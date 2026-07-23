"Нужно бить по всей акватории": капитан 1 ранга Горбачев о морской блокаде Украины - 23.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260723/nuzhno-bit-ne-po-sudam-a-po-vsey-akvatorii-kapitan-1-ranga-o-morskoy-blokade-ukrainy-1081774267.html
"Нужно бить по всей акватории": капитан 1 ранга Горбачев о морской блокаде Украины
"Нужно бить по всей акватории": капитан 1 ранга Горбачев о морской блокаде Украины - 23.07.2026 Украина.ру
"Нужно бить по всей акватории": капитан 1 ранга Горбачев о морской блокаде Украины
Для прекращения морской логистики Украины России нужна не концентрация дронов, а разновидовая группировка, способная решать оперативные задачи. Текущий формат спецоперации на море не позволяет переломить ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
2026-07-23T14:42
2026-07-23T14:59
новости
россия
украина
черное море
украина.ру
черноморский флот
вмф
черноморский флот вмф россии
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062078053_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_7373a526c6ba731175c91f31e4fe89a0.jpg
Отвечая на вопрос о том, что потребуется для перекрытия логистики Украины на море, Горбачев заявил, что одними катерами или беспилотниками здесь не обойтись. "Любые масштабные боевые действия — это использование разных родов войск. Только силами Черноморского флота здесь не обойтись. Должна действовать разновидовая группировка, от космических сил до подводной части", — пояснил эксперт.Горбачев подчеркнул, что Россия сейчас действует в "скальпельном режиме", который позволяет решать только частные задачи. По его словам, из-за того, что Черное море не объявлено зоной боевых действий, Россия не использует минное оружие.Эксперт подчеркнул, что Черноморскому флоту ВМФ России должны быть поставлены задачи завоевания господства в северной части Чёрного моря. "Черноморскому флоту могли бы быть поставлены задачи завоевания господства, если не во всем Черном море, то в его северной части. То есть нужно бить не по конкретным плавсредствам в портах, а воздействовать на всю акваторию, чтобы установить блокаду", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.
россия
украина
черное море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062078053_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_1d9735389bac987dfa8211ee87b94c26.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, черное море, украина.ру, черноморский флот, вмф, черноморский флот вмф россии, главные новости, главное, катер, беспилотники, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, блокада, военный эксперт, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Украина, Черное море, Украина.ру, Черноморский флот, ВМФ, Черноморский флот ВМФ России, Главные новости, главное, катер, беспилотники, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, блокада, военный эксперт, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"Нужно бить по всей акватории": капитан 1 ранга Горбачев о морской блокаде Украины

14:42 23.07.2026 (обновлено: 14:59 23.07.2026)
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВ порт Одессы вошли военные корабли НАТО
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Для прекращения морской логистики Украины России нужна не концентрация дронов, а разновидовая группировка, способная решать оперативные задачи. Текущий формат спецоперации на море не позволяет переломить ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Отвечая на вопрос о том, что потребуется для перекрытия логистики Украины на море, Горбачев заявил, что одними катерами или беспилотниками здесь не обойтись.
"Любые масштабные боевые действия — это использование разных родов войск. Только силами Черноморского флота здесь не обойтись. Должна действовать разновидовая группировка, от космических сил до подводной части", — пояснил эксперт.
Горбачев подчеркнул, что Россия сейчас действует в "скальпельном режиме", который позволяет решать только частные задачи. По его словам, из-за того, что Черное море не объявлено зоной боевых действий, Россия не использует минное оружие.
Эксперт подчеркнул, что Черноморскому флоту ВМФ России должны быть поставлены задачи завоевания господства в северной части Чёрного моря.
"Черноморскому флоту могли бы быть поставлены задачи завоевания господства, если не во всем Черном море, то в его северной части. То есть нужно бить не по конкретным плавсредствам в портах, а воздействовать на всю акваторию, чтобы установить блокаду", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.
Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаЧерное мореУкраина.руЧерноморский флотВМФЧерноморский флот ВМФ РоссииГлавные новостиглавноекатербеспилотникиновости СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОСпецоперацияблокадавоенный экспертУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:11Путин провел оперативное совещание Совбеза
15:01Если ты рукастый дядя, заходи не глядя
15:00Обыкновенный укронацизм: Драпатый высказался
14:55Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Новости СВО
14:45Увольнение Сырского: Киев продемонстрировал шаткость режима
14:42"Нужно бить по всей акватории": капитан 1 ранга Горбачев о морской блокаде Украины
14:29США продолжат военную помощь киевскому режиму - Рубио
14:25"Грядет очень тяжелый этап": Кулеба анонсировал голод на Украине
14:20Кто ты, Игорь Скибюк? Киевский режим стер биографию нового военачальника
14:04Обстановка в зоне ответственности группировки войск "Восток" ВС РФ
14:04"Главная задача — оторвать Украину от моря": Горбачев о защите Крыма и задачах России
13:55Украина взяла в долг у МВФ и разрабатывает госбюджет-2027
13:53Каллас анонсировала новые санкции против России. Главные новости к этому часу
13:45"Замысел Украины – отрезать Крым": России нужна масштабная операция на море — Горбачев
13:44Новый глава Кабмина Украины поручил министерствам подумать над эффективностью
13:22РФ фиксирует положительную динамику на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Важные заявления Кремля
13:20ВСУ обещают осенью представить украинский боевой лазер
13:15"11,5 тысяч квадратов потерь": Сырский передал Драпатому "наступательный" потенциал в виде пустых рук
13:04ООН собирает $358,4 млн на помощь Украине
13:01Продукция Донбасса — в Беларуси и Казахстане, "Все для победы". 23 июля, утренний эфир
Лента новостейМолния