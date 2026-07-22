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Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером возобновление переговоров с Россией

Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером возобновление переговоров с Россией - 22.07.2026 Украина.ру

Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером возобновление переговоров с Россией

Официальный Вашингтон выясняет позицию Киева накануне активизации переговоров с Москвой. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-22T19:48

2026-07-22T19:48

2026-07-22T19:48

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Владимир Зеленский обсудил по телефону со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером возобновление переговоров с Россией о мире. Об этом сообщило издание Axios. Корреспондент издания Барак Равид сообщил, что Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером идеи, способствующие возобновлению переговоров с Россией об окончании вооруженного конфликта на Украине.Позже информацию подтвердили украинские официальные источники. Факт разговора подтвердил советник Офиса президента Украины Дмитрий Литвин.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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