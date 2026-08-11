ВС РФ сбили за ночь 396 БПЛА и поразили предприятия ВПК в Киеве и Запорожье - 11.08.2026 Украина.ру
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ВС РФ сбили за ночь 396 БПЛА и поразили предприятия ВПК в Киеве и Запорожье
ВС РФ сбили за ночь 396 БПЛА и поразили предприятия ВПК в Киеве и Запорожье - 11.08.2026 Украина.ру
ВС РФ сбили за ночь 396 БПЛА и поразили предприятия ВПК в Киеве и Запорожье
Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 396 украинских беспилотников, цели на Украине были поражены групповым ударом высокоточного оружия. Об этом Минобороны РФ утром 11 августа сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-11T08:57
2026-08-11T09:00
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"В течение прошедшей ночи, с 20:00 мск 10 августа до 8:00 мск 11 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 396 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым", — говорится в заявлении военного ведомства."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, в результате которого поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в городах Киев и Запорожье", — добавили в Минобороны РФ.Вооруженные формирования киевского режима ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации.В ответ на эти агрессивные действия ВС РФ регулярно наносят массированные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что удары наносятся исключительно по военным объектам: местам дислокации личного состава и техники ВСУ, центрам управления, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, задействованным в производстве и ремонте вооружений и военной техники.Ранее украинские СМИ сообщали, что этой ночью по Киеву и Запорожью были нанесены удары баллистическими ракетами. Подробнее - в публикации В Киеве вновь тревога, в Николаеве, Запорожье и Павлограде прогремели взрывы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ВС РФ сбили за ночь 396 БПЛА и поразили предприятия ВПК в Киеве и Запорожье

08:57 11.08.2026 (обновлено: 09:00 11.08.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 396 украинских беспилотников, цели на Украине были поражены групповым ударом высокоточного оружия. Об этом Минобороны РФ утром 11 августа сообщило в своём телеграм-канале
"В течение прошедшей ночи, с 20:00 мск 10 августа до 8:00 мск 11 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 396 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым", — говорится в заявлении военного ведомства.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, в результате которого поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в городах Киев и Запорожье", — добавили в Минобороны РФ.
Вооруженные формирования киевского режима ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации.
В ответ на эти агрессивные действия ВС РФ регулярно наносят массированные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что удары наносятся исключительно по военным объектам: местам дислокации личного состава и техники ВСУ, центрам управления, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, задействованным в производстве и ремонте вооружений и военной техники.
Ранее украинские СМИ сообщали, что этой ночью по Киеву и Запорожью были нанесены удары баллистическими ракетами. Подробнее - в публикации В Киеве вновь тревога, в Николаеве, Запорожье и Павлограде прогремели взрывы.
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