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"Нужно бить по всей акватории": капитан 1 ранга Горбачев о морской блокаде Украины

"Нужно бить по всей акватории": капитан 1 ранга Горбачев о морской блокаде Украины - 23.07.2026 Украина.ру

"Нужно бить по всей акватории": капитан 1 ранга Горбачев о морской блокаде Украины

Для прекращения морской логистики Украины России нужна не концентрация дронов, а разновидовая группировка, способная решать оперативные задачи. Текущий формат спецоперации на море не позволяет переломить ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

2026-07-23T14:42

2026-07-23T14:42

2026-07-23T14:59

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Отвечая на вопрос о том, что потребуется для перекрытия логистики Украины на море, Горбачев заявил, что одними катерами или беспилотниками здесь не обойтись. "Любые масштабные боевые действия — это использование разных родов войск. Только силами Черноморского флота здесь не обойтись. Должна действовать разновидовая группировка, от космических сил до подводной части", — пояснил эксперт.Горбачев подчеркнул, что Россия сейчас действует в "скальпельном режиме", который позволяет решать только частные задачи. По его словам, из-за того, что Черное море не объявлено зоной боевых действий, Россия не использует минное оружие.Эксперт подчеркнул, что Черноморскому флоту ВМФ России должны быть поставлены задачи завоевания господства в северной части Чёрного моря. "Черноморскому флоту могли бы быть поставлены задачи завоевания господства, если не во всем Черном море, то в его северной части. То есть нужно бить не по конкретным плавсредствам в портах, а воздействовать на всю акваторию, чтобы установить блокаду", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.

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