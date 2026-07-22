Захарова намекнула на излечение Каллас, Трамп игнорирует ООН и обещает бомбить Иран. Новости к 19.00 - 22.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260722/zakharova-nameknula-na-izlechenie-kallas-tramp-ignoriruet-oon-i-obeschaet-bombit-iran-novosti-k-1900-1081746705.html
Захарова намекнула на излечение Каллас, Трамп игнорирует ООН и обещает бомбить Иран. Новости к 19.00
Захарова намекнула на излечение Каллас, Трамп игнорирует ООН и обещает бомбить Иран. Новости к 19.00 - 22.07.2026 Украина.ру
Захарова намекнула на излечение Каллас, Трамп игнорирует ООН и обещает бомбить Иран. Новости к 19.00
США игнорируют ООН, продолжая войну в Иране и обещая новые ракетно-бомбовые удары. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 22 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-22T18:52
2026-07-22T18:52
новости
россия
европа
сша
дональд трамп
госдума
минобороны
мвд
русофобия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075475038_0:0:2881:1620_1920x0_80_0_0_ac101e3b73d08fb992ac494c253e41a9.jpg
"Хорошая новость в том, что фобии лечатся", - так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая назвала Россию экзистенциальной угрозой для Европы. Другие новости к этому часу: 🟥 Президент США Дональд Трамп заявил, что армия его страны будет уничтожать мосты и электростанции в Иране в случае ударов по судам в Ормузском проливе;🟥 Генсек ООН Антониу Гутерриш "по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающейся и расширяющейся военной эскалацией между Ираном и Соединенными Штатами в последние несколько дней", заявил во вторник журналистам в Нью-Йорке официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик; 🟥 В Анголе двое россиян приговорены к 8 и 11 годам лишения свободы за шпионаж и терроризм по итогам расследования массовых антиправительственных протестов в июле 2025 года. Прокуратура обвинила подсудимых в планировании действий, направленных на дестабилизацию африканской страны путем "подготовки государственного переворота" и стремления "захватить национальные экономические активы";🟦 Россия не откажется от своей позиции в противостоянии Западу в украинском конфликте, пишет The New York Times. Также издание отмечает, что с начала украинского кризиса Москва смогла обрести поддержку у незападных стран."Россия превратилась в своего рода загадку: самая подсанкционная страна в мире — и при этом вполне способная держаться на плаву. Отчуждение от Европы компенсировалось все более тесными связями с Глобальным Югом", - сказано в публикации;🟦 Госдума РФ расширила возможности заключения контракта с ВС РФ для судимых граждан. Заключить контракт смогут судимые за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере или животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ, а также за контрабанду наркотиков. Контрактники ВС РФ из числа осужденных за тяжкие преступления будут проходить службу в отдельных подразделениях, уточнил замглавы Минобороны;🟦 Полиция Франции обнаружила плантацию марихуаны рядом с эвакуированными цыганскими трущобами и изъяла около 200 сохранившихся кустов каннабиса после тушения масштабного пожара близ Нанта;🟦 Компания AMD инвестирует $5 млрд в Anthropic в рамках проекта, который также включает крупный заказ процессоров для разработки и использования искусственного интеллекта (ИИ);🟦 Адвокат пяти женщин, обвиняющих известного словенского священника Марко Рупника в "психологическом и сексуальном насилии", критикует позицию Ватикана в судебном процессе;🟦 Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической республике Конго и Уганде унесла жизни более тысячи человек и около 2,5 тыс человек болеют, сообщает ВОЗ;🟦 Пьяниц и лодырей из числа аграриев в Белоруссии направят на военно-воспитательные сборы на 2-3 месяца, сообщил глава Администрации президента республики Дмитрий Крутой. По его словам, условия будут спартанские, зато появится возможность подтянуть физическую форму и полезным трудом исправить свои ошибки на благо армии, на что накануне обращал внимание президент Александр Лукашенко с указанием отправки пьяниц и лентяев усиливать спецназ в приграничных с Украиной районах.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
европа
сша
иран
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075475038_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_94505e8ad7e5042bf6f3767241784498.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, сша, дональд трамп, госдума, минобороны, мвд, русофобия, оон, иран, ес, мария захарова, стефан дюжаррик, секс-скандал, католическая церковь, белоруссия, александр лукашенко
Новости, Россия, Европа, США, Дональд Трамп, Госдума, Минобороны, МВД, Русофобия, ООН, Иран, ЕС, Мария Захарова, Стефан Дюжаррик, Секс-скандал, Католическая церковь, Белоруссия, Александр Лукашенко

Захарова намекнула на излечение Каллас, Трамп игнорирует ООН и обещает бомбить Иран. Новости к 19.00

18:52 22.07.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкИнтервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
США игнорируют ООН, продолжая войну в Иране и обещая новые ракетно-бомбовые удары. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 22 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
"Хорошая новость в том, что фобии лечатся", - так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая назвала Россию экзистенциальной угрозой для Европы.
Другие новости к этому часу:

