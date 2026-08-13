Военная помощь Украине увеличилась - пресса Франции - 13.08.2026 Украина.ру
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Военная помощь Украине увеличилась - пресса Франции
Военная помощь Украине увеличилась - пресса Франции - 13.08.2026 Украина.ру
Военная помощь Украине увеличилась - пресса Франции
Кредитные ресурсы Евросоюза позволили нарастить военную помощь киевскому режиму. Об этом 13 августа пишет французская газета "Фигаро"
2026-08-13T13:18
2026-08-13T13:19
новости
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дональд трамп
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военная помощь украине
кредит
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"Объем военной помощи, выделенной Киеву, в июне достиг 7,2 миллиарда евро, что является самым высоким показателем с апреля 2024 года, когда было получено 9,04 миллиарда евро, после чего финансирование со стороны США прекратилось в феврале 2025 года", - сказано в публикации.Французское издание со ссылкой на обновлённые данные немецкого "Кильского института" отметило, что благодаря новому кредиту от Евросоюза военная помощь киевскому режиму в июне 2026 года достигла самого высокого уровня с момента прекращения её финансирования со стороны США.Июньский всплеск военных поставок киевскому режиму "в первую очередь связан с новым кредитом для поддержки Украины, который помог довести общий объем военной помощи, выделенной европейскими институтами в мае и июне, до 4,3 миллиарда евро", сказано в публикации французского издания."В общей сложности Европейский союз одобрил кредит в размере 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов, чтобы помочь Украине финансировать войну против России и обеспечить функционирование государства", - отметило lefigaro.fr.Помимо этого кредита ЕС, отметило французское издание, Германия выделила 700 миллионов евро, Дания — 600 миллионов евро, а Нидерланды — 500 миллионов евро на поддержку украинской армии.Французское издание посетовало на то, что долгосрочный уровень финансирования киевского режима остается ниже, чем до прекращения помощи со стороны США в нынешнюю каденцию Дональда Трампа. "До февраля 2025 года доноры выделяли Киеву в среднем 3,46 миллиарда евро в месяц на военную помощь. С тех пор эта цифра упала до 2,94 миллиарда евро, - сказано в публикации. - Хотя Соединенные Штаты больше не вносят прямого вклада в военные усилия Украины, их вооружения продолжают играть ключевую роль". Европейские государства активизировали импорт оружия у американских компаний и получают поставки из военных запасов США. "Соединенные Штаты остаются ключевым поставщиком систем обороны, таких как Patriot, для которых у Европы в настоящее время есть лишь ограниченные альтернативы, — подчеркнул аналитик "Кильского института" Федерико Меллаче. - В долгосрочной перспективе решающим вопросом станет то, сможет ли Европа разработать и произвести надежные заменители основных американских систем обороны и постепенно снизить свою зависимость".Новости на эту тему: Пока Трамп сомневается насчет Киева: Польша и Германия бьются за производство ракет PatriotАктуальное интервью: Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружиемВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, франция, сша, киев, дональд трамп, ес, военная помощь украине, кредит
Новости, Украина, Франция, США, Киев, Дональд Трамп, ЕС, военная помощь Украине, кредит

Военная помощь Украине увеличилась - пресса Франции

13:18 13.08.2026 (обновлено: 13:19 13.08.2026)
 
© Фото : Минобороны ФранцииГлавы Минобороны и МИД Франции посещают военный лагерь подготовки 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская"
Главы Минобороны и МИД Франции посещают военный лагерь подготовки 155-й бригады ВСУ Анна Киевская - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото : Минобороны Франции
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Кредитные ресурсы Евросоюза позволили нарастить военную помощь киевскому режиму. Об этом 13 августа пишет французская газета "Фигаро"
"Объем военной помощи, выделенной Киеву, в июне достиг 7,2 миллиарда евро, что является самым высоким показателем с апреля 2024 года, когда было получено 9,04 миллиарда евро, после чего финансирование со стороны США прекратилось в феврале 2025 года", - сказано в публикации.
Французское издание со ссылкой на обновлённые данные немецкого "Кильского института" отметило, что благодаря новому кредиту от Евросоюза военная помощь киевскому режиму в июне 2026 года достигла самого высокого уровня с момента прекращения её финансирования со стороны США.
Июньский всплеск военных поставок киевскому режиму "в первую очередь связан с новым кредитом для поддержки Украины, который помог довести общий объем военной помощи, выделенной европейскими институтами в мае и июне, до 4,3 миллиарда евро", сказано в публикации французского издания.
"В общей сложности Европейский союз одобрил кредит в размере 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов, чтобы помочь Украине финансировать войну против России и обеспечить функционирование государства", - отметило lefigaro.fr.
Помимо этого кредита ЕС, отметило французское издание, Германия выделила 700 миллионов евро, Дания — 600 миллионов евро, а Нидерланды — 500 миллионов евро на поддержку украинской армии.
Французское издание посетовало на то, что долгосрочный уровень финансирования киевского режима остается ниже, чем до прекращения помощи со стороны США в нынешнюю каденцию Дональда Трампа.
"До февраля 2025 года доноры выделяли Киеву в среднем 3,46 миллиарда евро в месяц на военную помощь. С тех пор эта цифра упала до 2,94 миллиарда евро, - сказано в публикации. - Хотя Соединенные Штаты больше не вносят прямого вклада в военные усилия Украины, их вооружения продолжают играть ключевую роль".
Европейские государства активизировали импорт оружия у американских компаний и получают поставки из военных запасов США.
"Соединенные Штаты остаются ключевым поставщиком систем обороны, таких как Patriot, для которых у Европы в настоящее время есть лишь ограниченные альтернативы, — подчеркнул аналитик "Кильского института" Федерико Меллаче. - В долгосрочной перспективе решающим вопросом станет то, сможет ли Европа разработать и произвести надежные заменители основных американских систем обороны и постепенно снизить свою зависимость".
Новости на эту тему: Пока Трамп сомневается насчет Киева: Польша и Германия бьются за производство ракет Patriot
Актуальное интервью: Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием
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