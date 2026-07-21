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Украина бьет рекорды по вымиранию

Украина бьет рекорды по вымиранию - 21.07.2026 Украина.ру

Украина бьет рекорды по вымиранию

Украина с 3,55 умерших на одного младенца бьет рекорды по вымиранию. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T21:06

2026-07-21T21:06

2026-07-21T21:06

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"Демографическая катастрофа на Украине достигла пика: смертность теперь превышает рождаемость почти в четыре раза, а скорость вымирания населения ставит новые исторические антирекорды", - сказано в публикации. Показательно, что стремительнее всего рождаемость обвалилась не у линии фронта, а в глубоком тылу, на Западной Украине и в Киеве - там убыль выросла сразу на 44%. "Наглядный результат политики властей: пока мужчин утилизируют в мясных штурмах, а женщины бегут за границу, страна ускоренно вымирает", - констатировали авторы тг-канала.Автор издания Украина.ру Александр Дмитриевский рассмотрел проблему в публикации Деторождение для возрождения*. Сталинская семейная политикаБольше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, западная украина, киев, демография, россия, украина.ру, смертность, население, социальная политика, бывший ссср