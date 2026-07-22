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Киевский режим признался в неспособности защитить энергетику

Киевский режим признался в неспособности защитить энергетику - 22.07.2026 Украина.ру

Киевский режим признался в неспособности защитить энергетику

Власти Украины признают, что ключевые энергообъекты фактически не защищены от ракетных ударов. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-22T17:59

2026-07-22T17:59

2026-07-22T17:59

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Согласно данным государственного агентства по восстановлению, в 2025–2026 годах энергетики не заключали контрактов на строительство укреплений III уровня, которые могли бы выдержать прямое попадание ракеты. Предусмотрена лишь защита от дронов и осколков.В Киеве готовность энергосистемы к отражению атак оценивается только в 49%. На этом фоне отмечается, что предстоящая зима станет самой сложной для Украины начиная с 2022 года.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, украина.ру, вооруженные силы украины, ес, пво, энергетика, энергосистема украины