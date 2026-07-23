https://ukraina.ru/20260723/kartonnyy-maydan-ili-bitva-generalov-s-dronami-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1081738196.html

"Картонный майдан" или битва генералов с дронами. Украина в международном контексте

"Картонный майдан" или битва генералов с дронами. Украина в международном контексте - 23.07.2026 Украина.ру

"Картонный майдан" или битва генералов с дронами. Украина в международном контексте

Очередной Майдан снова становится главной темой западных СМИ, вещающих о событиях на Украине. На этот раз внимание журналистов привлекли последствия "картонных протестов", возникших в стране после отставки министра обороны Михаила Фёдорова

2026-07-23T07:05

2026-07-23T07:05

2026-07-23T07:05

эксклюзив

украина

михаил федоров

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

ес

европейская комиссия

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Пока Фёдоров и Сырский ссорятся, страдает ЗеленскийПричина в том, что Фёдоров считался на Западе автором амбициозной стратегии применения беспилотников, отмечает немецкая газета Berliner Zeitung. Евросоюз выделяет на эту задачу миллиарды евро и хочет использовать украинский опыт для укрепления собственной обороны, пишет издание. Поэтому "с уходом Фёдорова Европа лишилась важного союзника", констатируют авторы публикации.Газета обратила внимание на то, что отставка министра произошла буквально на следующий день после визита в Киев председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ходе которого она объявила о новом соглашении с Украиной по беспилотникам и пообещала дополнительный миллиард евро на совместные проекты в этой области.Издание цитирует слова еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса, который считает, что Зеленский "должен объясниться перед европейцами". После увольнения Фёдорова необходимо как можно скорее понять, что будет с помощью ЕС Украине и программой развития беспилотников, подчёркивает чиновник Евросоюза.Как напоминает издание, речь идёт о кредите в 90 млрд евро, из которых 60 млрд должны пойти на вооружения и оборону. Финансирование уже начато, однако "судьба остальных средств теперь вызывает вопросы", опасаются немецкие журналисты.Отставка Фёдорова — главный просчёт Зеленского, пишет Die Zeit. Издание отмечает, что Фёдоров был последним министром, который работал бок о бок с Зеленским с момента его вступления в должность в 2019 году. Авторы публикации также напоминают о роли Фёдорова в обеспечении вооружённых сил Украины терминалами Starlink и "технологической модернизации армии".Фёдоров находился в постоянном конфликте с главнокомандующим Сырским, увольнения которого он тщетно просил у Зеленского, продолжает издание. Однако тот принял решение в пользу генерала, потеряв тем самым власть над общественными настроениями, говорится в статье."Когда-то чутьё Зеленского в отношении общественного мнения было его главной сильной стороной. Однако бессистемная перестройка правительства привела к тому, что его стиль управления выглядит устаревшим", — отмечает газета.По мнению немецких авторов, из-за Фёдорова Зеленский оказался в весьма затруднительной ситуации: даже если бы он захотел вернуть на должность уволенного члена правительства, это очень сильно ударило бы по его имиджу, так как "Зеленский выглядел бы как человек, который больше не принимает самостоятельных решений, а лишь поддаётся влиянию популярного министра".Если же он попытается оставить Фёдорова в своём окружении другими способами, конфликт между экс-министром и генералом может вызвать новый виток напряжённости в киевском руководстве, который президент, собственно, и хотел устранить, констатирует издание.Возвращение на должность экс-министра обороны Фёдорова для Зеленского было бы таким же плохим решением, как и его увольнение, продолжает тему Die Welt. По мнению корреспондента издания Кристофа Ваннера, на Украине назревает борьба за власть, в центре которой находятся три человека — Михаил Фёдоров, Александр Сырский и Владимир Зеленский."По сути, речь идёт о борьбе за полномочия между Фёдоровым и Сырским. Изначально Зеленский встал на сторону Сырского. Того считают лояльным генералом, лишённым политических амбиций. А вот молодой Фёдоров, напротив, может вызывать у Зеленского подозрения: вполне вероятно, что у него есть политические планы, и со временем он захочет занять более высокое положение и станет его конкурентом", — допускает Ваннер.По его словам, если Зеленский действительно выполнит требования участников "картонного майдана" и вернёт Фёдорова на должность, уволив при этом Сырского, это очень серьёзно ударит по позициям главы киевского режима, потому что все увидят: в критический момент он отступает.В таком случае он рискует превратиться в своего рода номинального лидера, который формально остаётся во главе государства, но уже не принимает ключевых решений, подчёркивает Ваннер.Победителей не увольняют?Как стало известно 21 июля, Зеленский в итоге уволил Сырского и назначил на его место Михаила Драпатого. Фёдорову он предложил занять новую должность в руководстве страны, но экс-министр обороны отказался от этого предложения.Британская газета The Guardian связывает решение Зеленского уволить Сырского с митингами, которые проходят на улицах украинских городов. "Зеленский надеется, что радикальная перестановка в руководстве армии успокоит протестующих", — говорится в статье, опубликованной на страницах издания.Британские журналисты отмечают, что новому главнокомандующему ВСУ предстоит обновить оборонную стратегию страны и решить вопрос мобилизации, поскольку после почти пяти лет боевых действий "лишь немногие украинцы готовы добровольно идти на фронт".Сырского Зеленский отправил в отставку, опасаясь за свой авторитет на фоне протестов из-за увольнения Фёдорова, отмечает новостное агентство Associated Press.На фоне поднявшегося в стране шума Зеленский оказался уязвим для обвинений в том, что увольнение Фёдорова стало попыткой избавиться от вероятного политического конкурента, говорится в сообщении агентства.The New York Times называет увольнение Сырского "серьёзным шагом назад для Зеленского", который всего за несколько дней до этого встал на сторону генерала в его споре с Фёдоровым."Зеленский заявил, что заменяет генерала Сырского на генерал-майора Михаила Драпатого. Этот выбор, вероятно, обрадовал протестующих, поскольку господин Драпатый публично поддержал господина Фёдорова в его конфликте с генералом Сырским по поводу стратегии ведения боевых действий", — отмечает издание.По словам американских журналистов, увольнение Сырского только подтверждает правоту Фёдорова в том, что в конфликте всё больше будут доминировать дроны и роботы."35-летний Фёдоров, выступающий за реформу армии с упором на высокотехнологичные инновации, стал символом надежды для многих украинцев, особенно молодёжи", — говорится в публикации издания.Помимо личностей, в этом кризисе сталкиваются два подхода к конфликту: сторонники глубокой модернизации и защитники более традиционного подхода, полагает французский Le Figaro. Назначение Драпатого, который высоко оценил усилия Фёдорова по внедрению технологических инноваций на службе армии, свидетельствует о том, что маятник качнулся в сторону модернизации, отмечает газета.Однако сами западные читатели так и не поняли, зачем Зеленскому понадобилось отправить Сырского в отставку, если Украина якобы "ведёт наступление"."Что? Главнокомандующего увольняют прямо перед победой? Как такое возможно? Или же всё идёт не так невероятно успешно, как об этом пишут СМИ?" — задался вопросом один из читателей немецкого Die Welt.Больше о кадровых перестановках на Украине в материале Василия Стоякина "А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, михаил федоров, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, ес, европейская комиссия