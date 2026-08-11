https://ukraina.ru/20260811/pri-otrazhenii-nochnoy-ataki-na-rostovskuyu-oblast-unichtozheno-bolee-60-bpla-1082377975.html

При отражении ночной атаки на Ростовскую область уничтожено более 60 БПЛА

При отражении ночной атаки на Ростовскую область уничтожено более 60 БПЛА - 11.08.2026 Украина.ру

При отражении ночной атаки на Ростовскую область уничтожено более 60 БПЛА

При отражении ночной атаки на Ростовскую область силы ПВО уничтожили более 60 украинских БПЛА в 11 районах, пострадавших нет. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 11 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-11T07:31

2026-08-11T07:31

2026-08-11T07:31

украина.ру

россия

ростовская область

минобороны рф

пво

бпла

бпла сегодня

атака бпла

беспилотники

беспилотники сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/12/1079093624_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_faf627efa942fcd4597032623fcea568.jpg

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более шести десятков БПЛА в одиннадцати районах — Тарасовском, Каменском, Родионово-Несветайском, Чертковском, Неклиновском, Белокалитвинском, Матвеево-Курганском, Аксайском, Миллеровском, Милютинском и Шолоховском. Информация о пострадавших не поступала", — написал Слюсарь.Отмечается, что в местах падения дронов возникло несколько очагов горения. В Тарасовском районе загорелась лесополоса, в Каменском районе очаги пламени возникли на двух небольших участках лесничества, а в Милютинском районе загорелась сухая растительность возле поселков Аграрный и Антоновка."Все пожары были оперативно потушены, данные о последствиях ночной атаки будут уточняться", — добавил губернатор.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили девять украинских БПЛА в Тульской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

ростовская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, ростовская область, минобороны рф, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, украина