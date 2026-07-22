Захарова намекнула на излечение Каллас, Трамп игнорирует ООН и обещает бомбить Иран. Новости к 19.00
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкИнтервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой агентству РИА Новости
США игнорируют ООН, продолжая войну в Иране и обещая новые ракетно-бомбовые удары. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 22 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
"Хорошая новость в том, что фобии лечатся", - так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая назвала Россию экзистенциальной угрозой для Европы.
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🟦 Россия не откажется от своей позиции в противостоянии Западу в украинском конфликте, пишет The New York Times. Также издание отмечает, что с начала украинского кризиса Москва смогла обрести поддержку у незападных стран.
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🟦 Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической республике Конго и Уганде унесла жизни более тысячи человек и около 2,5 тыс человек болеют, сообщает ВОЗ;
🟦 Пьяниц и лодырей из числа аграриев в Белоруссии направят на военно-воспитательные сборы на 2-3 месяца, сообщил глава Администрации президента республики Дмитрий Крутой. По его словам, условия будут спартанские, зато появится возможность подтянуть физическую форму и полезным трудом исправить свои ошибки на благо армии, на что накануне обращал внимание президент Александр Лукашенко с указанием отправки пьяниц и лентяев усиливать спецназ в приграничных с Украиной районах.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июля
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