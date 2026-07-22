https://ukraina.ru/20260722/a-teper--drapatyy-koe-chto-o-kadrovoy-politike-zelenskogo-1081734680.html

"А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского

"А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского - 22.07.2026 Украина.ру

"А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского

Затяжной конфликт между министром обороны Михаилом Фёдоровым и главкомом Александром Сырским привёл к результату, несколько неожиданному: в отставку были отправлены оба. Это при том, что даже самого Фёдорова Зеленский убрал вместе со всем кабмином — чтобы не привлекать внимания. Впрочем, не помогло. Внимание всё равно обратили

2026-07-22T15:35

2026-07-22T15:35

2026-07-22T15:35

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Начнём с того, что отставка главкома последовала за заявлением лица, считающего себя президентом Украины, о том, что ВСУ, дескать, перехватили инициативу у российской армии. Странная ситуация, по меньшей мере. Сплошные "перемоги", по всей России горят склады Wildberries... Да, Константиновку пришлось оставить, но ВСУ потерю города не признают, так что для общественности это не аргумент. И тут, на фоне "потужного наступу" (мощного наступления), — отставка.Можно, конечно, предположить, что Зеленский ситуацию на фронте оценивает не так, как говорит официальная украинская пропаганда, но... маловероятно на самом деле. Удары по гражданской инфраструктуре России расцениваются как эффективные шаги для "принуждения России к переговорам" (как будто это не Зеленский отказывается даже от тех проектов соглашений, которые предлагали США), а наступление российских войск Киев в принципе не беспокоит — его темпы угрозы режиму не создают, а само продолжение является аргументом для того, чтобы требовать больше оружия и денег.Объяснение отставки только одно: "генерала 200" убрали из-за конфликта с Фёдоровым. Неожиданно? Ничуть... Особенно если вспомнить, что новый главком Драпатый отчаянно, почти открыто интриговал против Сырского, но при этом с Фёдоровым не ссорился.Надо помнить, что отношения Зеленского с Фёдоровым изначально были очень хорошими, даже дружескими, — ведь именно Фёдоров во главе Минцифры проводил одну из важных программ Зеленского "страна в смартфоне" и делал это вполне эффективно: приложение "Дія" (аналог нашего портала госуслуг) получилось очень даже неплохим. Более того, и после отставки нельзя сказать, что отношение Зеленского к экс-министру сильно переменилось: он сделал ему несколько кадровых предложений, но тот обиделся и не согласился.Главная причина отставки Фёдорова — проблемы с комплектацией ВСУ, а точнее — с работой ТЦК. Перед ним была поставлена задача максимально цифровизовать работу министерства — в первую очередь в направлениях комплектации, закупок и распределения продукции военного назначенияПонятно, что это вызвало недовольство украинского генералитета, поскольку ломались основные коррупционные схемы. Мы, конечно, подозреваем, что Фёдоров не святой и он собирался не столько зарубить схемы, сколько вписаться в них, но... генералы ж не в смартфоне. С какой стати им становиться зависимыми от Фёдорова, который один бы контролировал течение средств?Министр столкнулся с саботажем, ответил обвинениями в коррупции... Но ТЦК-то формально не главкому подчинены, а ему. В сухом остатке — противостояние общественности и ТЦК растёт, а виноват министр, назначенный, чтобы это противостояние сгладить, если не убрать вообще.Добавим сюда, что попытка цифровизовать военные закупки сама по себе привела к перебоям в снабжении — коррупция это ведь не только получение незаконных прибылей, но и механизм поставок продукции...Добавим сюда инцидент в Вишнёвом — склады-то обустраивали подчинённые министра обороны. Да, под удар они попали в рамках российского ответа на расширение дроновой войны военным командованием, но так военное командование не ставило перед собой цели обеспечить российские удары по почему-то находившимся ранее в относительной безопасности предприятиям и складам.Отвечать за всё это должен был именно Фёдоров. Он и ответил. Но это не значит, что Сырский имел право с ним воевать, — он, получается, тоже виноват.Всё это наложилось на внутриполитическую борьбу на Украине. Фёдорова поддержала влиятельная (одна из четырёх самых влиятельных — наряду с "кварталом", генералитетом и клиентелой Ахметова*) "партия" "соросят". Он для них "социально близкий" — из "чистой" публики, хотя, конечно, не грантоед, а технократ.У Зеленского же отношения с "соросятами" неровные — он старается от них дистанцироваться, и то, что они влезли в этот конфликт, да ещё в форме "майданчика" (формально — в поддержку Фёдорова, но фактически — против того, кто его отставил), ему наверняка не понравилось.В то же время воевать с генералитетом Зеленский тоже не хочет. Очень характерный момент — среди возможных кандидатов на пост главкома не фигурировали медийно раскрученные, но чужие для генералитета Андрей Билецкий** и Роберт Бровди. Это при том, что, пока отставка главкома рассматривалась гипотетически, в украинских СМИ их как возможных преемников рассматривали.В общем, попытка "кавалерийской атаки" Зеленского на МО провалилась, но главный вывод касается не конкретной ситуации в сфере кадрового управления.Телодвижения бывшего президента несколько истеричны: мальчики поругались и не хотят мириться? Значит, их надо равноудалить! И равноудалил... До этого так же было отправлено в отставку правительство Свириденко — к самой премьерке никаких претензий не было (впрочем, более незаметного премьера трудно себе представить — какие уж тут претензии).А есть ведь и другие линии конфликтов... Вот, например, покушение на Ермолаева, в которое оказались втянуты представители спецслужб. Причём и в этом деле, и в деле "Северного потока" торчат уши СБУ. А ведь СБУ сейчас на коне: если в 2022 году лучше себя проявило, по мнению Зеленского, ГУР, то сейчас он больше СБУ доверяет. И не скажешь ведь, что под службу кто-то специально роет, — просто в каждой розетке торчит пятак "избушки"...Череда конфликтов и отставок заставляет сделать вывод, что система сдержек и противовесов, выстроенная Андреем Ермаком, за прошедшее с момента его отставки время окончательно разбалансировалась (это, кстати, означает, что сам Ермак не просто "пропал с радаров", а сам сидит где-то в бункере и "слагает цифр универсалов", но действительно отлучён от власти). Перебалансировать некому — Ермак человек системный, а Зеленский — нет. Буданов** — тоже системный, но он цветом не вышел — человек со стороны, нужный для выполнения функции, смысл которой утрачен (его ставили в качестве противовеса Залужному, но выборы на Украине неизвестно когда будут) и которому Зеленский не доверяет.Доступный Зеленскому способ перебалансировки один — перетряхнуть систему с тем, чтобы она сама как-нибудь стабилизировалась. По необходимости операция будет повторяться.P. S.: И.В. Сталин был человеком системным. Но способом перетряхнуть систему с тем, чтобы она сама собой устаканилась, он не пренебрегал. Правда, тряс сильнее, нередко — с летальным исходом для выпавших фишек. Что поделаешь — лес рубят, щепки летят...*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЕще мнение Василия Стоякина о происходящем на Украине - в материале "Линия Субтельного": реальность одного мема.

https://ukraina.ru/20260721/syrskiy-protiv-fdorova-kto-pobedit-1081684715.html

https://ukraina.ru/20260602/reforma-ttsk-kak-prezidentskaya-kampaniya-ministra-oborony-fedorova-kak-na-ukraine-ischut-zamenu-1079695344.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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мнения, россия, украина, сша, владимир зеленский, михаил федоров, александр сырский, вооруженные силы украины, сбу, тцк, северный поток