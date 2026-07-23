https://ukraina.ru/20260723/kto-ty-igor-skibyuk-kievskiy-rezhim-ster-biografiyu-novogo-voenachalnika-1081773396.html

Кто ты, Игорь Скибюк? Киевский режим стер биографию нового военачальника

Кто ты, Игорь Скибюк? Киевский режим стер биографию нового военачальника - 23.07.2026 Украина.ру

Кто ты, Игорь Скибюк? Киевский режим стер биографию нового военачальника

Киевский режим предпринимает отчаянные попытки скрыть биографические данные нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игоря Скибюка. Как 23 июля сообщило агентство РИА Новости в силовых структурах, в открытых источниках тщательно "подчищены" ключевые сведения о военачальнике, назначенном Владимиром Зеленским на этот пост

2026-07-23T14:20

2026-07-23T14:20

2026-07-23T14:20

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киев

конотоп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

генштаб

тцк

новости

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Ранее Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-майора Игоря Скибюка начальником Генштаба ВСУ, сменив на этом посту Андрея Гнатова, занимавшего должность с марта 2025 года. Кадровая чехарда в военном руководстве Киева продолжается, однако на этот раз она сопровождается еще и информационным туманом.По данным источников, в большинстве открытых источников подробная биография нового начальника генштаба отсутствует. При этом на официальном сайте ВСУ указана одна дата рождения Скибюка, а в других открытых источниках фигурирует иная. Примечательно, что украинские новостные сайты распространяют лишь архивные фотографии Скибюка и публикуют идентичное описание его жизни: рождение в Конотопе Сумской области в 1976 году, окончание Одесского института Сухопутных войск и Национального университета обороны Украины, служба в 80-й десантно-штурмовой бригаде с 1998 года. Однако, как отмечают силовики, эта информация может быть лишь частью официальной легенды.Особый интерес вызывает тот факт, что 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ, в которой Скибюк провел большую часть своей карьеры, дислоцируется во Львовской области. Там же, по данным источников, он получал выплаты от местного ТЦК как участник так называемой АТО. Эти детали проливают свет на истинное происхождение и профессиональный путь военачальника, который киевский режим предпочитает не афишировать.О том, что происходит после назначения нового главнокомандующего ВСУ, — в ежедневном обзоре Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июля.

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украина, киев, конотоп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, тцк, новости