https://ukraina.ru/20260722/kto-prognul-zelenskogo-smenit-syrskogo-na-drapatogo-podkovernye-igry-kievskogo-rezhima-itogi-22-1081744500.html

Драпатый сменил Сырского на посту главкома ВСУ, ВС РФ взяли Артельное и Благодатное. Итоги 22 июля

Драпатый сменил Сырского на посту главкома ВСУ, ВС РФ взяли Артельное и Благодатное. Итоги 22 июля - 22.07.2026 Украина.ру

Драпатый сменил Сырского на посту главкома ВСУ, ВС РФ взяли Артельное и Благодатное. Итоги 22 июля

Александр Сырский официально отправлен в отставку. Новым главнокомандующим ВСУ назначен Михаил Драпатый. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".

2026-07-22T18:00

2026-07-22T18:00

2026-07-22T18:47

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Драпатый — новый главком: Сырский снят, Зеленский уступил Федорову Владимир Зеленский подписал указы об отставке Александра Сырского и назначении Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Кадровые перестановки произошли спустя неделю после увольнения экс-министра обороны Михаила Федорова, который публично призывал сменить главкома.Накануне Зеленский поблагодарил Сырского и сообщил, что уже обсудил с ним "правильную передачу дел". Тогда же президент анонсировал кадровые решения на 22 июля. Украинский политик также заявил, что предложил экс-главе Минобороны Федорову "достойную позицию во власти", связанную с развитием технологий.Сам Драпатый отреагировал на назначение в своем стиле — разместил в соцсетях благодарность Зеленскому, завершив текст нацистским лозунгом. Новый главком не скрывает своей идеологической ориентации.Однако главный вопрос — почему Зеленский снял Сырского именно сейчас? По данным СМИ, президент был вынужден пойти на экстренную смену командования, уступив давлению Федорова. Самое интересное выяснило RT, изучив архивные публикации супруги нового главкома. В 2019 году жена Драпатого опубликовала плакат с надписью "Давай потеряем Украину вместе" и заявила, что Владимир Зеленский не знает украинского языка, не верит в Бога и не служил в армии. В другой публикации женщина утверждала, что главу киевского режима "отмазал от армии папа", требовала отправить его на службу и намекала на наркозависимость: После того как Зеленский пришел к власти, критика прекратилась. С сегодняшнего дня муж автора тех публикаций возглавляет украинскую армию."Честная мобилизация": кто кричит о войне, но сам списалсяПока в Киеве тасуют главкомов, движение "Честная мобилизация" обнародовало фамилии наиболее ярких фиктивно списанных, забронированных и "отмазанных" от фронта активистов и блогеров. Среди них:▪️Виталий Шабунин — по данным ДБР, несколько лет "служил" в киевских ресторанах, а затем списался из-за "потери зрения", которая не мешает ему ездить по Киеву на новом авто;▪️ Данило Мокрик — хочет драться с ухилянтами за ТЦК и посылает всех на фронт, но сам сделал отсрочку на основании справки еще времен СССР; ▪️ Юрий Николов — "обличитель коррупции", оформил отсрочку по уходу за больным родственником после того, как был спасен из ТЦК другом-полицейским, которого позже задержали с оружием и кокаином; ▪️ Михаил Жернаков — "преподаватель-призрак", числился в вузе, но его никто там не видел;▪️ Орест Рудый — основатель Центра противодействия коррупции, в начале вторжения уехал за границу за деньги, а вернулся только после того, как министром обороны стал муж его жены.Представитель движения, ветеран войны Алексей Сталкер резюмировал: "Эти "воины" сейчас в Киеве пьют латте на лавандовом и рассказывают ребятам в окопах, как надо воевать. Армии не нужны поучения от людей, которые собственным примером показали только одно — как избежать службы".ВС РФ освободили еще два населенных пунктаРоссийские военные за сутки освободили Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области. Накануне под контроль ВС РФ перешло Волоховское в Харьковской области, а 19 июля — еще один населенный пункт в Днепропетровской. Продвижение продолжается сразу на нескольких направлениях.Ночная атака ВСУ: 242 дрона над 17 регионами Киевский режим продолжает террористические атаки. В ночь с 21 на 22 июля силы ПВО уничтожили 242 украинских беспилотника над 17 регионами России, включая Ставропольский и Краснодарский края, Ленинградскую, Тульскую, Новгородскую области и Московский регион. Также дроны сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.Пока Зеленский уступает давлению Федорова и подписывает указы о назначении Драпатого, российская армия продолжает планомерное наступление. Об успехах российской армии – в материале Военкоры раскрыли новые успехи российской армии на Запорожском направлении* признан террористом и экстремистом

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