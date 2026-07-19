https://ukraina.ru/20260719/sergey-gorbachev-rossiya-zaschitit-svoi-tankery-tolko-esli-provedet-krupnuyu-operatsiyu-v-chernom-more-1081591643.html

Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море

Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море - 19.07.2026 Украина.ру

Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море

Черноморскому флоту могли бы быть поставлены задачи завоевания господства, если не во всем Черном море, то в его северной части. То есть нужно бить не по конкретным плавсредствам в портах, а воздействовать на всю акваторию, чтобы установить блокаду в этой части моря.

2026-07-19T06:30

2026-07-19T06:30

2026-07-19T06:30

интервью

украина

черное море

севастополь

сергей горбачев

украина.ру

снг

черноморский флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/18/1045621331_44:31:835:476_1920x0_80_0_0_3044f35d1c417188b6ed4bfa16d7cd1d.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.В течение минувшей недели российские военные наносили удары по объектам инфраструктуры портов "Одесса", "Черноморск", "Южный" и "Днепро-Бугский", используемых для хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, было поражено 24 морских судна, действовавших в интересах ВСУ, в том числе 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера.Украинские источники сообщают, что силам беспилотных систем ВСУ якобы удалось поразить более 150 судов так называемого теневого танкерного флота России в акватории Черного и Азовского морей. По словам командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди, эти атаки являются частью проводимой киевским режимом операции по изоляции Крыма.- Сергей Павлович, нам или противнику проще реализовать свои планы, учитывая характер театра военных действий и наличие средств поражения?- Задача любых боевых действий заключается в том, чтобы не дать противнику реализовать свои планы. Замысел противника – отрезать Крым от материковой части, а наши действия здесь выглядят как ответная реакция. Считаю, что время для "ответок" прошло. В публичных заявлениях часто говорится о том, что наши удары являются ответом на те или иные действия Киева. Если мы будем придерживаться такой практики, то коренным образом ситуацию не переломить, а Украина будет держать нас, как говорят на флоте, в ситуации боевого напряжения.Действия, которые наши военные проводят последние дни, должны наращиваться, чтобы противник не только почувствовал неудобство, но и жители Крыма и Севастополя ощутили изменение ситуации в лучшую сторону.Если не оторвать Украину от моря, удары по портовой инфраструктуре и судам будут выглядеть лишь частью необходимой работы. Главная задача заключается в том, чтобы разорвать так называемый новый зерновой коридор, чтобы исключить проход судов в северо-западную часть Черного моря, поставки в украинские порты и вывоз грузов оттуда.- Что для этого потребуется? Концентрация морских безэкипажных катеров или воздушных беспилотников?- Любые масштабные боевые действия — это использование разных родов войск. Только силами Черноморского флота здесь не обойтись. Должна действовать разновидовая группировка, от космических сил до подводной части, которая будет использовать более мощные боевые средства.К примеру, мы не использовали минное оружие в силу того, что Черное море не объявлено зоной боевых действий. Мы действуем в скальпельном режиме. В таком режиме можно решать только частные задачи. Поэтому нужно подумать об ином формате боевых действий и выйти из режима специальной военной операции.Черноморскому флоту могли бы быть поставлены задачи завоевания господства, если не во всем Черном море, то в его северной части. То есть нужно бить не по конкретным плавсредствам в портах, а воздействовать на всю акваторию, чтобы установить блокаду в этой части моря. Речь не идет о применении ядерного оружия, для выполнения этой задачи достаточно обычных сил и средств.Но такая задача должна быть прежде всего сформулирована, потому что формат СВО не позволит нам прекратить логистику Украины в Черном море.- Как наш флот будет преодолевать противодействие морских дронов противника, которые господствуют в акватории Черного моря?- Говорить о господстве морских беспилотников противника это то же самое, что утверждать, что стрельба из автомата Калашникова прекращает любые действия противоположной стороны на поле боя. Безэкипажные морские катера — это разновидность боевых средств, которые влияют на тактику. Я же веду речь об операции флота. За 4,5 года операций в зоне СВО не было вообще, кроме ввода наших войск в 2022 году на территорию Украины. Боевые действия идут на тактическом уровне. Я говорю об оперативном уровне. Решение оперативных задач достигается не одними безэкипажными катерами или дронами.- Есть мнение, что уничтожение морской инфраструктуры Украины в районе Одессы создаст нам хорошие условия для высадки десанта. Согласитесь ли вы с таской точкой зрения?- Нет. Уничтожение инфраструктуры — это фактор, греющий душу, но он не определяет успех десантной операции. Он определяется планированием и применением боевых средств.Существует такое понятие – десантоопасное направление. Для украинцев Одесса это как раз такое направление, поэтому в конце февраля они установили там около 400 мин. Думаю, что говорить о десантной операции силами флота пока преждевременно. Пока нужно наращивать удары, которые наши военные наносят в последнее время, а дальше будет видно.- Судя по фото, украинские БПЛА чаще всего наносили удары по надстройке российских судов, где находятся навигационная рубка. Как защититься от атак вражеских беспилотников?- Можно устанавливать "мангалы", сетки, что повлияет на эффективность ударов. То, что противник целится в рубку понятно, так как он использует дроны, которые несут не очень большой запас взрывчатки. Задача не потопить судно, а вывести его из строя.Но суда останутся уязвимыми, пока не произойдет то, о чем я говорил выше. Когда соответствующие акватории будут объявлены зонами боевых действий, где будет назначен ответственный за режим судоходства, противовоздушную и противокатерную оборону.Не знаю, как это организационно делается сейчас. Часто обвиняют ПВО или моряков в том, что они не обеспечивают чью-то безопасность. Но возникает вопрос, ставил ли кто-то морякам или ПВО такие задачи? Эти суда принадлежат частным компаниям. Их движение организуется по не совсем понятным планам. Знают ли наши военные вообще о том, что планирует бизнес и как он выстраивает свою логистику?Режим СВО не позволяет военным действовать в полной мере и решать вопросы, которые обеспечивали бы безопасность судов.- В рамках описанной вами концепции должны ли будут наши военные вновь взять под контроль остров Змеиный в Черном море, который был оставлен ВС РФ в июне 2022 года?- Этот остров имеет важное значение с точки зрения доминирования в этом районе и планирования тайных операций. Но операция по захвату этого острова чревата в нынешних условиях высокими потерями, а удержать его будет еще сложнее. Если будет спланирована операция по овладению устьем Дуная, отрезанию Украины от моря, без взятия Змеиного нам не обойтись. Но сейчас это делать преждевременно.О ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ

https://ukraina.ru/20260717/evropa-rasshiryaet-pomosch-kievu-pora-nanosit-uscherb-dalnemu-tylu-ukrainy-1081574280.html

https://ukraina.ru/20260716/1081554308.html

https://ukraina.ru/20260713/1081416072.html

украина

черное море

севастополь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, черное море, севастополь, сергей горбачев, украина.ру, снг, черноморский флот