https://ukraina.ru/20260723/novoe-pokolenie-v-drapatom-nashli-razryv-s-sovetskim-proshlym-khronika-sobytiy-na-1300-23-iyulya--1081767794.html

Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июля

Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июля - 23.07.2026 Украина.ру

Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июля

На Западе наивно верят, что назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего украинской армией призвано разорвать связь ВСУ с "советской военной культурой". Между тем Украина не прошла фейс-контроль в ЕС и едет домой

2026-07-23T13:00

2026-07-23T13:00

2026-07-23T13:00

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"Всеобщая поддержка" в Киеве и ноль изменений на фронтеЗападные СМИ продолжают создавать героический ореол вокруг фигуры нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого, представляя его назначение чуть ли не "спасением украинской армии". Как пишет британская газета The Guardian, смена генерала Александра Сырского на 43-летнего Драпатого получила "практически всеобщую поддержку" в Киеве и символизирует долгожданный разрыв с "ненавистным советским прошлым".По версии западных аналитиков, которых цитирует издание, Драпатый принадлежит к "новой волне" украинских командиров, закаленных десятилетием боевых действий. Его главные козыри — раннее внедрение беспилотных технологий, делегирование полномочий младшим офицерам и, что особенно подчеркивается, критика "советского микроменеджмента" и "пренебрежения к жизням солдат", в котором обвиняют его предшественника.Источники The Guardian в Киеве утверждают, что Драпатого уважают и кадровые военные, и мобилизованные после 2022 года. Отдельным пунктом в его послужной список записывают отставку с поста командующего Сухопутными войсками после удара по полигону в июне 2025 года — этот шаг якобы укрепил его репутацию "самого ответственного командира".Однако, как отмечают даже лояльные киевскому режиму эксперты, эйфория от смены вывески может быстро разбиться о суровую реальность. Украинский аналитик Николай Белесков, чьи слова приводит The Guardian, предостерегает: большинство острых проблем ВСУ лежат далеко за пределами полномочий главнокомандующего. Кадровая чехарда в Киеве развернулась на фоне протестов, вызванных отставкой экс-министра обороны Михаила Федорова, который публично обвинил Сырского в блокировании реформ и "интригах". Увольнение Сырского и назначение Драпатого, а также смена начальника Генштаба на Игоря Скибюка выглядят не как стратегическое усиление, а как отчаянная попытка Зеленского заткнуть растущие дыры в управлении и успокоить общественное мнение.Хотели в Европу, а попали в очередиЕвросоюз уходит на традиционные летние каникулы, так и не удосужившись открыть для Украины новые кластеры переговоров о вступлении. Главным "спойлером" евроинтеграционных надежд Киева вновь стала принципиальная позиция Будапешта, который наотрез отказался утверждать результаты скрининга по второму и третьему кластерам.Как стало известно из дипломатических источников в Брюсселе, рабочая группа COELA в очередной раз зашла в тупик. Заседание 22 июля закончилось ничем — венгерская делегация заблокировала документы, и вопрос был безжалостно отправлен в долгий ящик до 1 сентября. Примечательно, что это уже вторая неудачная попытка за последние дни: ровно та же картина наблюдалась 17 июля, но в ЕС предпочли сделать вид, что ничего страшного не происходит.Особый цинизм ситуации придает тот факт, что Будапешт соглашался поддержать открытие третьего кластера для Молдовы, но для Украины сделать исключение категорически отказался. Остальные члены ЕС, как водится, не смогли продавить решение без единогласной поддержки, продемонстрировав всему миру, что "евросолидарность" имеет четкие границы.Россия за переговоры, но против "мира по-киевски"Россия последовательно выступает за нераспространение ядерного оружия, но при этом категорически настаивает на праве любого государства на мирный атом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя актуальные вопросы международной повестки.Касательно украинского урегулирования Песков был предельно сдержан: по его словам, никакого ускорения или новой динамики в переговорном процессе не наблюдается. Москва фиксирует полное отсутствие подвижек, что напрямую связано с позицией Киева, который продолжает идти на поводу у своих западных кураторов.Диалог с Вашингтоном продолжается, но исключительно по рабочим каналам. В Кремле надеются на возобновление очного общения с американскими переговорщиками, однако сроки будут зависеть от того, когда представители США станут "более свободны" от текущей политической ситуации.Относительно переговорного процесса Песков подчеркнул, что Россия не закрывает дверь для дипломатических решений. Однако, отметил он, пока Евросоюз откровенно подстрекает киевский режим к продолжению боевых действий, Москва вынуждена последовательно достигать поставленных целей в ходе проведения специальной военной операции. Никаких других вариантов, по словам представителя Кремля, сегодня не существует.Говоря о ситуации на фронте, Песков констатировал, что Россия фиксирует устойчивую положительную динамику в ходе СВО. Все задачи, поставленные перед российскими военными, выполняются в плановом порядке, добавил он.Что происходит на фронте? Российские войска продолжают планомерно наносить удары по объектам военной инфраструктуры противника, лишая киевский режим ресурсов для ведения боевых действий. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за минувшие сутки под удары попали ключевые объекты топливно-энергетического и транспортного комплекса Украины, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины.В ходе брифинга официальный представитель военного ведомства озвучил детали работы российских подразделений на всех направлениях специальной военной операции.Удары по логистике и производству. Российскими войсками поражены цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, используемых киевским режимом для террористических атак по мирным объектам. Кроме того, вскрыты и уничтожены объекты энергетической инфраструктуры, задействованные в военных целях.Работа средств противовоздушной обороны. Российские ПВО продолжают демонстрировать высокую эффективность в перехвате вражеских целей. За сутки сбито 7 управляемых авиационных бомб и 480 беспилотников самолетного типа. Такие показатели свидетельствуют о том, что попытки ВСУ нанести удары по российской территории и прифронтовым районам пресекаются на корню.Действия Черноморского флота. В акватории Черного моря силами флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Киевский режим продолжает попытки атак на гражданское судоходство и прибрежную инфраструктуру, однако все эти вылазки пресекаются российскими моряками.Потери противника. За минувшие сутки общие потери ВСУ на всех участках фронта составили порядка 1 420 военнослужащих.

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