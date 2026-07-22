https://ukraina.ru/20260722/glavnoe-za-noch-22-iyulya--1081713804.html
Главное за ночь 22 июля
Главное за ночь 22 июля - 22.07.2026 Украина.ру
Главное за ночь 22 июля
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что от Владимира Зеленского, предположительно, причастного к покушению в Монако на бизнесмена Вадима Ермолаева, можно ожидать более жестких мер по устранению политических конкурентов. Об этом и других важных событиях рассказал 22 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-22T08:27
2026-07-22T08:27
2026-07-22T08:33
новости
выборы
украина
монако
иран
владимир зеленский
николай азаров
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украина.ру
вооруженные силы украины
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"Конечно, можно. Ну вот, уже живой пример. Еще выборы не начались, еще пока неизвестно, когда они будут, а уже в Монако (покушение на Ермолаева - ред.). Это даже тебе не в Житомире. Это же Монако - самая привилегированная страна в Европе. Там камеры стоят на каждых пяти метрах. Система безопасности – главный критерий этой маленькой страны", - сказал Азаров.Готовность Зеленского устранять политических конкурентов вызвана страхом, отметил Азаров, поскольку проиграть выборы для главы Украины – это значит подвергнуть себя смертельной опасности.🟦 Бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову предложена должность вице-премьера страны по военным технологиям или советника Владимира Зеленского по этому же вопросу, утверждает депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.🟦 Решение Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского может быть связано с борьбой различных групп влияния за контроль над многомиллиардным финансированием украинской армии, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.🟦 Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29, так как Варшава отказывается их ремонтировать, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.🟦 Многие в Великобритании не верят в пропаганду против РФ и осознают, что их обманывают, отметил генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.🟦 Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что сенату США следует сосредоточиться на снабжении американских вооруженных сил, а не украинских.🟦 Этой ночью США нанесли серию масштабных ударов по Ирану, в Тегеране была активирована система ПВО.🟦 В то же время число пострадавших в конфликте с Ираном военных США превысило 500.🟦 Американский лидер Дональд Трамп в среду примет участие в церемонии репатриации тел американских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий против Ирана, следует из расписания американского лидера.🟦 Трамп хотел бы, чтобы следующим генсеком ООН стал президент FIFA Джанни Инфантино, пишет New York Post со ссылкой на источники. По данным издания, Инфантино сблизился с Трампом во время чемпионата мира по футболу. В окружении президента США говорят, что глава FIFA "пользуется всеобщим уважением" и умеет "объединять людей".🟦 Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что его администрация не имеет полномочий, чтобы исполнить ордер Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.Мамдани ранее заявил, что выясняет законность возможного задержания премьер-министра Израиля в случае его визита в Нью-Йорк. Мамдани сослался на обвинения в предполагаемых военных преступлениях, выдвинутые в адрес Нетаньяху Международным уголовным судом в Гааге.О других событиях - в материале ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске на сайте Украина.ру.
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новости, выборы, украина, монако, иран, владимир зеленский, николай азаров, вадим ермолаев, украина.ру, вооруженные силы украины, международный уголовный суд (мус)
Новости, выборы, Украина, Монако, Иран, Владимир Зеленский, Николай Азаров, Вадим Ермолаев, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Международный уголовный суд (МУС)
Главное за ночь 22 июля
08:27 22.07.2026 (обновлено: 08:33 22.07.2026)
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что от Владимира Зеленского, предположительно, причастного к покушению в Монако на бизнесмена Вадима Ермолаева, можно ожидать более жестких мер по устранению политических конкурентов. Об этом и других важных событиях рассказал 22 июля телеграм-канал Украина.ру
"Конечно, можно. Ну вот, уже живой пример. Еще выборы не начались, еще пока неизвестно, когда они будут, а уже в Монако (покушение на Ермолаева - ред.). Это даже тебе не в Житомире. Это же Монако - самая привилегированная страна в Европе. Там камеры стоят на каждых пяти метрах. Система безопасности – главный критерий этой маленькой страны", - сказал Азаров.
Готовность Зеленского устранять политических конкурентов вызвана страхом, отметил Азаров, поскольку проиграть выборы для главы Украины – это значит подвергнуть себя смертельной опасности.
🟦 Бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову предложена должность вице-премьера страны по военным технологиям или советника Владимира Зеленского по этому же вопросу, утверждает депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
🟦 Решение Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского может быть связано с борьбой различных групп влияния за контроль над многомиллиардным финансированием украинской армии, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
🟦 Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29, так как Варшава отказывается их ремонтировать, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
🟦 Многие в Великобритании не верят в пропаганду против РФ и осознают, что их обманывают, отметил генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.
🟦 Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что сенату США следует сосредоточиться на снабжении американских вооруженных сил, а не украинских.
🟦 Этой ночью США нанесли серию масштабных ударов по Ирану, в Тегеране была активирована система ПВО.
🟦 В то же время число пострадавших в конфликте с Ираном военных США превысило 500.
🟦 Американский лидер Дональд Трамп в среду примет участие в церемонии репатриации тел американских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий против Ирана, следует из расписания американского лидера.
🟦 Трамп хотел бы, чтобы следующим генсеком ООН стал президент FIFA Джанни Инфантино, пишет New York Post со ссылкой на источники. По данным издания, Инфантино сблизился с Трампом во время чемпионата мира по футболу. В окружении президента США говорят, что глава FIFA "пользуется всеобщим уважением" и умеет "объединять людей".
🟦 Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что его администрация не имеет полномочий, чтобы исполнить ордер Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Мамдани ранее заявил, что выясняет законность возможного задержания премьер-министра Израиля в случае его визита в Нью-Йорк. Мамдани сослался на обвинения в предполагаемых военных преступлениях, выдвинутые в адрес Нетаньяху Международным уголовным судом в Гааге.