https://ukraina.ru/20260722/strakhi-zelenskogo-provaly-vsu-unynie-v-evrosoyuze-khronika-sobytiy-na-1300-22-iyulya-1081725889.html

Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июля

Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июля - 22.07.2026 Украина.ру

Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июля

Зеленский уволил Сырского из-за страха за свой "авторитет", в то же время Европа уже приняла решение лишить его власти. ВС РФ уничтожают противника и технику. В ЕС царит уныние из-за неспособности согласовать новые санкции

2026-07-22T13:00

2026-07-22T13:00

2026-07-22T13:19

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Associated Press считает, что Владимир Зеленский решил отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за страха за свой "авторитет" после увольнения министра обороны Михаила Федорова.Как отмечает агентство, поднявшийся в связи с увольнением Михаила Федорова шум сделал Зеленского уязвимым для обвинений в том, что он пытался избавиться от возможного политического соперника.В то же время британская газета Times со ссылкой на источники написала, что теперь Федоров может рассматривать возможность баллотироваться на президентский пост.А политолог, общественный деятель, член Совета движения "Другая Украина" Василий Вакаров указал, что причинами смены Федорова являются его растущий рейтинг и большие финансовые средства, которые аккумулированы под него его лоббистами. По его мнению, Федоров имеет большие амбиции, в Киеве уже шли разговоры, что он может возглавить следующее правительство и далее, в случае выборов президента, стать кандидатом, именно это является основной угрозой для Зеленского.Тогда как посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник считает, что Зеленского вынудили пожертвовать частью полномочий (заменив на посту главкома ВСУ Александра Сырского менее лояльным Михаилом Драпатым) кураторы киевского режима."Это говорит о том, что затеянная Зеленским ротация системы управления уже пошла не по его плану. Условные глобалисты, стоящие за НАБУ, Федоровым и всей этой группой, вынудили Зеленского пожертвовать своей креатурой на должности главкома в лице Сырского и заменить его гораздо менее лояльным к себе Драпатым", - сказал Мирошник.По его словам, это достаточно ярко свидетельствует о том, что последнее слово в назначении высоких начальников и в ВСУ уже не за Зеленским, и об этом знают и в самих украинских военных кругах.По мнению Мирошника, новый главком ВСУ не будет соглашаться со всеми приказами Зеленского, как это делал его предшественник, а будет сверять эти приказы с мнением своих европейских хозяев.Говоря о тактических изменениях на поле боя, он предположил, что в краткосрочной перспективе изменить тактические подходы Драпатому вряд ли удастся, все будет двигаться "по накатанному".В то же время экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заверил, что Европа отберет у Зеленского власть, "в которую он преступно заигрался".Политик также прокомментировал протесты из-за отставки Федорова и акций против Сырского. По его мнению, если кого-то и выводят на майдан, значит, решение уже принято, и оно принято не в Киеве."Что бы там ни пытались говорить граждане Украины, им закроют рот и дадут слово политическим зомби под видом гласа народа", - подчеркнул он.По уточнению Медведчука, сегодняшний "майдан" стоит за то, чтобы украинские военные получали меньше денег, а Федоров на свои эксперименты - больше. Также он выступает за то, чтобы Зеленский не мог назначать командование ВСУ. "Поэтому Зеленскому с Федоровым ни о чем договориться не выйдет. Власть у него отберут, вопрос только в том, насколько быстро это произойдет. Это решение в Европе уже принято, и отменять его никто не будет", - добавил он.На прошлой неделе Верховная Рада Украины утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. До этого Владимир Зеленский заявлял о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Однако в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.Как рассказал председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов, Драпатый причастен к страшным военным преступлениям, связанным с репрессиями, расстрелами и пытками мирных граждан в Донбассе.Он назвал Драпатого беспринципным, изворотливым и опытным врагом, которого нельзя недооценивать.В то же время Сырский впервые отреагировал на свою отставку, опубликовав заявление со списком "достижений" украинской армии, назвав в их числе сдачу Авдеевки в Донбассе и авантюру в Курской области, в ходе которой Киев потерял свыше 76 тысяч военных.Провалы ВСУВ среду в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Взрывы гремели в Одессе, Сумах, в Днепропетровской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Воздушно-космические силы России нанесли бомбовые удары по целям в Запорожской и Днепропетровской областях.Российские "Герани" ударили по целям в Шостке Сумской области, а также по объектам в Славутиче Киевской области, по целям на окраине города Смела Черкасской области.Как рассказали в Минобороны России, ВС РФ продолжили бить по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, и военным объектам в Одесской области".По информации оборонного ведомства, "в результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены два морских судна на переходе морем, а также в порту "Одесса" – объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенных для обеспечения ВСУ".Россияне поразили батарею берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ в населенном пункте Ковалевка Одесской области. При этом были уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина, добавили в ведомстве.Кроме того, ВС РФ поразили в Одессе логистический центр "Новой Почты", используемый для хранения грузов военного назначения.Как отметил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вооруженные силы России в рамках СВО продолжают наступательные действия по всей ширине фронта.Уныние в ЕвросоюзеПослы Евросоюза (ЕС) пребывают в унынии, поскольку внутри блока пока не удается согласовать решение по новым мерам против России, пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.Как признал один из дипломатов, итог "очень сложно предсказать". Другой дипломат предложил "позвонить в Грецию".Politico отмечает, что еще одна задержка с принятием решений относительно 21-го пакета санкций против РФ - это наиболее пугающий сценарий для ЕС. Как объяснил один из дипломатов, после принятия 20 санкционных пакетов против РФ у ЕС больше не осталось "легких путей". В материале указали, что ведущие дипломаты потратили три дня переговоров на прошлой неделе, так и не достигнув соглашения по пакету мер.Ранее газета Financial Times писала, что Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, заявив, что они разрушат греческую судоходную компанию Dynagas. Из-за возражений Греции принятие 21-го пакета было отложено на неделю. Некоторые дипломаты ЕС признают, что введение санкций привело к потерям у компаний во всех странах-членах блока.В то же время комитеты Европарламента по безопасности, обороне и транспорту предлагают ускорить процесс оформления разрешений на трансграничную переброску войск и военной техники по территории Евросоюза и перенести срок ее запуска с 2030 на 2028 год, сообщает издание Euractiv.Вместо разработки новой платформы депутаты предлагают использовать уже существующую систему Secure Digital Military Mobility System (SDMMS)."Использование уже существующего проекта позволило бы ускорить реализацию пакета военной мобильности. Еврокомиссия открыта к такому варианту", - заявил один из докладчиков Европарламента по этому вопросу Робертс Зиле.Еврокомиссия впервые предложила создать единую цифровую систему оформления разрешений на военный транзит в прошлом году, рассчитывая ввести ее в действие к 2030 году.По информации издания, существующая система SDMMS уже разрабатывается при поддержке Европейского оборонного фонда (EDF) и предназначена для защищенного обмена информацией между государствами при согласовании трансграничного перемещения войск и военной техники. В проекте участвуют министерства обороны десяти стран ЕС и Норвегии, а первая версия платформы была протестирована в 2025 году.Система должна обеспечить единый защищенный механизм ускоренной обработки заявок на военный транзит между странами Европы, заменив действующую практику, при которой такие запросы зачастую передаются по электронной почте, а согласование на национальном уровне занимает много времени.Россия неоднократно заявляла, что считает наращивание военной инфраструктуры НАТО и усиление военного присутствия альянса вблизи российских границ угрозой своей безопасности. Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.

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