориентирована на США и противостоит пробританской группировке Валерия Залужного, готового по заказу Лондона воевать до конца, говорит о тайной подготовке к возможным переговорам о мире.Если на Украине будут более-менее демократические выборы, то победит на них точно не Зеленский. Он, по последним данным соцопросов, только на четвёртом месте по уровню популярности, пропустив вперёд и Залужного, и Фёдорова, и даже Буданова.И расклад такой: Зеленский и Залужный — это война, и смена одного на другого — это обмен шила на мыло. А вот Фёдоров и Буданов, поддержанные войсками Драпатого, — это возможность хотя бы поговорить о мире.Да-да, о мире, к которому вдруг опять начали склоняться США. То месяцами говорили, что "дух Анкориджа" выветрился и Трамп ничего Путину не обещал, а, наоборот, в объятиях бывших евро-натовских союзников демонстрировал готовность воевать и снабжать укро-неонацистов оружием и деньгами, а тут вдруг разговоры о мире.Почему? Да всё очень просто: опять зашуршали банкноты и почудился звон монет.С одной стороны, Трамп в общении с европейскими сторонниками по НАТО добился главного: вывел США из непосредственного участия в украинско-российском конфликте, но оставил их там материально. То есть США по-прежнему поставляют в зону войны оружие своё, но платит за него Европа. И таким образом Трамп как бы и стимулирует ВПК Европы, чтобы те делали больше оружия и больше денег вкладывали в свою оборону и защиту. И создал, как заметил один обозреватель, "вечный двигатель" для оружейных баронов США, которые теперь смогут вечно кормиться заказами из Европы. На войну.Однако, с другой стороны, США, поджигая этот мир по всем направлениям, в первую очередь на Ближнем Востоке, несут серьёзные материальные потери и уже серьёзно поиздержались. Того, что даёт война на Украине, катастрофически мало для президента-бизнесмена и любителя всяческих сделок.А вот сотрудничество с Россией, восстановленное хотя бы в прежнем объёме, а то и получившее перспективу для развития по всем направлениям, может дать США намного больше.Ещё в начале текущего года Зеленский, ссылаясь на данные укроразведки, сообщил, что Россия предложила американскому бизнесу инвестиционные проекты на сумму 12 трлн долларов (триллионов, Карл!!!) в обмен на геополитические уступки в контексте украинского урегулирования. Для Зеленского это означало, что Москва и Вашингтон теперь полностью исключат Киев из переговорного процесса. И новость эта напугала Зеленского до дрожи в коленках и истерики.Особенно когда уже 11 февраля агентство Bloomberg опубликовало детали так называемого плана Кирилла Дмитриева — спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, переговорщика и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В нём отмечены направления сотрудничества, прибыльные и привлекательные для США, но и совпадающие с интересами России. По Bloomberg, это долгосрочные контракты на модернизацию российского авиапарка, сотрудничество в нефтегазовой сфере, включая добычу на шельфе, льготные условия для возвращения американского бизнеса на российский рынок, совместная добыча редкоземельных металлов, продвижение ископаемого топлива как альтернативы политике низких выбросов, совместные логистические проекты и т. д. и т. п.А главное — возвращение к долларовым расчётам, потому что отказ России от доллара как платёжно-расчётной единицы пугает американцев, как чеснок вампиров.Потом заговорили, что эти же 12 трлн Москва якобы предлагала Вашингтону в обмен на снятие антироссийских санкций, что тоже выгодно обеим сторонам.Но сам Кирилл Дмитриев опроверг эти слухи как ерунду. Но при этом признал, что, по его оценкам, портфель потенциальных российско-американских проектов превышает 14 трлн долларов.А триллионы — это, скажу вам, не миллионы и даже не миллиарды — любителям сделок башку сносит на раз. А Трамп у нас кто? Правильно: сами делайте выводы...Но суть в другом: теперь американцы должны делать выводы о своём ближайшем будущем. То есть что им впредь иметь от отношений с другими странами — миллиарды от войны, которая при самом неблагоприятном исходе может стать третьей мировой и ядерной, затронув и США, или триллионы от мирного сотрудничества. Это хорошая, а главное, реальная постановка вопроса, началом решения которого может стать мир на Украине.И в этой ситуации для России главное — не забыть, что говорил её президент Путин: нам нужно не долгосрочное перемирие, как передышка для шакалов, готовящихся в Европе к новой войне, а мир, учитывающий наши национальные интересы и нашу же национальную безопасность...* - признан в России экстремистом и террористомМнение Владимира Скачко о последних кадровых перестановках на Украине - в материале Неуловимый узурпатор. Зеленский превращается в Анну Иоановну неонацистского разлива.
