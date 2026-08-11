https://ukraina.ru/20260811/odna-semya--odin-rebenok-kitayskiy-eksperiment-po-depopulyatsii--1082275385.html

"Одна семья – один ребенок": китайский эксперимент по депопуляции

"Одна семья – один ребенок": китайский эксперимент по депопуляции - 11.08.2026 Украина.ру

"Одна семья – один ребенок": китайский эксперимент по депопуляции

11 августа 1979 года в Китае фактически была объявлена политика "Одна семья – один ребёнок". Она осуществлялась вплоть до 2016 года, её последствиями стали сокращение трудоспособного населения и гендерный дисбаланс

2026-08-11T08:00

2026-08-11T08:00

2026-08-11T08:00

история

история

китай

мао цзэдун

министерство здравоохранения

коммунистическая партия

демография

рождаемость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082382960_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_87a39a5298cb52c2a4aa1b67723a233a.jpg

В Китае под влиянием конфуцианства исторически существовали такие взгляды на рождение детей, как "раннее рождение наследника", "много детей – много богатства", "продолжение рода из поколения в поколение". С проблемой перенаселения Китай впервые столкнулся ещё в XVII веке.К началу XX века Китай представлял собой самую населённую страну мира с населением свыше 300 млн человек. Аграрное перенаселение наряду с сохранением системы феодальных отношений подрывало государственную стабильность, вело к нехватке ресурсов и беспорядкам. Синхайская революция 1911 года, череда восстаний, гражданская война и смена политического режима не оказали глобального влияния на демографическую ситуацию в стране.В первые годы существования Китайской народной республики власти поддерживали многодетные семьи. Мао Цзэдун считал, что развитие и построение социализма требует больше сил. Осенью 1949 года он заявил на первом пленарном заседании Народного политического консультативного совета Китая: "наше преимущество состоит в том, что мы имеем население в 475 миллионов человек".Правительство поощряло людей иметь детей. В 1953 году Министерство здравоохранения КНР запретило ввоз противозачаточных средств на том основании, что они "несовместимы с национальной репродуктивной политикой".Политика поощрения деторождения резко изменилась после первой переписи населения 1953 года. Оказалось, что население Китая превысило 600 млн человек. В 1954-55 годах на совещаниях ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) было признано, что начинающийся демографический взрыв создаёт трудности для государства. Однако в период "Большого скачка" (1958-60) политика ограничения рождаемости была свёрнута.После провала "Большого скачка" в Китае возник второй "бэби-бум", что возродило идеи контроля над рождаемостью. В декабре 1962 года ЦК КПК и Госсовет КНР издали "Инструкцию по серьёзному содействию планированию семьи". Политика нацеливалась на поздние браки, сокращение размеров семьи, удлинение интервалов между рождениями, но с началом "культурной революции" в 1966 году реальная работа по контролю над рождаемостью застопорилась.Потрясения "культурной революции" привели к упадку экономики Китая, а население страны продолжало расти. В 1969 году общая численность населения КНР превысила 800 млн человек. Это вынудило партийных и государственных лидеров вновь заявить о важности контроля над рождаемостью.В 1970 году премьер-министр Чжоу Эньлай заявил: "Планирование семьи входит в сферу национального планирования. Если вы даже не можете планировать численность населения, зачем вам национальный план?" Основные направления государственной политики планового деторождения были сформулированы Мао Цзэдуном в 1971 году в "Докладе о налаживании работы в области планового деторождения", и сводились к разъяснительной работе с целью превращения позднего брака и плановой рождаемости в сознательные действия широких масс в городах и деревнях.Во всех учреждениях здравоохранения были созданы отделения по плановой рождаемости. В декабре 1973 года состоялось совещание по работе в области планового деторождения, на котором впервые был выдвинут лозунг "поздно, редко, мало" ("поздно" – поздний брак, "редко" – рождение детей с промежутком в четыре года, "мало" – рождение малого количества детей).В 1978 году в Китае был создан полный набор учреждений и операционных моделей планирования семьи. В этом же году на заседании Руководящей группы Госсовета КНР по планированию семьи были предложены новые требования к количеству детей в семье: "предпочтительно один, и максимум два". А в июне 1979 года было издано официальное распоряжение "на местном уровне применять практические меры по поддержке семейных пар, имеющих одного ребенка".11 августа 1979 года в органе ЦК КПК "Жэньминь жибао" была опубликована программная статья вице-премьера Госсовета КНР Чэнь Мухуа, обосновывающая необходимость жёсткого контроля рождаемости для реализации реформаторского курса "Четырёх модернизаций", объявленного Дэн Сяопином годом ранее.Чэнь Мухуа (кстати, у неё самой было четверо детей) на тот момент была самой высокопоставленной женщиной в руководстве Китая. Её статья фактически стала объявлением демографической политики, основанной на принципе "одна семья – один ребёнок". Целью этой политики было ограничение рождаемости, чтобы численность населения КНР к 2000 году не превысила 1,2 млрд человек.