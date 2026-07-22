Драпатый сменил Сырского на посту главкома ВСУ, ВС РФ взяли Артельное и Благодатное. Итоги 22 июля - 22.07.2026 Украина.ру
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Драпатый сменил Сырского на посту главкома ВСУ, ВС РФ взяли Артельное и Благодатное. Итоги 22 июля
Драпатый сменил Сырского на посту главкома ВСУ, ВС РФ взяли Артельное и Благодатное. Итоги 22 июля - 22.07.2026 Украина.ру
Драпатый сменил Сырского на посту главкома ВСУ, ВС РФ взяли Артельное и Благодатное. Итоги 22 июля
Александр Сырский официально отправлен в отставку. Новым главнокомандующим ВСУ назначен Михаил Драпатый. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
2026-07-22T18:00
2026-07-22T18:47
украина
киев
россия
владимир зеленский
александр федоров
вооруженные силы украины
украина.ру
минобороны
александр сырский
эксклюзив
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Драпатый — новый главком: Сырский снят, Зеленский уступил Федорову Владимир Зеленский подписал указы об отставке Александра Сырского и назначении Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Кадровые перестановки произошли спустя неделю после увольнения экс-министра обороны Михаила Федорова, который публично призывал сменить главкома.Накануне Зеленский поблагодарил Сырского и сообщил, что уже обсудил с ним "правильную передачу дел". Тогда же президент анонсировал кадровые решения на 22 июля. Украинский политик также заявил, что предложил экс-главе Минобороны Федорову "достойную позицию во власти", связанную с развитием технологий.Сам Драпатый отреагировал на назначение в своем стиле — разместил в соцсетях благодарность Зеленскому, завершив текст нацистским лозунгом. Новый главком не скрывает своей идеологической ориентации.Однако главный вопрос — почему Зеленский снял Сырского именно сейчас? По данным СМИ, президент был вынужден пойти на экстренную смену командования, уступив давлению Федорова. Самое интересное выяснило RT, изучив архивные публикации супруги нового главкома. В 2019 году жена Драпатого опубликовала плакат с надписью "Давай потеряем Украину вместе" и заявила, что Владимир Зеленский не знает украинского языка, не верит в Бога и не служил в армии. В другой публикации женщина утверждала, что главу киевского режима "отмазал от армии папа", требовала отправить его на службу и намекала на наркозависимость: После того как Зеленский пришел к власти, критика прекратилась. С сегодняшнего дня муж автора тех публикаций возглавляет украинскую армию."Честная мобилизация": кто кричит о войне, но сам списалсяПока в Киеве тасуют главкомов, движение "Честная мобилизация" обнародовало фамилии наиболее ярких фиктивно списанных, забронированных и "отмазанных" от фронта активистов и блогеров. Среди них:▪️Виталий Шабунин — по данным ДБР, несколько лет "служил" в киевских ресторанах, а затем списался из-за "потери зрения", которая не мешает ему ездить по Киеву на новом авто;▪️ Данило Мокрик — хочет драться с ухилянтами за ТЦК и посылает всех на фронт, но сам сделал отсрочку на основании справки еще времен СССР; ▪️ Юрий Николов — "обличитель коррупции", оформил отсрочку по уходу за больным родственником после того, как был спасен из ТЦК другом-полицейским, которого позже задержали с оружием и кокаином; ▪️ Михаил Жернаков — "преподаватель-призрак", числился в вузе, но его никто там не видел;▪️ Орест Рудый — основатель Центра противодействия коррупции, в начале вторжения уехал за границу за деньги, а вернулся только после того, как министром обороны стал муж его жены.Представитель движения, ветеран войны Алексей Сталкер резюмировал: "Эти "воины" сейчас в Киеве пьют латте на лавандовом и рассказывают ребятам в окопах, как надо воевать. Армии не нужны поучения от людей, которые собственным примером показали только одно — как избежать службы".ВС РФ освободили еще два населенных пунктаРоссийские военные за сутки освободили Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области. Накануне под контроль ВС РФ перешло Волоховское в Харьковской области, а 19 июля — еще один населенный пункт в Днепропетровской. Продвижение продолжается сразу на нескольких направлениях.Ночная атака ВСУ: 242 дрона над 17 регионами Киевский режим продолжает террористические атаки. В ночь с 21 на 22 июля силы ПВО уничтожили 242 украинских беспилотника над 17 регионами России, включая Ставропольский и Краснодарский края, Ленинградскую, Тульскую, Новгородскую области и Московский регион. Также дроны сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.Пока Зеленский уступает давлению Федорова и подписывает указы о назначении Драпатого, российская армия продолжает планомерное наступление. Об успехах российской армии – в материале Военкоры раскрыли новые успехи российской армии на Запорожском направлении* признан террористом и экстремистом
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Мария Илащук
Мария Илащук
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, киев, россия, владимир зеленский, александр федоров, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны, александр сырский, эксклюзив, михаил драпатый, харьков, запорожье, всу, наступление вс рф, бпла, западная украина, армия, черное море, азовское море, мобилизация, тцк, повестка
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Драпатый сменил Сырского на посту главкома ВСУ, ВС РФ взяли Артельное и Благодатное. Итоги 22 июля

