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В Воронежской области сбили 15 беспилотников ВСУ, погиб мужчина
В Воронежской области сбили 15 беспилотников ВСУ, погиб мужчина - 11.08.2026 Украина.ру
В Воронежской области сбили 15 беспилотников ВСУ, погиб мужчина
При налете БПЛА на Воронежскую область погиб мужчина, силы ПВО сбили 15 вражеских дронов. Об этом губернатор Александр Гусев утром 11 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-11T07:59
2026-08-11T07:59
2026-08-11T07:59
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"В результате падения обломков в Новоусманском районе был тяжёло ранен и скончался в больнице находившийся на улице 49-летний мужчина. Также ранены и находятся в больнице еще два человека — один в момент атаки был на улице, другой — на площадке крупного логистического центра", — написал Гусев.Губернатор уточнил, что в том же районе в результате падения БПЛА возникли возгорания на двух складах крупной компании, на месте работают пожарные и оперативные службы.Кроме того, повреждения от обломков беспилотников получили три грузовых и один легковой автомобиль.Всего за ночь силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем и пятью районами региона 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.Ранее сообщалось, что компания Wildberries эвакуировала логистические объекты в Воронежской области на фоне объявления в регионе тревоги по БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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украина.ру, россия, воронежская область, новоусманский район, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, погибшие, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
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В Воронежской области сбили 15 беспилотников ВСУ, погиб мужчина
При налете БПЛА на Воронежскую область погиб мужчина, силы ПВО сбили 15 вражеских дронов. Об этом губернатор Александр Гусев утром 11 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
"В результате падения обломков в Новоусманском районе был тяжёло ранен и скончался в больнице находившийся на улице 49-летний мужчина. Также ранены и находятся в больнице еще два человека — один в момент атаки был на улице, другой — на площадке крупного логистического центра", — написал Гусев.
Губернатор уточнил, что в том же районе в результате падения БПЛА возникли возгорания на двух складах крупной компании, на месте работают пожарные и оперативные службы.
Кроме того, повреждения от обломков беспилотников получили три грузовых и один легковой автомобиль.
Всего за ночь силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем и пятью районами региона 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.