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Владимир Скачко
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россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, нато, асеан, bloomberg, весь скачко, мнения
Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, АСЕАН, bloomberg, весь Скачко, Мнения

Миллиарды или триллионы России. США определяются с прибылью за мир, а Украина – не в счет

15:27 23.07.2026
 
© REUTERS
- РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Среди сообщений, касающихся мира на Украине, есть много таких, которые намекают на его реальную возможность и даже обнадёживают. Потому что за ними просматривается не только политическая воля прекратить бойню, которая, как утверждает автор, есть у России, но и финансовая выгода, интересующая США
И в первую очередь это касается, конечно же, американцев при президенте Дональде Трампе, который всегда без восторга и энтузиазма воспринимает этот мир, если он не сулит ему выгодных сделок. Трамп — президент-бизнесмен, и этим всё сказано. Все утверждают, что его шаги сложно просчитать, а на самом деле сделать это довольно легко: стоит только прислушаться, звенят ли монеты при политических телодвижениях.
И если на Украине многие типа дальновидные вещают, что война через 2–3 месяца закончится, и даже мастырят под это дело своих политиков — носителей мира, которые и сожрут нынешнего воителя и недопрезидента Владимира Зеленского, — то Россия и США ведут конкретные разговоры, абсолютно игнорируя при этом Европу в лице ЕС и европейских членов НАТО, которые в поиске точки опоры на будущее совсем закусили удила и в войне на Украине видят своё возможное возрождение.
Диспозиция сторон сегодня такова. Европа как бы окрысилась на Россию беспредельно и, проведя саммиты "Большой семёрки", НАТО и даже "коалиции хотюнчиков" (желающих), наобещала Киеву под войну кучу денег и даже присылала в Киев главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, чтобы та проверила готовность неонацистского режима и дальше воевать с Россией на европейские деньги. Увиденным Урсула осталась довольна, так как режим Зеленского подтвердил готовность воевать до последнего украинца.
Европа, дополнительно к деньгам и оружию, как бы обязалась с будущего года ещё поставлять Украине недостающее пушечное мясо и расходный материал. Из числа тех граждан Украины призывного возраста, кто ранее убежал в Европу и нашёл там и убежище, и материальную помощь. Теперь неудачников, кого смогут, вернут домой на стопудовую гибель в окопах СВО.
Россия и США тоже сверили свои позиции относительно конфликта на Украине, что и подтвердила встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН. Как сообщили в МИД России, Лавров вновь подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и приверженность договорённостям Анкориджа. Потому что "дух Анкориджа" предложил-то России именно Трамп, а президент России Владимир Путин с ним согласился.
А потом США отказались от "духа", и теперь Рубио отделался общими словами, говоря о встрече: "Встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Мы обсудили российско-американские отношения и необходимость прекращения конфликта России и Украины".
Вот, оказывается, что ещё — конфликт на Украине — волнует американскую администрацию, кроме побед над Ираном в Персидском заливе. И это, наверное, правда. США ищут территорию и конфликт, чтобы продемонстрировать своё миролюбие и способность положительно влиять на международные события. Хоть где-то. Остановились, повторяю, на Украине.
И в Киеве, во-первых, как пишет издание Axios, недопрезидент Зеленский обсудил по телефону со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером возобновление переговоров с Россией о мире. Корреспондент издания Барак Равид, а потом и советник Офиса президента Украины Дмитрий Литвин сообщили и подтвердили, что Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером идеи, которые могли бы поспособствовать возобновлению переговоров с Россией об окончании вооружённого конфликта и мире на Украине.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Во-вторых, все кадровые перестановки, затеянные Зеленским, вполне могут говорить и о том, что американцы готовят в Киеве апгрейд власти. То есть придание легитимности украинским властителям, чтобы те могли подписать соглашения и это не вызывало протестов России, которая сказала: всё будет подписывать только с легитимными. А на Украине более-менее легитимный спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Но он и слышать не хочет, чтобы предать Зеленского. То ли дурак совсем, то ли таится до срока и не обнаруживается, чтобы не сгореть заранее, то ли сидит у Зеленского на таком кукане компромата, что и пошевелиться не может.
Но появление политической связки экс-министр обороны Михаил Фёдоров — глава ОПУ Кирилл Буданов* — новый главком ВСУ Михаил Драпатый, которая ориентирована на США и противостоит пробританской группировке Валерия Залужного, готового по заказу Лондона воевать до конца, говорит о тайной подготовке к возможным переговорам о мире.
