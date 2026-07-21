https://ukraina.ru/20260721/vynyrivaet-iz-lyubykh-situatsiy-politolog--o-fenomene-trampa-i-slabosti-zapadnogo-gegemona-1081676213.html

"Выныривает из любых ситуаций": политолог — о феномене Трампа и слабости западного гегемона

"Выныривает из любых ситуаций": политолог — о феномене Трампа и слабости западного гегемона - 21.07.2026 Украина.ру

"Выныривает из любых ситуаций": политолог — о феномене Трампа и слабости западного гегемона

США прошли пик влияния, но накопленная фора позволит им доминировать ещё годы — однако асимметричные меры, как показывает пример Ирана, могут быть чрезвычайно эффективными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов

2026-07-21T05:45

2026-07-21T05:45

2026-07-21T05:45

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Отвечая на вопрос о возможностях противостояния западному гегемону, Лукьянов заявил, что США прошли пик своего влияния. "США прошли пик своего влияния, началось снижение, но накопленная фора такова, что ее хватит на годы. Мировой гегемон на то и гегемон — даже если он начинает хромать, он держит в руках всю систему", — пояснил эксперт.По словам Лукьянова, пример Ирана — яркое подтверждение того, что асимметричные меры могут быть чрезвычайно эффективными против гегемона, даже если противника душили десятилетиями, а потом попытались сломить силой.Эксперт подчеркнул, что президент США "фантастически выныривает" из непростых ситуаций. "Трамп — удивительная личность, он фантастически выныривает из любых ситуаций. Другой бы похоронил репутацию, а этот — нет. Сегодня он разрушает электростанции в Иране, а завтра скажет, что иранцы — отличные ребята и он готов договариваться", — добавил он.Лукьянов также отметил, что каждое повторение угроз Трампа ослабляет их эффект. "Трамп снова грозит "стереть с лица земли" иранцев, но каждое повторение ослабляет эффект от его угроз", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.

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