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Главное за ночь 22 июля

Главное за ночь 22 июля - 22.07.2026 Украина.ру

Главное за ночь 22 июля

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что от Владимира Зеленского, предположительно, причастного к покушению в Монако на бизнесмена Вадима Ермолаева, можно ожидать более жестких мер по устранению политических конкурентов. Об этом и других важных событиях рассказал 22 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-22T08:27

2026-07-22T08:27

2026-07-22T08:33

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"Конечно, можно. Ну вот, уже живой пример. Еще выборы не начались, еще пока неизвестно, когда они будут, а уже в Монако (покушение на Ермолаева - ред.). Это даже тебе не в Житомире. Это же Монако - самая привилегированная страна в Европе. Там камеры стоят на каждых пяти метрах. Система безопасности – главный критерий этой маленькой страны", - сказал Азаров.Готовность Зеленского устранять политических конкурентов вызвана страхом, отметил Азаров, поскольку проиграть выборы для главы Украины – это значит подвергнуть себя смертельной опасности.🟦 Бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову предложена должность вице-премьера страны по военным технологиям или советника Владимира Зеленского по этому же вопросу, утверждает депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.🟦 Решение Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского может быть связано с борьбой различных групп влияния за контроль над многомиллиардным финансированием украинской армии, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.🟦 Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29, так как Варшава отказывается их ремонтировать, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.🟦 Многие в Великобритании не верят в пропаганду против РФ и осознают, что их обманывают, отметил генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.🟦 Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что сенату США следует сосредоточиться на снабжении американских вооруженных сил, а не украинских.🟦 Этой ночью США нанесли серию масштабных ударов по Ирану, в Тегеране была активирована система ПВО.🟦 В то же время число пострадавших в конфликте с Ираном военных США превысило 500.🟦 Американский лидер Дональд Трамп в среду примет участие в церемонии репатриации тел американских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий против Ирана, следует из расписания американского лидера.🟦 Трамп хотел бы, чтобы следующим генсеком ООН стал президент FIFA Джанни Инфантино, пишет New York Post со ссылкой на источники. По данным издания, Инфантино сблизился с Трампом во время чемпионата мира по футболу. В окружении президента США говорят, что глава FIFA "пользуется всеобщим уважением" и умеет "объединять людей".🟦 Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что его администрация не имеет полномочий, чтобы исполнить ордер Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.Мамдани ранее заявил, что выясняет законность возможного задержания премьер-министра Израиля в случае его визита в Нью-Йорк. Мамдани сослался на обвинения в предполагаемых военных преступлениях, выдвинутые в адрес Нетаньяху Международным уголовным судом в Гааге.О других событиях - в материале ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске на сайте Украина.ру.

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новости, выборы, украина, монако, иран, владимир зеленский, николай азаров, вадим ермолаев, украина.ру, вооруженные силы украины, международный уголовный суд (мус)