18:00 22.07.2026 (обновлено: 18:47 22.07.2026)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Украина.ру
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
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Александр Сырский официально отправлен в отставку. Новым главнокомандующим ВСУ назначен Михаил Драпатый. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
Драпатый — новый главком: Сырский снят, Зеленский уступил Федорову
Владимир Зеленский подписал указы об отставке Александра Сырского и назначении Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Кадровые перестановки произошли спустя неделю после увольнения экс-министра обороны Михаила Федорова, который публично призывал сменить главкома.
Накануне Зеленский поблагодарил Сырского и сообщил, что уже обсудил с ним "правильную передачу дел".

"Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и нужно достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины. Я благодарен Михаилу Драпатому за именно такой взгляд <...> Желание у всех нас одно – победы", — подчеркнул нелегитимный президент.

Тогда же президент анонсировал кадровые решения на 22 июля. Украинский политик также заявил, что предложил экс-главе Минобороны Федорову "достойную позицию во власти", связанную с развитием технологий.
Сам Драпатый отреагировал на назначение в своем стиле — разместил в соцсетях благодарность Зеленскому, завершив текст нацистским лозунгом.
Новый главком не скрывает своей идеологической ориентации.
Однако главный вопрос — почему Зеленский снял Сырского именно сейчас?
По данным СМИ, президент был вынужден пойти на экстренную смену командования, уступив давлению Федорова.
"У делегата глобалистов Федорова нашлись несокрушимые аргументы. Вполне возможно, он дал Зеленскому прослушать отрывки неких аудиозаписей с его узнаваемым голосом — слухи об их существовании давно стали частью украинского информационного фона", — пишут источники.
Самое интересное выяснило RT, изучив архивные публикации супруги нового главкома.
В 2019 году жена Драпатого опубликовала плакат с надписью "Давай потеряем Украину вместе" и заявила, что Владимир Зеленский не знает украинского языка, не верит в Бога и не служил в армии.
В другой публикации женщина утверждала, что главу киевского режима "отмазал от армии папа", требовала отправить его на службу и намекала на наркозависимость:
"План Порошенко*— вступление в НАТО, а "план" Зеленского — наркотики".
После того как Зеленский пришел к власти, критика прекратилась. С сегодняшнего дня муж автора тех публикаций возглавляет украинскую армию.
"Честная мобилизация": кто кричит о войне, но сам списался
Пока в Киеве тасуют главкомов, движение "Честная мобилизация" обнародовало фамилии наиболее ярких фиктивно списанных, забронированных и "отмазанных" от фронта активистов и блогеров. Среди них:
▪️Виталий Шабунин — по данным ДБР, несколько лет "служил" в киевских ресторанах, а затем списался из-за "потери зрения", которая не мешает ему ездить по Киеву на новом авто;
▪️ Данило Мокрик — хочет драться с ухилянтами за ТЦК и посылает всех на фронт, но сам сделал отсрочку на основании справки еще времен СССР;
▪️ Юрий Николов — "обличитель коррупции", оформил отсрочку по уходу за больным родственником после того, как был спасен из ТЦК другом-полицейским, которого позже задержали с оружием и кокаином;
▪️ Михаил Жернаков — "преподаватель-призрак", числился в вузе, но его никто там не видел;
▪️ Орест Рудый — основатель Центра противодействия коррупции, в начале вторжения уехал за границу за деньги, а вернулся только после того, как министром обороны стал муж его жены.
Представитель движения, ветеран войны Алексей Сталкер резюмировал:
"Эти "воины" сейчас в Киеве пьют латте на лавандовом и рассказывают ребятам в окопах, как надо воевать. Армии не нужны поучения от людей, которые собственным примером показали только одно — как избежать службы".
ВС РФ освободили еще два населенных пункта
Российские военные за сутки освободили Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области.
Накануне под контроль ВС РФ перешло Волоховское в Харьковской области, а 19 июля — еще один населенный пункт в Днепропетровской. Продвижение продолжается сразу на нескольких направлениях.
Ночная атака ВСУ: 242 дрона над 17 регионами
Киевский режим продолжает террористические атаки. В ночь с 21 на 22 июля силы ПВО уничтожили 242 украинских беспилотника над 17 регионами России, включая Ставропольский и Краснодарский края, Ленинградскую, Тульскую, Новгородскую области и Московский регион.
Также дроны сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.
Пока Зеленский уступает давлению Федорова и подписывает указы о назначении Драпатого, российская армия продолжает планомерное наступление. Об успехах российской армии – в материале Военкоры раскрыли новые успехи российской армии на Запорожском направлении
* признан террористом и экстремистом
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