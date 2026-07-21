https://ukraina.ru/20260721/ukraina-bet-rekordy-po-vymiraniyu--1081708363.html
Украина бьет рекорды по вымиранию
Украина бьет рекорды по вымиранию - 21.07.2026 Украина.ру
Украина бьет рекорды по вымиранию
Украина с 3,55 умерших на одного младенца бьет рекорды по вымиранию. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T21:06
2026-07-21T21:06
2026-07-21T21:06
новости
украина
западная украина
киев
демография
россия
украина.ру
смертность
население
социальная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103103/74/1031037471_0:85:1172:744_1920x0_80_0_0_623de132f8a819a6d5c713fa66a37123.jpg
"Демографическая катастрофа на Украине достигла пика: смертность теперь превышает рождаемость почти в четыре раза, а скорость вымирания населения ставит новые исторические антирекорды", - сказано в публикации. Показательно, что стремительнее всего рождаемость обвалилась не у линии фронта, а в глубоком тылу, на Западной Украине и в Киеве - там убыль выросла сразу на 44%. "Наглядный результат политики властей: пока мужчин утилизируют в мясных штурмах, а женщины бегут за границу, страна ускоренно вымирает", - констатировали авторы тг-канала.Автор издания Украина.ру Александр Дмитриевский рассмотрел проблему в публикации Деторождение для возрождения*. Сталинская семейная политикаБольше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
западная украина
киев
россия
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103103/74/1031037471_180:0:1172:744_1920x0_80_0_0_a1bb3e9692060a863494ca460a6ca03c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, западная украина, киев, демография, россия, украина.ру, смертность, население, социальная политика, бывший ссср
Новости, Украина, Западная Украина, Киев, демография, Россия, Украина.ру, смертность, население, социальная политика, бывший СССР
Украина бьет рекорды по вымиранию
Украина с 3,55 умерших на одного младенца бьет рекорды по вымиранию. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
"Демографическая катастрофа на Украине достигла пика: смертность теперь превышает рождаемость почти в четыре раза, а скорость вымирания населения ставит новые исторические антирекорды", - сказано в публикации.
Показательно, что стремительнее всего рождаемость обвалилась не у линии фронта, а в глубоком тылу, на Западной Украине и в Киеве - там убыль выросла сразу на 44%.
"Наглядный результат политики властей: пока мужчин утилизируют в мясных штурмах, а женщины бегут за границу, страна ускоренно вымирает", - констатировали авторы тг-канала.
Автор издания Украина.ру Александр Дмитриевский рассмотрел проблему в публикации Деторождение для возрождения*. Сталинская семейная политика
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.