https://ukraina.ru/20260722/neulovimyy-uzurpator-zelenskiy-prevraschaetsya-v-annu-ioanovnu-neonatsistskogo-razliva-1081729447.html

Неуловимый узурпатор. Зеленский превращается в Анну Иоановну неонацистского разлива

Неуловимый узурпатор. Зеленский превращается в Анну Иоановну неонацистского разлива - 22.07.2026 Украина.ру

Неуловимый узурпатор. Зеленский превращается в Анну Иоановну неонацистского разлива

Это уже украинская традиция, когда одновременно хула и похвала будут звучать в адрес нового главкома ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатого, одинаково плотно заливая его помоями и елеем

2026-07-22T13:54

2026-07-22T13:54

2026-07-22T13:54

мнения

россия

украина

запад

владимир зеленский

михаил драпатый

михаил федоров

вооруженные силы украины

весь скачко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081730406_0:0:1005:565_1920x0_80_0_0_c3d4825c81459fa70d96d42902b297ef.jpg

Но России это "варево" следует внимательно анализировать — воевать Драпатый призван с русскими. И он будет воевать...Новый главком носит характерное и почетное звание — "Душитель", к которому вполне уместно только добавить вначале "британский", а в конце — "Донбасса и Курска". Славу и позор, а также звание карателя и лузера он получил, воюя в Донбассе и Курской области, где все его инициативы начинались как бы успешно, а заканчивались громкими поражениями. Со страшными человеческими жертвами в рядах ВСУ.Самоуверенный и, судя по всему, крайне тщеславный дурачок в погонах, Драпатый даже построить солдат на смотр не мог по-людски. В 2025 году прилетевшие российские ракеты выкосили полигон солдат за милую душу, потому что Драпатый был уверен: дважды россияне по одному полигону в Днепропетровской области не ударят. А россияне ударили...Убитых было много, они и снесли Драпатого с должности главкома Сухопутных войск Украины. Но к тому времени он уже успел стать фаворитом британских спецслужб и был отмечен переходным мечом английской королевы: типа важный фрукт, нужно брать в разработку и вести наверх.И британцы повели: уже в октябре 2025 года Драпатый возглавил Группировку объединенных сил (ГОС) — оперативное объединение ВСУ, которое ведет войну в Харьковской области.Так же "успешно", как и везде, где ВСУ медленно, но уверенно отступают, неся страшные потери. Но в ГОС чуть ли не впервые в ВСУ применен опыт оптимизации управления, который заключается в переходе на так называемую корпусную систему в структурной организации армии.Это поставили в заслугу Драпатому, и теперь он типа должен распространить этот опыт на все ВСУ. Драпатый и попробует, но, как говорится, съесть-то он съест, но кто же ему даст...Но для России эти перестановки в украинских верхах имеют непосредственное значение. С одной стороны, недопрезидент Украины Владимир Зеленский вроде бы потерпел очередное политическое поражение и стал еще более недопрезидентом, который принимает важные государственно-кадровые решения под давлением улицы.Это правда. Такой правитель, особенно если он узурпатор власти, как Зеленский, собственного выеденного яйца не стоит. Тем более что улица — это тот самый "картонный майдан" проплаченных грантососов — тоже претерпевала значительные изменения в своих требованиях, которые ей диктовали спонсоры-организаторы.Сначала мини-майдан требовал вернуть уволенного министра обороны Михаила Федорова. Потом стал требовать, чтобы убрали еще и главкома ВСУ Александра Сырского, а на завершающей стадии вдруг захотел, чтобы вместо Сырского назначили Драпатого. Это вроде бы звенья одного и того же общего требования, но даже невооруженным взглядом заметны нюансы и некоторые различия.Зеленский, так уж получается, так и поступил: что требовали, то и сделал. И как бы всем показал, что он несамостоятелен и на него можно давить, чтобы получать желаемое.А для России это означает, что она и впредь будет иметь дело с узурпаторами. То есть с нелегитимной властью, с которой нельзя подписывать никакие соглашения, потому что они не будут иметь юридической силы, как и говорил президент России Владимир Путин. Теперь же на Украине не только президент и верховный главнокомандующий — узурпатор, но и министр обороны Евгений Хмара — и. о., который не прошел утверждение парламентом, и главком ВСУ Драпатый — человек, который назначен с нарушениями украинских законов.Главкома ВСУ президент назначает с подачи министра обороны, а не его и. о., а значит, Хмара не имел права никого подавать на назначения, а Зеленский — назначать. Но Зеленский сделал то, что сделал, и сегодня Россия имеет дело со всей украинской вертикалью войны, которая полностью нелегитимна. С нею можно сделать все, что угодно, даже вернуть всех назначенцев на место, но вот подписывать договоры (например, о мире или перемирии) можно только в случае полной капитуляции Украины, когда всем всё равно, что и как подписывать. Но капитуляции такой еще нужно достичь и добиться — вот в чем проблема...