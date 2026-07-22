https://ukraina.ru/20260722/prestupleniyami-vsu-zaymtsya-sk-rf-1081747289.html

Преступлениями ВСУ займётся СК РФ

Преступлениями ВСУ займётся СК РФ - 22.07.2026 Украина.ру

Преступлениями ВСУ займётся СК РФ

Следком России расследует преступления украинских вооруженных формирований в ряде регионов РФ. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал ведомства

2026-07-22T19:25

2026-07-22T19:25

2026-07-22T19:25

новости

россия

курская область

донецкая народная республика

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ск рф

донбасс

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102675/67/1026756721_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_a0a109874716c8e839229c03dc4baf96.jpg

Российские следователи установили: 🟦По информации местных органов исполнительной власти, в Брянской и Курской областях 7 человек получили ранения в результате атак дронами ВФУ. 🟦В ДНР вследствие агрессии киевского режима в Горловке ранены 6 мирных жителей. 🟦В Запорожской области в результате атак украинских вооруженных формирований пострадали 4 человека. 🟦В Херсонской области из-за ударов беспилотниками ранения получили 3 мирных жителя. 🟦По данным оперативного штаба Белгородской области, в регионе вследствие украинской вооруженной агрессии пострадали 6 человек. "Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - сказано в официальном сообщении.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

курская область

донецкая народная республика

донбасс

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ск рф, донбасс, днр