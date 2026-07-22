https://ukraina.ru/20260722/wsj-v-ssha-nachnut-proizvodit-ukrainskie-morskie-drony-magura-sotnyami-v-god-1081732611.html

WSJ: в США начнут производить украинские морские дроны MAGURA сотнями в год

WSJ: в США начнут производить украинские морские дроны MAGURA сотнями в год - 22.07.2026 Украина.ру

WSJ: в США начнут производить украинские морские дроны MAGURA сотнями в год

Американская компания ReconCraft приступит к массовому выпуску украинских безэкипажных катеров. Об этом 22 июля пишет The Wall Street Journal

2026-07-22T14:25

2026-07-22T14:25

2026-07-22T14:58

новости

украина

сша

вашингтон

the wall street journal

вооруженные силы украины

пентагон

мир без границ

ии (искусственный интеллект)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103029/49/1030294938_0:0:2846:1602_1920x0_80_0_0_9441093cfa496a96b430b89240c5e74c.jpg

Меморандум о взаимопонимании с украинским стартапом Uforce был подписан в посольстве Украины в Вашингтоне. Производство развернут в Орегоне и Южной Каролине. Цель — выпуск сотен, а в перспективе и тысяч катеров ежегодно. Uforce передаст американцам конструкторскую документацию, программное обеспечение для автономного управления и технологии связи.Пентагон планирует инвестировать в проект, рассчитывая найти дешёвую альтернативу традиционным вооружениям, запасы которых истощены из-за конфликта с Ираном. Ранее американский спецназ уже испытывал MAGURA V5 на учениях на Филиппинах, где катера успешно потопили списанный корабль-мишень.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

сша

вашингтон

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, вашингтон, the wall street journal, вооруженные силы украины, пентагон, мир без границ, ии (искусственный интеллект)