https://ukraina.ru/20260722/zakharova-nameknula-na-izlechenie-kallas-tramp-ignoriruet-oon-i-obeschaet-bombit-iran-novosti-k-1900-1081746705.html

Захарова намекнула на излечение Каллас, Трамп игнорирует ООН и обещает бомбить Иран. Новости к 19.00

Захарова намекнула на излечение Каллас, Трамп игнорирует ООН и обещает бомбить Иран. Новости к 19.00 - 22.07.2026 Украина.ру

Захарова намекнула на излечение Каллас, Трамп игнорирует ООН и обещает бомбить Иран. Новости к 19.00

США игнорируют ООН, продолжая войну в Иране и обещая новые ракетно-бомбовые удары. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 22 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-22T18:52

2026-07-22T18:52

2026-07-22T18:52

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"Хорошая новость в том, что фобии лечатся", - так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая назвала Россию экзистенциальной угрозой для Европы. Другие новости к этому часу: 🟥 Президент США Дональд Трамп заявил, что армия его страны будет уничтожать мосты и электростанции в Иране в случае ударов по судам в Ормузском проливе;🟥 Генсек ООН Антониу Гутерриш "по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающейся и расширяющейся военной эскалацией между Ираном и Соединенными Штатами в последние несколько дней", заявил во вторник журналистам в Нью-Йорке официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик; 🟥 В Анголе двое россиян приговорены к 8 и 11 годам лишения свободы за шпионаж и терроризм по итогам расследования массовых антиправительственных протестов в июле 2025 года. Прокуратура обвинила подсудимых в планировании действий, направленных на дестабилизацию африканской страны путем "подготовки государственного переворота" и стремления "захватить национальные экономические активы";🟦 Россия не откажется от своей позиции в противостоянии Западу в украинском конфликте, пишет The New York Times. Также издание отмечает, что с начала украинского кризиса Москва смогла обрести поддержку у незападных стран."Россия превратилась в своего рода загадку: самая подсанкционная страна в мире — и при этом вполне способная держаться на плаву. Отчуждение от Европы компенсировалось все более тесными связями с Глобальным Югом", - сказано в публикации;🟦 Госдума РФ расширила возможности заключения контракта с ВС РФ для судимых граждан. Заключить контракт смогут судимые за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере или животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ, а также за контрабанду наркотиков. Контрактники ВС РФ из числа осужденных за тяжкие преступления будут проходить службу в отдельных подразделениях, уточнил замглавы Минобороны;🟦 Полиция Франции обнаружила плантацию марихуаны рядом с эвакуированными цыганскими трущобами и изъяла около 200 сохранившихся кустов каннабиса после тушения масштабного пожара близ Нанта;🟦 Компания AMD инвестирует $5 млрд в Anthropic в рамках проекта, который также включает крупный заказ процессоров для разработки и использования искусственного интеллекта (ИИ);🟦 Адвокат пяти женщин, обвиняющих известного словенского священника Марко Рупника в "психологическом и сексуальном насилии", критикует позицию Ватикана в судебном процессе;🟦 Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической республике Конго и Уганде унесла жизни более тысячи человек и около 2,5 тыс человек болеют, сообщает ВОЗ;🟦 Пьяниц и лодырей из числа аграриев в Белоруссии направят на военно-воспитательные сборы на 2-3 месяца, сообщил глава Администрации президента республики Дмитрий Крутой. По его словам, условия будут спартанские, зато появится возможность подтянуть физическую форму и полезным трудом исправить свои ошибки на благо армии, на что накануне обращал внимание президент Александр Лукашенко с указанием отправки пьяниц и лентяев усиливать спецназ в приграничных с Украиной районах.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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