В 1980 году ЦК КПК опубликовал "Открытое письмо о контроле над ростом населения Китая всем членам Коммунистической партии и членам Коммунистической молодежной лиги" с призывом каждой супружеской паре ограничиться рождением только одного ребенка. В 1981-м Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР) утвердило доклад "О политике в области народонаселения", в котором говорилось о рождении супружеской парой только одного ребёнка. В том же году был создан Государственный комитет КНР по плановому деторождению, первым главой которого стала Чэнь Мухуа.В сентябре 1982 года XII съезд КПК официально возвел плановую рождаемость в разряд основной политики государства. В декабре того же года плановое деторождение было закреплено в Конституции КНР. В Ст. 25 говорится: "государство проводит плановое деторождение с тем, чтобы рост населения соответствовал плану социально-экономического развития", а в Ст. 49 предусмотрено: "оба супруга должны осуществлять плановое деторождение".В стране был введён запрет для семейных пар иметь более одного ребёнка. За его нарушение на семьи налагали штрафы, составлявшие 4-8 средних годовых доходов в регионе рождения. Если семья отказывалась выплачивать штраф, ребёнка не регистрировали, и он не мог на общих основаниях получать доступ к большинству социальных услуг, таких как здравоохранение и образование.Хотя в ходе реализации политики "одна семья – один ребёнок" отмечались случаи принудительной стерилизации и абортов, она имела множество льгот и лазеек для её обхода. В частности, штрафы не распространялись на многоплодную беременность, а если первенец имел умственные или физические нарушения, штрафы не налагались за второго ребёнка. Кроме того, со временем парам разрешали иметь второго ребёнка, если оба родителя были единственными детьми в своих семьях, а в сельской местности могли рожать второго ребёнка без выплаты штрафа, если первой родилась девочка. К 2007 году только 36% населения КНР попадало под ограничения рождаемости.Китайские нацменьшинства также были исключены из демографической политики "одна семья – один ребёнок". Для народов численностью меньше 100 тысяч были сняты все ограничения по количеству детей. Семьям, где хотя бы один родитель был представителем нацменьшинства, разрешалось иметь двух детей. В связи с этим всё больше ханьцев вступало в браки с представителями нацменьшинств.Негативные последствия политики "одна семья – один ребёнок" проявились в 2013 году, когда в Китае впервые было зафиксировано сокращение трудоспособного населения. Хотя Национальная комиссия по здоровью и планированию семьи заявила, что эта политика "предотвратила" рождение примерно 400 млн человек, а в виде штрафов с 1980 года было собрано около 2 трлн юаней ($ 314 млн), политику стали сворачивать.В конце 2015 года в Китае было принято решение о полной отмене демографической политики "одна семья – один ребёнок". С 1 января 2016 года правительство разрешило всем семьям иметь двух детей, была провозглашена линия "одна семья – два ребенка". В качестве результата этого решения ожидалось появление до 3 млн детей дополнительно каждый год.В мае 2021 года Политбюро ЦК КПК приняло решение разрешить жителям КНР иметь до трёх детей. Это произошло всего через три недели после того, как были опубликованы результаты Седьмой национальной переписи населения КНР, проведённой в 2020 году. Уровень рождаемости в КНР в 2020 году упал почти на 15% в годовом исчислении, в 2022 году в Китае родились 9,56 млн человек, а умерли – 10,41 млн. Однако пока новые меры не привели к значительному увеличению рождаемости.Китайские власти акцентируют на том, что за время реализации политики "одна семья – один ребёнок" в КНР удалось развить систему здравоохранения, снизить детскую смертность и повысить женский статус в обществе. Снижение рождаемости позволило улучшить доступ к образованию и медицинским услугам, повысив общий уровень жизни.Отрицательных последствий этой демографической политики куда больше. Кроме сокращения численности рабочей силы в стране, ускорилось старение населения. К 2023 году доля людей старше 60 лет в Китае превысила 18% населения. Это создаёт нагрузку на систему социального обеспечения и трудоспособное население.Главное негативное последствие – гендерный дисбаланс. В китайской традиции предпочтение всегда отдавалось детям мужского пола. Особенно сильна она была в сельской местности, поскольку именно сыновья наследуют фамилию семьи и ее имущество, а также несут ответственность за пожилых родителей.Когда большинство семей было ограничено одним ребёнком, рождение девочки во многих случаях стало крайне нежелательным, что привело к тому, что семьи (если им было доступно ультразвуковое исследование) предпочитали делать аборт, чтобы иметь возможность впоследствии получить сына. Десятки тысяч китайских девочек были удочерены семьями в США и Западной Европе.В итоге на протяжении поколения на каждые 10 девочек приходилось около 12 мальчиков. Таким образом, разрыв между количеством мужчин и женщин привел к тому, что в Китае образовалась явная нехватка молодых женщин, способных вступить в брак и родить детей.

https://ukraina.ru/20241226/1059960178.html

https://ukraina.ru/20240822/1056964031.html

https://ukraina.ru/20220612/1034098800.html

https://ukraina.ru/20260728/nina-ostanina-o-tom-pochemu-molodezh-v-rf-ne-rozhaet-i-kak-spasti-semi-1081937202.html

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, китай, мао цзэдун, министерство здравоохранения, коммунистическая партия, демография, рождаемость