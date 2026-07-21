https://ukraina.ru/20260721/start-novogo-proekta-pochemu-zelenskiy-otpravil-na-povyshenie-kima-a-ne-terekhova-1081688273.html

Старт нового проекта. Почему Зеленский отправил на повышение Кима, а не Терехова

Старт нового проекта. Почему Зеленский отправил на повышение Кима, а не Терехова - 21.07.2026 Украина.ру

Старт нового проекта. Почему Зеленский отправил на повышение Кима, а не Терехова

Отставка правительства Юлии Свириденко и скандал с увольнением с поста министра обороны Михаила Фёдорова – разные проявления одной тенденции, набирающей силу с лета 2025 года, когда попытка Владимира Зеленского поставить под свой контроль прозападные антикоррупционные структуры окончилась неудачей

2026-07-21T12:17

2026-07-21T12:17

2026-07-21T12:17

эксклюзив

харьков

украина

киев

игорь терехов

владимир зеленский

виталий ким

слуга народа

внутри и снаружи

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С тех пор этот сюжет – борьба группы Зеленского ("семьи") с условными "соросятами" (кругами, ориентированными на евро-американские глобалистские структуры) за определяющее влияние на политический и административный ресурс, который в нужное время можно будет обратить в победу на президентских и парламентских выборах, – является главным в украинской политике.Скандал вокруг Фёдорова и новые назначения в кабмин Украины, в частности, Виталия Кима – бывшего главы Николаевской областной администрации – министром по делам ветеранов, являются новым поворотом этого старого сюжета, который вскрывает очередные сдвиги в расстановке политических сил на Украине.С одной стороны, на Зеленского давят "соросята", которые воодушевлены прошлогодним успехом с защитой антикоррупционных органов от контроля офиса главы режима. Чувствуя их поддержку, Фёдоров отказался от места в СНБО, где Зеленский предлагал ему курировать технологические инновации, в частности развитие БПЛА для армии, и хочет обратно в Минобороны. То есть он явно идёт на обострение ситуации.С другой стороны, Зеленский и Давид Арахамия загодя готовят союзные им колонны для захода в Раду на будущих выборах, которые рано или поздно состоятся, чтобы впоследствии гарантированно получить большинство, а значит, подконтрольное правительство. В этом случае "соросята" будут снова оттеснены от власти.В этой связи вхождение в новый кабмин Кима примечательно тем, что его и градоначальника Харькова Игоря Терехова прочат в лидеры некой "партии прифронтовых территорий", то есть партии, которая бы представляла, а точнее, имитировала в будущем составе Рады интересы русско-культурного Юго-Востока Украины. Сейчас Терехов и Ким входят в Ассоциацию прифронтовых городов и общин, организованную под патронатом Арахамии – главы фракции "Слуга народа" в Раде.Они действительно с начала 2026 года вели себя как потенциальные лидеры общеукраинского проекта, позволяя себе комментарии, в том числе критические по чувствительным темам, далеко выходящие за пределы их прямых полномочий и касающиеся общеукраинской повестки.Так, Терехов в январе в Давосе призывал западных кредиторов мягче относиться к долговым просрочкам Украины, а впоследствии рассуждал о необходимости реиндустриализации Украины после войны.Ким в интервью британской Independent признал, что украинцы уже истощены конфликтом с РФ и страна вряд ли сможет продержаться ещё хотя бы два года, а люди "важнее земли".В этом смысле назначение Кима на должность министра по делам ветеранов для старта будущего политпроекта выглядит логично, хотя и не предполагает допуска к мощным финансовым потокам или организации серых схем по выводу прибыли с госкомпаний. Перед назначением нового кабмина Зеленский беседовал также и с Тереховым, но выбор пал на Кима.Почему не на Терехова, который возглавляет более крупный, статусный и такой же прифронтовой Харьков, и почему не на Бориса Филатова* – градоначальника Днепра (Днепропетровска) в прифронтовой Днепропетровской области? При том что Днепропетровск не менее статусный русскоязычный город и к тому же центр всё ещё сильной промышленности и влиятельных инженерных школ.Филатов отпал как опасный своей излишней самостоятельностью чиновник, часто вступавший в споры с Киевом и потому непредсказуемый.Терехов, возможно, лучше бы имитировал заботу об избирателях Юго-Востока, чем Ким, но с ним приключилась иная неприятность.С весны 2025 года, когда президент США Дональд Трамп начал активно изображать посредничество в украинском кризисе и стали вырисовываться перспективы скорых выборов, офис Зеленского решил создать партию, которая привлекла бы бывших избирателей запрещённой ныне ОПЗЖ.