Поэтому, с другой стороны, Зеленский этими перестановками в армейских верхах сделал свое положение более сильным и устойчивым. Он получил свободу маневра, окружив себя нелегитимными людьми, которых он может перетасовать, как ему вздумается, в зависимости от меняющейся конъюнктуры, запросов и вкусов западных заказчиков.Во-первых, что поменялось в расстановке сил в ВСУ? Ничего, потому что своими назначениями Зеленский просто сменил линию противостояния Федоров — Сырский на такую же линию Хмара — Драпатый. С той только разницей, что сейчас Хмара поддерживает Зеленского, а Драпатый, поддерживая Федорова, ему противостоит. И все они, повторяю, нелегитимны.Во-вторых, Зеленский сейчас больше всего напоминает Анну Иоанновну Романову, которую бояре в 1730 году пригласили на российский трон при условии подписания ею кондиций, ограничивавших власть самодержицы.Анна Иоанновна, желая заполучить корону, кондиции подписала. Но потом, ознакомившись с ситуацией в России и раскладами жадных политических временщиков, кондиционную бумаженцию демонстративно порвала и дальше десять лет правила так, что у многих майки и пышные кафтаны заворачивались. Перед тем как всыпать розог или нагаек ослушникам самодержавной императорской воли...Так и Зеленский, который держится у власти, потому что он — хоть и узурпатор, но всё же президент, то есть человек, у которого в руках власть. Реальная власть. Плюс поддержка Запада, который хочет, чтобы Украина воевала с Россией дальше. И Зеленский эту войну обеспечивает. Худо-бедно, но обеспечивает, а следовательно, зачем его менять, как шило на мыло. Но без гарантии, что мыло будет лучше шила...Запад, конечно, хочет плотнее контролировать Зеленского и потому периодически подсовывает к нему фигуры, которые могут, при желании Запада, стать его политическими оппонентами на президентских выборах, которые нужно проводить, чтобы придать украинской верховной власти легитимность. Так возникли фигуры еще одного экс-главкома Валерия Залужного, экс-главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова*, самого Федорова или прочих политических выскочек типа экс-спикера Дмитрия Разумкова или боксеров с травмированной головой и накачанными надбровными дугами типа мэра Киева Виталия Кличко или Александра Усика. Они должны были давить или поддавливать на Зеленского, чтобы тот был послушным, не кочевряжился и не думал, что хвост может так уж вольготно вилять западной собакой.В-третьих, свобода маневра, сейчас полученного Зеленским, заключается в том, что он теперь, во-первых, тесно не связан ни с какой группировкой внутри Украины, кроме своего ближайшего окружения, полностью лояльного к нему, потому что зависимого от него материально: вместе они грабят западную помощь.Во-вторых, теперь Зеленский для нейтрализации кого-либо из оппонентов вполне может натравливать на него другие группировки, обещая им, например, новые коржики и назначения. Его оппоненты ориентируются на разные группировки политиков в Европе, Великобритании и США, которые натужно едины в ЕС и НАТО, пока есть общая цель — война с Россией.Но по мере побед России в СВО и приближения российских войск к границам Европы в стане русофобов возникнут противоречия — им станет не до Украины. Этим Зеленский и сможет воспользоваться, если ему достанет ума и интриганского опыта, чтобы держаться в кресле. А ему может всего этого хватить — его ведут довольно опытные политтехнологи и деляги от геополитики. Да и сам он понимает: речь идет о его жизни и смерти при выходе из украинских реалий.Короче, веселая жизнь намечается в украинском змее-гадюшнике. Но Зеленскому после всех этих перипетий нужно будет доказывать свою жизне- и дееспособность как человека, "побеждающего Россию". И Хмаре с Драпатым нужно то же самое, чтобы люди побыстрее забыли и Федорова, и Сырского. Да и деньги под войну с Россией Запад пообещал серьезные, и некоторые суммы уже пошли на Украину.А значит, нужно оправдывать надежды и отрабатывать вложения. И ВСУ под Драпатым — Хмарой — Зеленским вскоре действительно могут где-то сконцентрироваться и перейти в обещанное контрнаступление. В России, слава Богу, об этом знают и готовятся. Ну, есть надежда на то, что события в Курской области больше нигде не повторятся...*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, россия, украина, запад, владимир зеленский, михаил драпатый, михаил федоров, вооруженные силы украины, весь скачко