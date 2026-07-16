https://ukraina.ru/20260716/1081554308.html

Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий

Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий - 16.07.2026 Украина.ру

Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий

Уничтожение морской инфраструктуры Украины в районе Одессы создаст нам очень хорошие условия для высадки десанта. Это может стать решающим фактором в победе над всем Западом, который реально воюет с нами руками киевского режима

2026-07-16T22:16

2026-07-16T22:16

2026-07-16T22:16

интервью

россия

украина

азовское море

владимир путин

александр перенджиев

минобороны

росгвардия

нато

суда

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Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт, подполковник запаса, уроженец Новороссийска Александр Перенджиев рассказал в интервью Украина.ру.За последнее время резко обострилась обстановка на морском театре военных действий украинского конфликта. Россия столкнулась с участившимися атаками беспилотников на гражданский флот в акватории Азовского моря и на портовую инфраструктуру Таганрога. Киевский режим из-за усилившихся российских ударов вынужден был приостановить работу крупнейшего экспортного терминала Kernel в Ильичевске, через который Украина экспортировала сельхозпродукцию более чем в 60 стран.- Александр Николаевич, сколько продлится эта эскалация? Чем она может закончиться?- Ситуация точно не успокоится до начала зимы. Учитывая, что Черное море – это море южное, созданы все условия, чтобы эскалация шла круглый год.Насколько я понимаю, Россия ставит своей целью полностью уничтожить и черноморские порты Украины, и торговые суда, которые в них заходят. Удары наносятся и по Ильичевску, и по базе Южная возле Одессы. Поражаются и сухогрузы.Вы упомянули атаки на Таганрог. Мне кажется, что эскалация в Азовском море фактически началась с удара по сухогрузу, когда погибли граждане Азербайджана. Сейчас объясню, почему это важно.Азовское море – это не только внутреннее море России. Владимир Путин прямо говорил, что мы планируем создать Азовско-Черноморский транспортный коридор. Этот коридор является одной из ветвей международного транспортного коридора "Север-Юг".Мы же задолго до СВО создали систему переброски кораблей с Каспийской флотилии в Азовское море, а потом – в Черное. Если военные корабли можно перебрасывать, то и гражданские суда по такой же сети могут ходить. То есть это макрорегиональный экономический проект, в котором будут задействованы и причерноморские, и прикаспийские страны. И когда США ввязались в агрессию против Ирана - это война против наших транспортных коридоров.Когда киевский режим бьет по мирным жителям или нефтеналивной инфраструктуре, он всегда это делает с конкретными политическими целями. И удар по сухогрузу с азербайджанскими моряками был нанесен сознательно, чтобы обострить и без того непростые отношения Москвы и Баку.Почему на днях Песков заявил, что Россия считает точку зрения Азербайджана по Украине ошибочной, но это не должно бросать тень на наши двусторонние отношения? Именно потому, что Азербайджан при всех нюансах активно участвует в создании этого Азовско-Черноморского коридора.Более того, этот коридор можно продлить за счет развития коммуникаций на Дунае. Если у нас это получится, Европа, у которой дела плохи, никуда не денется. Суда будут идти с востока на запад и с запада на восток, не огибая всю Европу и не заходя в Средиземное море. Если сухогруз из Ирана сможет разгружаться где-нибудь в Гданьске, это будет выгодно для всех. И для России, и для прикаспийских стран, и для стран Западной Европы.Я бы даже сказал, что это будет в разы более выгодный проект, чем "Северные потоки". Это будет полноценный европейско-ближневосточный транспортный коридор.Я верю, что мы возьмем под контроль Одессу и победим.Повторюсь, сейчас дело не в том, кто у кого сколько судов потопит и нефтеналивных терминалов взорвет. Мы вступили в сражение за стратегические транспортные коридоры. Тем более, уничтожение всей этой морской инфраструктуры Украины создаст нам очень хорошие условия для высадки десанта. Это может стать решающим фактором в победе над всем Западом, который реально воюет с нами руками киевского режима.- Насколько мы готовы к этой битве технически и организационно?- Работа ВПК как раз и нацелена на то, чтобы мы не останавливались в плане этих ударов. Будем производить ракеты, беспилотники, безэкипажные катера и подводные дроны в режиме 24/7, чтобы выводить из строя всю военно-экономическую инфраструктуру черноморских регионов Украины.Понятно, что оружие киевскому режиму возят по суше через Польшу, но в стратегическом плане морские коммуникации гораздо важнее. А до перерезания коммуникаций через Польшу мы тоже дойдем. Будем и там уничтожать узловые железнодорожные станции и локомотивы.