Украина бьет рекорды по вымиранию - 21.07.2026 Украина.ру
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Украина бьет рекорды по вымиранию
Украина бьет рекорды по вымиранию - 21.07.2026 Украина.ру
Украина бьет рекорды по вымиранию
Украина с 3,55 умерших на одного младенца бьет рекорды по вымиранию. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T21:06
2026-07-21T21:06
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социальная политика
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"Демографическая катастрофа на Украине достигла пика: смертность теперь превышает рождаемость почти в четыре раза, а скорость вымирания населения ставит новые исторические антирекорды", - сказано в публикации. Показательно, что стремительнее всего рождаемость обвалилась не у линии фронта, а в глубоком тылу, на Западной Украине и в Киеве - там убыль выросла сразу на 44%. "Наглядный результат политики властей: пока мужчин утилизируют в мясных штурмах, а женщины бегут за границу, страна ускоренно вымирает", - констатировали авторы тг-канала.Автор издания Украина.ру Александр Дмитриевский рассмотрел проблему в публикации Деторождение для возрождения*. Сталинская семейная политикаБольше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, западная украина, киев, демография, россия, украина.ру, смертность, население, социальная политика, бывший ссср
Новости, Украина, Западная Украина, Киев, демография, Россия, Украина.ру, смертность, население, социальная политика, бывший СССР

Украина бьет рекорды по вымиранию

21:06 21.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Венявский / Перейти в фотобанкКоллаж дети рождаемость смертность
Коллаж дети рождаемость смертность - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Сергей Венявский
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Украина с 3,55 умерших на одного младенца бьет рекорды по вымиранию. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
"Демографическая катастрофа на Украине достигла пика: смертность теперь превышает рождаемость почти в четыре раза, а скорость вымирания населения ставит новые исторические антирекорды", - сказано в публикации.
Показательно, что стремительнее всего рождаемость обвалилась не у линии фронта, а в глубоком тылу, на Западной Украине и в Киеве - там убыль выросла сразу на 44%.
"Наглядный результат политики властей: пока мужчин утилизируют в мясных штурмах, а женщины бегут за границу, страна ускоренно вымирает", - констатировали авторы тг-канала.
Автор издания Украина.ру Александр Дмитриевский рассмотрел проблему в публикации Деторождение для возрождения*. Сталинская семейная политика
Больше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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