Если на Украине будут более-менее демократические выборы, то победит на них точно не Зеленский. Он, по последним данным соцопросов, только на четвёртом месте по уровню популярности, пропустив вперёд и Залужного, и Фёдорова, и даже Буданова.
И расклад такой: Зеленский и Залужный — это война, и смена одного на другого — это обмен шила на мыло. А вот Фёдоров и Буданов, поддержанные войсками Драпатого, — это возможность хотя бы поговорить о мире.
Да-да, о мире, к которому вдруг опять начали склоняться США. То месяцами говорили, что "дух Анкориджа" выветрился и Трамп ничего Путину не обещал, а, наоборот, в объятиях бывших евро-натовских союзников демонстрировал готовность воевать и снабжать укро-неонацистов оружием и деньгами, а тут вдруг разговоры о мире.
Почему? Да всё очень просто: опять зашуршали банкноты и почудился звон монет.
С одной стороны, Трамп в общении с европейскими сторонниками по НАТО добился главного: вывел США из непосредственного участия в украинско-российском конфликте, но оставил их там материально. То есть США по-прежнему поставляют в зону войны оружие своё, но платит за него Европа. И таким образом Трамп как бы и стимулирует ВПК Европы, чтобы те делали больше оружия и больше денег вкладывали в свою оборону и защиту. И создал, как заметил один обозреватель, "вечный двигатель" для оружейных баронов США, которые теперь смогут вечно кормиться заказами из Европы. На войну.
Однако, с другой стороны, США, поджигая этот мир по всем направлениям, в первую очередь на Ближнем Востоке, несут серьёзные материальные потери и уже серьёзно поиздержались. Того, что даёт война на Украине, катастрофически мало для президента-бизнесмена и любителя всяческих сделок.
А вот сотрудничество с Россией, восстановленное хотя бы в прежнем объёме, а то и получившее перспективу для развития по всем направлениям, может дать США намного больше.
Ещё в начале текущего года Зеленский, ссылаясь на данные укроразведки, сообщил, что Россия предложила американскому бизнесу инвестиционные проекты на сумму 12 трлн долларов (триллионов, Карл!!!) в обмен на геополитические уступки в контексте украинского урегулирования. Для Зеленского это означало, что Москва и Вашингтон теперь полностью исключат Киев из переговорного процесса. И новость эта напугала Зеленского до дрожи в коленках и истерики.
Особенно когда уже 11 февраля агентство Bloomberg опубликовало детали так называемого плана Кирилла Дмитриева — спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, переговорщика и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В нём отмечены направления сотрудничества, прибыльные и привлекательные для США, но и совпадающие с интересами России. По Bloomberg, это долгосрочные контракты на модернизацию российского авиапарка, сотрудничество в нефтегазовой сфере, включая добычу на шельфе, льготные условия для возвращения американского бизнеса на российский рынок, совместная добыча редкоземельных металлов, продвижение ископаемого топлива как альтернативы политике низких выбросов, совместные логистические проекты и т. д. и т. п.
А главное — возвращение к долларовым расчётам, потому что отказ России от доллара как платёжно-расчётной единицы пугает американцев, как чеснок вампиров.
Потом заговорили, что эти же 12 трлн Москва якобы предлагала Вашингтону в обмен на снятие антироссийских санкций, что тоже выгодно обеим сторонам.
Но сам Кирилл Дмитриев опроверг эти слухи как ерунду. Но при этом признал, что, по его оценкам, портфель потенциальных российско-американских проектов превышает 14 трлн долларов.
А триллионы — это, скажу вам, не миллионы и даже не миллиарды — любителям сделок башку сносит на раз. А Трамп у нас кто? Правильно: сами делайте выводы...
Но суть в другом: теперь американцы должны делать выводы о своём ближайшем будущем. То есть что им впредь иметь от отношений с другими странами — миллиарды от войны, которая при самом неблагоприятном исходе может стать третьей мировой и ядерной, затронув и США, или триллионы от мирного сотрудничества. Это хорошая, а главное, реальная постановка вопроса, началом решения которого может стать мир на Украине.
И в этой ситуации для России главное — не забыть, что говорил её президент Путин: нам нужно не долгосрочное перемирие, как передышка для шакалов, готовящихся в Европе к новой войне, а мир, учитывающий наши национальные интересы и нашу же национальную безопасность...
* - признан в России экстремистом и террористом
Мнение Владимира Скачко о последних кадровых перестановках на Украине - в материале Неуловимый узурпатор. Зеленский превращается в Анну Иоановну неонацистского разлива.
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