https://ukraina.ru/20260722/kievskiy-rezhim-priznalsya-v-nesposobnosti-zaschitit-energetiku-1081746089.html
Киевский режим признался в неспособности защитить энергетику
Киевский режим признался в неспособности защитить энергетику - 22.07.2026 Украина.ру
Киевский режим признался в неспособности защитить энергетику
Власти Украины признают, что ключевые энергообъекты фактически не защищены от ракетных ударов. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-22T17:59
2026-07-22T17:59
2026-07-22T17:59
новости
украина
киев
россия
украина.ру
вооруженные силы украины
ес
пво
энергетика
энергосистема украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1b/1054152205_0:0:767:432_1920x0_80_0_0_842a0a871fddbf9c13a6af8bccef8eb2.jpg
Согласно данным государственного агентства по восстановлению, в 2025–2026 годах энергетики не заключали контрактов на строительство укреплений III уровня, которые могли бы выдержать прямое попадание ракеты. Предусмотрена лишь защита от дронов и осколков.В Киеве готовность энергосистемы к отражению атак оценивается только в 49%. На этом фоне отмечается, что предстоящая зима станет самой сложной для Украины начиная с 2022 года.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1b/1054152205_77:0:696:464_1920x0_80_0_0_dbf53602e383cf131709e2d824c7524e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, украина.ру, вооруженные силы украины, ес, пво, энергетика, энергосистема украины
Новости, Украина, Киев, Россия, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ЕС, ПВО, энергетика, Энергосистема Украины
Киевский режим признался в неспособности защитить энергетику
Власти Украины признают, что ключевые энергообъекты фактически не защищены от ракетных ударов. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал Украина.ру
Согласно данным государственного агентства по восстановлению, в 2025–2026 годах энергетики не заключали контрактов на строительство укреплений III уровня, которые могли бы выдержать прямое попадание ракеты. Предусмотрена лишь защита от дронов и осколков.
В Киеве готовность энергосистемы к отражению атак оценивается только в 49%. На этом фоне отмечается, что предстоящая зима станет самой сложной для Украины начиная с 2022 года.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.