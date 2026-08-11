При отражении ночной атаки на Ростовскую область уничтожено более 60 БПЛА - 11.08.2026 Украина.ру
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При отражении ночной атаки на Ростовскую область уничтожено более 60 БПЛА
При отражении ночной атаки на Ростовскую область уничтожено более 60 БПЛА - 11.08.2026 Украина.ру
При отражении ночной атаки на Ростовскую область уничтожено более 60 БПЛА
При отражении ночной атаки на Ростовскую область силы ПВО уничтожили более 60 украинских БПЛА в 11 районах, пострадавших нет. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 11 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-11T07:31
2026-08-11T07:31
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"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более шести десятков БПЛА в одиннадцати районах — Тарасовском, Каменском, Родионово-Несветайском, Чертковском, Неклиновском, Белокалитвинском, Матвеево-Курганском, Аксайском, Миллеровском, Милютинском и Шолоховском. Информация о пострадавших не поступала", — написал Слюсарь.Отмечается, что в местах падения дронов возникло несколько очагов горения. В Тарасовском районе загорелась лесополоса, в Каменском районе очаги пламени возникли на двух небольших участках лесничества, а в Милютинском районе загорелась сухая растительность возле поселков Аграрный и Антоновка."Все пожары были оперативно потушены, данные о последствиях ночной атаки будут уточняться", — добавил губернатор.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили девять украинских БПЛА в Тульской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, ростовская область, минобороны рф, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, украина
Украина.ру, Россия, Ростовская область, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, Украина

При отражении ночной атаки на Ростовскую область уничтожено более 60 БПЛА

07:31 11.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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При отражении ночной атаки на Ростовскую область силы ПВО уничтожили более 60 украинских БПЛА в 11 районах, пострадавших нет. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 11 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более шести десятков БПЛА в одиннадцати районах — Тарасовском, Каменском, Родионово-Несветайском, Чертковском, Неклиновском, Белокалитвинском, Матвеево-Курганском, Аксайском, Миллеровском, Милютинском и Шолоховском. Информация о пострадавших не поступала", — написал Слюсарь.
Отмечается, что в местах падения дронов возникло несколько очагов горения. В Тарасовском районе загорелась лесополоса, в Каменском районе очаги пламени возникли на двух небольших участках лесничества, а в Милютинском районе загорелась сухая растительность возле поселков Аграрный и Антоновка.
"Все пожары были оперативно потушены, данные о последствиях ночной атаки будут уточняться", — добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили девять украинских БПЛА в Тульской области.
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