Тогда в украинских СМИ и соцсетях началась кампания популяризации Харькова и его руководителя Терехова. Она строилась на мифе о Харькове как о "передовом форпосте, страдающем каждый день от обстрелов", и городе, в котором "всё бесплатно, всё чисто, лучшие коммунальщики и лучший мэр".Причём Терехова офис Зеленского, видимо, противопоставлял ещё и градоначальнику Киева Виталию Кличко: мол, от ударов по энергетике столица пострадала так же, как Харьков, но благодаря "управленческим талантам" Терехова Харьков выглядел лучше, чем Киев.На этой почве доверие к Терехову росло, и в марте, по данным опроса киевского социологического центра "Социс", предполагаемая "партия Кима-Терехова" опережала бы на выборах в Раду "Слуг народа": 9,4% голосов против 7,4%. То есть "партия Терехова" из вспомогательного проекта для Зеленского стала превращаться в силу, которая, если её не остановить, сможет претендовать на главные роли в политике.По всей видимости, с этого момента в офисе Зеленского приняли решение притормозить Терехова и начали против него кампанию дискредитации.В последние месяцы по Харькову прокатился ряд коррупционных скандалов, в которых фигурировали чиновники горсовета из ближайшего окружения Терехова. В СМИ развернулась кампания критики методов хозяйствования градоначальника за то, что он накапливает долги перед центральным бюджетом. Одновременно его окружение попало под антикоррупционные расследования СБУ и прокуратуры.Первой в череде скандалов оказалась так называемая "трамвайная схема", когда в махинациях с закупкой и арендой чешских трамваев для города через частные компании-прокладки оказался замешан один из замов Терехова по вопросам строительства и дорожного хозяйства. За 11 лет город потратил на эту аренду 40 млн грн. Только за последние четыре года фирмам-прокладкам выплатили почти 14 млн грн.Затем в мае СБУ и прокуратура провели обыски в департаменте цифровой трансформации Харьковского горсовета. Из собственных источников местных СМИ стало известно, что дело касается хищения бюджетных денег на одном из проектов этого подразделения горсовета. Речь шла о "карте харьковчанина".Примечательно, что незадолго до этих обысков в обоих силовых ведомствах сменились руководители областных управлений и на должности были назначены чиновники, не связанные с Харьковом. И в целом показательно, что в этой антитереховской кампании участвуют СБУ и Генпрокуратура, находящиеся под влиянием офиса Зеленского, а не антикоррупционная вертикаль (НАБ и САП), которая Зеленским не контролируется.На этом фоне начиная с весны в некоторых украинских СМИ появились статьи о том, как Терехов строит политику на долгах за электричество и газ. Высокопоставленные собеседники издания "не под запись" критиковали градоначальника за то, что он зарабатывает себе авторитет, загоняя город в "долговую яму". Пользуясь статусом "прифронтового", Терехов год за годом выбивает из бюджета дотации на содержание городского транспорта, оставляя его бесплатным для горожан.Всё это пока выглядит как внутренний конфликт между разными группами влияния внутри правящей на Украине верхушки. На данный момент можно уверенно прогнозировать, что коррупционные скандалы в харьковском горсовете будут использованы для этой внутривидовой конкуренции.Сам Терехов, в отличие от того же Филатова, абсолютно подконтролен (пока!) офису Зеленского, и рост его рейтинга случился помимо его воли, то есть скорее по недосмотру политтехнологов офиса главы режима. Поэтому от его назначения в кабмин Зеленский воздержался, назначив туда Кима, но и никаких оргвыводов в отношении Терехова нет.Однако ситуация может принципиально измениться в случае официального начала предвыборной кампании. Если Зеленский и его правящая партия "Слуга народа" дискредитируют себя перед избирателями, например из-за проигрышных условий мира, тогда не исключена попытка условной "партии Терехова-Кима" пойти на выборы как неподконтрольный Зеленскому политпроект. В этой ситуации расстановка политических сил внутри киевского режима станет ещё более запутанной, а текущий сюжет грызни за власть в местном террариуме – ещё менее предсказуемым.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО последних событиях культуры - в материале От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры.

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Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

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эксклюзив, харьков, украина, киев, игорь терехов, владимир зеленский, виталий ким, слуга народа, внутри и снаружи