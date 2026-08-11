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Мирошник назвал число погибших и пострадавших от атак ВСУ за неделю

Мирошник назвал число погибших и пострадавших от атак ВСУ за неделю - 11.08.2026 Украина.ру

Мирошник назвал число погибших и пострадавших от атак ВСУ за неделю

Четверо детей погибли, ещё 24 ребёнка получили ранения в результате ударов ВСУ за минувшую неделю, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом утром 11 августа сообщает РИА Новости

2026-08-11T08:30

2026-08-11T08:30

2026-08-11T08:30

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"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 419 мирных жителей: ранены 376 человек, в том числе 24 несовершеннолетних, погибли 43 человека, в том числе четверо детей", — говорится в еженедельном докладе Мирошника за период с 3 по 9 августа.Посол отмечает, что основной причиной гибели или ранений гражданских лиц стали атаки украинских ударных дронов."За прошедшие семь дней от налетов украинских БПЛА пострадали 399 мирных жителей, что составило 95% от общего числа пострадавших", — уточняет Мирошник.По его данным, особенно интенсивным атакам в течение недели подвергалась Белгородская область — ежедневно регион атаковали до 320 беспилотников. За неделю там погибли девять человек, около 150 получили ранения.Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 7061 боеприпасов, добавил Мирошник.Ранее в докладе посла по особым поручениям сообщалось, что от атак ВСУ за неделю с 27 июля по 2 августа погибли 49 граждан России, среди которых четыре ребёнка.Подробнее на эту тему - в публикации Запад вооружает Киев и благословляет на теракты против России — Мирошник.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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