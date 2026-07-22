Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером возобновление переговоров с Россией - 22.07.2026 Украина.ру
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Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером возобновление переговоров с Россией
Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером возобновление переговоров с Россией - 22.07.2026 Украина.ру
Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером возобновление переговоров с Россией
Официальный Вашингтон выясняет позицию Киева накануне активизации переговоров с Москвой. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-22T19:48
2026-07-22T19:48
новости
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стив уиткофф
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Владимир Зеленский обсудил по телефону со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером возобновление переговоров с Россией о мире. Об этом сообщило издание Axios. Корреспондент издания Барак Равид сообщил, что Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером идеи, способствующие возобновлению переговоров с Россией об окончании вооруженного конфликта на Украине.Позже информацию подтвердили украинские официальные источники. Факт разговора подтвердил советник Офиса президента Украины Дмитрий Литвин.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский, украина.ру, офис президента, украина, вашингтон, итоги переговоров, новости переговоров, переговоры по украине 2026
Новости, США, Россия, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский, Украина.ру, Офис президента, Украина, Вашингтон, итоги переговоров, новости переговоров, Переговоры по Украине 2026

Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером возобновление переговоров с Россией

19:48 22.07.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Официальный Вашингтон выясняет позицию Киева накануне активизации переговоров с Москвой. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал Украина.ру
Владимир Зеленский обсудил по телефону со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером возобновление переговоров с Россией о мире. Об этом сообщило издание Axios.
Корреспондент издания Барак Равид сообщил, что Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером идеи, способствующие возобновлению переговоров с Россией об окончании вооруженного конфликта на Украине.
Позже информацию подтвердили украинские официальные источники. Факт разговора подтвердил советник Офиса президента Украины Дмитрий Литвин.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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