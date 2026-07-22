https://ukraina.ru/20260722/wsj-v-ssha-nachnut-proizvodit-ukrainskie-morskie-drony-magura-sotnyami-v-god-1081732611.html
WSJ: в США начнут производить украинские морские дроны MAGURA сотнями в год
WSJ: в США начнут производить украинские морские дроны MAGURA сотнями в год - 22.07.2026 Украина.ру
WSJ: в США начнут производить украинские морские дроны MAGURA сотнями в год
Американская компания ReconCraft приступит к массовому выпуску украинских безэкипажных катеров. Об этом 22 июля пишет The Wall Street Journal
2026-07-22T14:25
2026-07-22T14:25
2026-07-22T14:58
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Меморандум о взаимопонимании с украинским стартапом Uforce был подписан в посольстве Украины в Вашингтоне. Производство развернут в Орегоне и Южной Каролине. Цель — выпуск сотен, а в перспективе и тысяч катеров ежегодно. Uforce передаст американцам конструкторскую документацию, программное обеспечение для автономного управления и технологии связи.Пентагон планирует инвестировать в проект, рассчитывая найти дешёвую альтернативу традиционным вооружениям, запасы которых истощены из-за конфликта с Ираном. Ранее американский спецназ уже испытывал MAGURA V5 на учениях на Филиппинах, где катера успешно потопили списанный корабль-мишень.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, сша, вашингтон, the wall street journal, вооруженные силы украины, пентагон, мир без границ, ии (искусственный интеллект)
Новости, Украина, США, Вашингтон, The Wall Street Journal, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Мир без границ, ИИ (искусственный интеллект)
WSJ: в США начнут производить украинские морские дроны MAGURA сотнями в год
14:25 22.07.2026 (обновлено: 14:58 22.07.2026)
Американская компания ReconCraft приступит к массовому выпуску украинских безэкипажных катеров. Об этом 22 июля пишет The Wall Street Journal