Граничащие с Россией страны ЕС опасаются отдавать Patriot Украине - Politico - 11.08.2026 Украина.ру
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Граничащие с Россией страны ЕС опасаются отдавать Patriot Украине - Politico
Граничащие с Россией страны ЕС опасаются отдавать Patriot Украине - Politico - 11.08.2026 Украина.ру
Граничащие с Россией страны ЕС опасаются отдавать Patriot Украине - Politico
Страны Евросоюза, расположенные ближе к России, вряд ли откажутся от своих систем Patriot или перехватчиков к ним в пользу Украины, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на европейского дипломата
2026-08-11T09:20
2026-08-11T09:20
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"Страны ближе к России теперь со все меньшей вероятностью откажутся от имеющихся Patriot, потому что их вооруженные силы уже расценили их силы ПВО как недостаточные для удовлетворения национальных требований", - говорится в материале.Высокопоставленный чиновник объяснил изданию, что украинские дипломаты работают с другими странами, у которых есть такие системы, как, например, Испания и Греция, однако все зависит от США. По словам чиновника, США могли бы помочь, но не делают этого, в результате чего всем остальным тяжело.Сами США столкнулись с жестким дефицитом ракет для Patriot. Их собственные запасы сильно истощены из-за затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке, где Пентагон расходует перехватчики быстрее, чем их успевают производить. Давать Киеву лицензию на собственное производство Белый дом не спешит еще и по экономическим причинам. Американские оборонные гиганты боятся внутренней конкуренции: они опасаются, что украинские заводы со временем научатся модернизировать Patriot и выпускать ракеты намного дешевле и быстрее, чем это делают в самих США.Поэтому Вашингтон держит остальных союзников в подвешенном состоянии, не давая ни готовых систем, ни разрешений на передачу технологий.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, такер карлсон, ес, пентагон
Новости, США, Россия, Украина, Такер Карлсон, ЕС, Пентагон

Граничащие с Россией страны ЕС опасаются отдавать Patriot Украине - Politico

09:20 11.08.2026
 
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
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Страны Евросоюза, расположенные ближе к России, вряд ли откажутся от своих систем Patriot или перехватчиков к ним в пользу Украины, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на европейского дипломата
"Страны ближе к России теперь со все меньшей вероятностью откажутся от имеющихся Patriot, потому что их вооруженные силы уже расценили их силы ПВО как недостаточные для удовлетворения национальных требований", - говорится в материале.
Высокопоставленный чиновник объяснил изданию, что украинские дипломаты работают с другими странами, у которых есть такие системы, как, например, Испания и Греция, однако все зависит от США. По словам чиновника, США могли бы помочь, но не делают этого, в результате чего всем остальным тяжело.
Сами США столкнулись с жестким дефицитом ракет для Patriot. Их собственные запасы сильно истощены из-за затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке, где Пентагон расходует перехватчики быстрее, чем их успевают производить.
Давать Киеву лицензию на собственное производство Белый дом не спешит еще и по экономическим причинам. Американские оборонные гиганты боятся внутренней конкуренции: они опасаются, что украинские заводы со временем научатся модернизировать Patriot и выпускать ракеты намного дешевле и быстрее, чем это делают в самих США.
Поэтому Вашингтон держит остальных союзников в подвешенном состоянии, не давая ни готовых систем, ни разрешений на передачу технологий.
Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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