Готовы ли мы в части антидроновой ПВО? В этом вопросе нельзя полагаться только на ресурсы Минобороны. Тут должна быть комплексная система. Мы ее развиваем, но этого все равно недостаточно.Во-первых, у нас разрешили предприятиям самим закупать средства ПВО и самим нанимать сотрудников, которые будут заниматься этой защитой. Но вы же понимаете, что не все этим воспользовались по принципу "А вдруг все само рассосется". Разрешить-то разрешили, но не заставили всех заниматься своей системой защиты.Во-вторых, на одном из совещаний у Путина предложили создавать мелкие нефтеналивные базы. С одной стороны, это неплохо, потому что по маленьким бить невыгодно. С другой стороны, по ним бить все равно будут, а крупные объекты всегда проще прикрыть. У больших корпораций есть деньги на то, чтобы выстроить эффективную систему защиты, а у маленьких предприятий денег на это нет. Поэтому упор все равно надо делать на крупные объекты.В-третьих, у нас создали мобильные огневые группы в рамках регионов. Но помимо МОГов, надо развивать стационарные объекты ПВО. К этому надо подключать и Росгвардию, которая создавалась не просто для поддержания порядка, а для защиты населения от терактов. Налеты дронов – это и есть террор. Я не скажу, что Росгвардия полностью закроет города, но защитить какой-то сектор она сможет.И, конечно, тут надо развивать систему дронов-перехватчиков с элементами искусственного интеллекта и радиолокационных станций. Все это должно быть встроено в нашу общую систему ПВО и ПРО.- Давайте также обсудим некоторые технические решения, которые могут осуществлять десантные операции в реалиях СВО. Что вы думаете про проекты микровертолетов для перемещения бойцов-одиночек в бесконечной серой зоне? Нужно ли нам перенимать эксперименты противника, когда морской дрон высадил на Кинбурнскую косу наземного робота с пулеметом?- Начнем с микровертолетов. Тут есть и плюсы, и минусы.Мы уже четыре года не проводим воздушных десантных операций с высадкой в глубокий вражеский тыл. Хотя до последнего момента проводили такие учения, в том числе в Арктике. А теперь наши десантники воюют как обычные штурмовики. При этом хочу напомнить, что в Чечне десантники не прыгали с парашютом, а как раз высаживались на вертолетах. Вертолет на гору садился, а они из него выскакивали.Микровертолеты хороши для незаметных высадок, но их возможности ограничены. Что такое высадка одного десантника? Забрать он тоже может только одного. То есть таких микровертолетов нужно много. С другой стороны, это может повысить сохранность личного состава. Раньше группе десанта для эвакуации нужно было собраться в одном месте и ждать, пока их вертолет заберет. Это значительно снижало выживаемость группы, потому что на место сбора враг тоже приходил, чтобы уничтожить либо десантников на земле, либо сам вертолет. А микровертолеты дадут возможность бойцам спасаться самостоятельно и высаживаться в совершенно разных местах, чтобы потом выполнять задачи.Что касается роботов, то они уже воюют с обеих сторон. И человекоподобные роботы, и роботизированные платформы. Они минируют местность, доставляют снабжение и эвакуируют раненых. Это и есть самая современная война. Все за ней внимательно следят, но пока правильные выводы никто не делает: ни НАТО, ни дружественные страны. Они готовятся ко вчерашней войне.Европейцы говорят: "Мы пока воевать не готовы, но к 2030 году будем готовы". Да они даже к 2040 году к войне не подготовятся, потому что не знают, к чему готовиться надо. Да, дроны они делают. Но они ничего не делают в плане защиты от дронов. Почему, когда какой-то беспилотник залетает в Польшу и Румынию, там сразу же вой поднимается? Потому что они действительно беззащитны против роевых атак БПЛА. И я правда не знаю, что они будут делать, если Россия все же решится выносить их военные заводы, которые работают на киевский режим.Понятно, что нам приходится расплачиваться кровью мирных граждан и бойцов. Но тут работает принцип "нас бьют, но мы крепчаем". Украина и НАТО в режиме 24/7 тестирует нашу систему ПВО и ПРО. По нам уже 800 дронов в сутки прилетает, но мы этот удар держим. Россия как страна становится все сильнее и в военно-техническом, и в военно-психологическом отношении. Наш опыт СВО уникальный.Да, Украина тоже умеет работать с дронами, поэтому предлагает свои услуги странам Залива. И мы после нашей победы сможем такие услуги продавать за очень хорошие деньги.

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

https://ukraina.ru/20260716/fedor-lukyanov-rossii-pora-bit-po-evrope-i-nato-poka-ssha-medlyat-s-ubiystvennymi-sanktsiyami-1081511923.html

https://ukraina.ru/20260713/1081416072.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, азовское море, владимир путин, александр перенджиев, минобороны, росгвардия, нато, суда, каспийское море, черное море, балтика, европа, дроны, пво