🟥 Президент США Дональд Трамп заявил, что армия его страны будет уничтожать мосты и электростанции в Иране в случае ударов по судам в Ормузском проливе;
🟥 Генсек ООН Антониу Гутерриш "по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающейся и расширяющейся военной эскалацией между Ираном и Соединенными Штатами в последние несколько дней", заявил во вторник журналистам в Нью-Йорке официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик;
🟥 В Анголе двое россиян приговорены к 8 и 11 годам лишения свободы за шпионаж и терроризм по итогам расследования массовых антиправительственных протестов в июле 2025 года. Прокуратура обвинила подсудимых в планировании действий, направленных на дестабилизацию африканской страны путем "подготовки государственного переворота" и стремления "захватить национальные экономические активы";

🟦 Россия не откажется от своей позиции в противостоянии Западу в украинском конфликте, пишет The New York Times. Также издание отмечает, что с начала украинского кризиса Москва смогла обрести поддержку у незападных стран.
"Россия превратилась в своего рода загадку: самая подсанкционная страна в мире — и при этом вполне способная держаться на плаву. Отчуждение от Европы компенсировалось все более тесными связями с Глобальным Югом", - сказано в публикации;
🟦 Госдума РФ расширила возможности заключения контракта с ВС РФ для судимых граждан. Заключить контракт смогут судимые за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере или животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ, а также за контрабанду наркотиков. Контрактники ВС РФ из числа осужденных за тяжкие преступления будут проходить службу в отдельных подразделениях, уточнил замглавы Минобороны;
🟦 Полиция Франции обнаружила плантацию марихуаны рядом с эвакуированными цыганскими трущобами и изъяла около 200 сохранившихся кустов каннабиса после тушения масштабного пожара близ Нанта;
🟦 Компания AMD инвестирует $5 млрд в Anthropic в рамках проекта, который также включает крупный заказ процессоров для разработки и использования искусственного интеллекта (ИИ);
🟦 Адвокат пяти женщин, обвиняющих известного словенского священника Марко Рупника в "психологическом и сексуальном насилии", критикует позицию Ватикана в судебном процессе;

🟦 Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической республике Конго и Уганде унесла жизни более тысячи человек и около 2,5 тыс человек болеют, сообщает ВОЗ;

🟦 Пьяниц и лодырей из числа аграриев в Белоруссии направят на военно-воспитательные сборы на 2-3 месяца, сообщил глава Администрации президента республики Дмитрий Крутой. По его словам, условия будут спартанские, зато появится возможность подтянуть физическую форму и полезным трудом исправить свои ошибки на благо армии, на что накануне обращал внимание президент Александр Лукашенко с указанием отправки пьяниц и лентяев усиливать спецназ в приграничных с Украиной районах.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЕвропаСШАДональд ТрампГосдумаМинобороныМВДРусофобияООНИранЕСМария ЗахароваСтефан ДюжаррикСекс-скандалКатолическая церковьБелоруссияАлександр Лукашенко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:35Бельгийский конкурс вин признал Крым отдельным регионом, вызвав возмущение украинских националистов
20:09Воздушная тревога на Украине: наносятся ракетно-дроновые удары. Новости СВО
19:48Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером возобновление переговоров с Россией
19:41Центры здоровья в ДНР, работа военкоров. 22 июля, вечерний эфир
19:32Украинские мошенники лишились узла связи в Санкт-Петербурге
19:25Преступлениями ВСУ займётся СК РФ
19:04Итоги 22.07.26: Драпатый сменил Сырского, тайные переговоры России и Германии всплыли в Баку
18:52Захарова намекнула на излечение Каллас, Трамп игнорирует ООН и обещает бомбить Иран. Новости к 19.00
18:14"Пролив Сталина" присмотрелся к послужному списку нового главкома ВСУ
18:06"Крейсеры и эсминцы встали на ремонт": Вайнер о плачевном состоянии британского флота
18:00Драпатый сменил Сырского на посту главкома ВСУ, ВС РФ взяли Артельное и Благодатное. Итоги 22 июля
17:59Киевский режим признался в неспособности защитить энергетику
17:55Минобороны России проинформировало о ходе СВО
17:51Армия России наступает на Краснолиманском направлении СВО
17:35Почему же? Брони от мобилизации "приостановят" на Украине
17:32Севастополь отражает атаку, ВС России в Николаевке, поражено судно на рейде Одессы. Новости СВО
17:25Вайнер: Британия в глубоком кризисе — Стармер ушел, Шотландия рвётся к независимости
16:42Тюрьму освободили на Запорожском направлении СВО, Maersk плывёт в обход Украины. Новости СВО
16:34Били из Харьковской области: Алёхин про удары ВСУ по Белгороду и ответные действия ВС РФ
16:31Смертность на Украине почти вчетверо превышает рождаемость
Лента новостейМолния