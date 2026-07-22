Преступлениями ВСУ займётся СК РФ
Следком России расследует преступления украинских вооруженных формирований в ряде регионов РФ. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал ведомства
Российские следователи установили:
🟦По информации местных органов исполнительной власти, в Брянской и Курской областях 7 человек получили ранения в результате атак дронами ВФУ.
🟦В ДНР вследствие агрессии киевского режима в Горловке ранены 6 мирных жителей.
🟦В Запорожской области в результате атак украинских вооруженных формирований пострадали 4 человека.
🟦В Херсонской области из-за ударов беспилотниками ранения получили 3 мирных жителя.
🟦По данным оперативного штаба Белгородской области, в регионе вследствие украинской вооруженной агрессии пострадали 6 человек.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - сказано в официальном сообщении.
🟦В ДНР вследствие агрессии киевского режима в Горловке ранены 6 мирных жителей.
🟦В Запорожской области в результате атак украинских вооруженных формирований пострадали 4 человека.
🟦В Херсонской области из-за ударов беспилотниками ранения получили 3 мирных жителя.
🟦По данным оперативного штаба Белгородской области, в регионе вследствие украинской вооруженной агрессии пострадали 6 человек.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - сказано в официальном сообщении.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на