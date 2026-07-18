https://ukraina.ru/20260718/ot-kolobka-do-kirkorova-na-voyne-kak-na-voyne-sobytiya-kultury-1081607330.html

От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры

От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры - 18.07.2026 Украина.ру

От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры

Нынешняя культурная неделя богата на запреты. Запрещают памятники на Украине, русские сказки в Молдавии и даже кокошники в России становятся предметом общественных диспутов

2026-07-18T08:24

2026-07-18T08:24

2026-07-18T08:25

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украина

молдавия

филипп киркоров

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На первый взгляд эти истории не связаны между собой, однако все они отражают одну и ту же тенденцию - использование культурных символов в качестве инструмента политических манипуляций. Теперь врагов и "чужой след" ищут не только в политике, но в кино и даже в мультфильмах.Украина без ГлинкиПримеры? По традиции большинство культурных войн происходит на Украине. Вот и на этой неделе в Запорожье снесли памятник, посвященный русскому композитору Михаилу Глинке. Бронзовая скульптура была установлена в 1955 году возле здания областной филармонии, неподалеку от концертного зала, носящего имя композитора. Монумент Глинке оставался одним из немногих сохранившихся в городе элементов, отсылающих к российскому культурному наследию. Пять лет автор оперы "Руслан и Людмила" не беспокоил деимпериализаторов, но теперь они вспомнили, что Глинка написал оперу "Жизнь за царя", и скоренько отвинтили памятнику голову. Интересное наблюдение: чем ближе российская армия подходит к Запорожью, тем сильней там возбуждаются русофобы и ликвидаторы памятников, и бегом бегут сносить уцелевшие символы, хоть как-то напоминающие об общей с Россией культуре. Ну а как еще отвлечь внимание украинцев от происходящего на поле боя и от внутриполитических скандалов, связанных с заменой одних распильщиков военных бюджетов на других? И тут на помощь всегда приходит Украинский институт нацпамяти (УИНП), который срочно встал на дыбы и заявил, что с 2024 года борется с автором "Ивана Сусанина" и включил Глинку в перечень так называемых имперских деятелей культуры, дав местным администрациям рекомендацию по ликвидации всех связанных с ними объектов из публичного пространства. По версии УИНП, Глинка является одним из наиболее видных русских композиторов, а следовательно, выступает культурным маркером "русского мира". Составители документа утверждали, что увековечивание памяти композитора на украинской земле недопустимо, поскольку это формирует нарратив об общей истории и культуре двух государств и, как следствие, представляет угрозу для нацбезопасности Украины. В общем, еще немного - и объявят композитора агентом Кремля. Только вот как быть с тем, что имперец Михаил Иванович Глинка взял да и написал музыку к украинской народной песне "Гуде вiтер вельми в полi"? Не иначе, как его император Николай заставил. Так что теперь, по логике националистов, надо и эту песню срочно занести в черные списки и штраф наложить за ее исполнение в публичных местах. Или наоборот- объявить Глинку почетным украинцем и памятник на место вернуть?Санду против КолобкаА в Молдавии теперь во всем копируют старшую сестру - Украину, и тоже запрещают все подряд. Например, сказочного героя Колобка. В заповеднике Майи Санду разгорелся скандал вокруг еще не вышедшего фильма. Российскую сказку "Последний богатырь. Колобок" требуют запретить к показу в кинотеатрах. Инициаторы - местные "соросята", которые возмущаются тем, что в создании киноленты участвовали российские госкомпании (ВГТРК и Фонд кино) и уж точно закрепили через Колобка и богатыря российскую пропаганду, вредную для молдаван. Cтруктуру, которая подняла хейт вокруг еще не вышедшего на экраны фильма, спонсируют Евросоюз, Фонд Сороса и NED, так что ничего удивительного в атаке на русского сказочного персонажа, который "и от бабушки ушел, и от дедушки ушел", - нет. Устроили же в Британии целый "разгром" по поводу покупки "Нетфликсом" права на показ российского мультсериала "Маша и Медведь". Сэры и пэры в парламенте потребовали запрета мультика из-за мягкой российской пропаганды и нормализации советской военной символики. Получается, что требования "толерантных европейцев" и их клевретов на постсоветском пространстве о запретах сказок и мультиков - это вообще не про кино, а про геополитику. Запретить детскую сказку - идеальный способ нарисовать врага. Никому не нужно объяснять, почему вреден "Последний богатырь". Достаточно сказать: "там русский след" - и все. В Молдавии в 2023 году доля российского кино в прокате составляла около 20%. Нормальные рыночные отношения: жители бывшей страны СССР охотно идут на знакомые бренды и понятный юмор - в отличие от чернокожей "Русалочки", например. Но для молдавских "грантоедов" это не аргумент: лучше уничтожить кинопрокат и оставить кинотеатры пустовать, чем дать молдаванам возможность смотреть фильмы, показывающие семейные ценности, победу добра над злом. Ведь как после этого впаривать будущим европейцам кино про ЛГБТ*, однополые браки и прочие извращения, которыми окормляет аборигенов условный Голливуд?Чей кокошник?Впрочем, и в России вдруг зазвучали дискуссии аналогичного плана, только с другим знаком. Некие общественные активисты набрасываются на всех, кто смеет усомниться в русском происхождении сарафанов, кокошников и ушанок. Такими темпами легко можно опуститься на уровень украинских историков типа Бебика и спорить по поводу того, кто выкопал Черное море. Тем не менее, под раздачу квасных патриотов попала даже экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева. В Генпрокуратуру с просьбой проверить слова экс-директора "на предмет дискредитации культурного наследия" и выяснить источники ее финансирования обратился активист Виталий Бородин. По его словам, историк искусства и заслуженный музейный работник Лихачева утверждала, что кокошник как головной убор придумали художники эпохи модерна по примеру итальянских картин XV века. Бородин полагает, что подобные публичные заявления - "это не научная дискуссия", а "удар по культурному коду и исторической памяти". Ну тогда сразу надо писать доносы и на руководителя музея Матрешки в Сергиевом Посаде, например. Там экскурсоводы рассказывают о том, что идея разъёмной деревянной куклы восходит к Японии, и концепцию привезли в Россию с острова Хонсю. Прообразом стала фигурка мудреца Дарумы или божка Фукурумы, внутри которой находились другие куклы меньшего размера. В 1890 году эту идею применили в подмосковной усадьбе Абрамцево: токарь Василий Звёздочкин выточил первую полую разъёмную фигурку, а художник Сергей Малютин расписал её в виде крестьянской девушки (отсюда и имя куклы - Матрена). Но, видимо, активист Бородин еще не в курсе этого факта, а то не миновать бы нам еще одного скандала на тему уничтожения культурного кода России. Ну и чем такие активисты отличаются от украинских культурных демагогов, которые орут о том, что Россия украла название "Русь" и присвоила себе русский язык, киевских князей ну и заодно всю украинскую историю? Да и вообще, уместно ли в воюющей стране, где ежедневно от ударов ВСУ гибнут мирные жители, а дети прячутся в подвалах от обстрелов, затевать спор о принадлежности кокошников? Там у защитников русского кода все в порядке с приоритетами?Впрочем, чему удивляться, если звезды шоу-бизнеса позволяют себе демарши покруче? То не в ту дверь зайдут, то продадут дочке имение в США за сотку баксов. Речь идет о Филиппе Киркорове: на днях певец продал своей дочери Алле-Виктории долю в особняке в Майами за символические 100 долларов, тогда как реальная рыночная стоимость объекта оценивается в 6 млн. Двухэтажная резиденция российской поп-звезды площадью 734 кв. м расположена в престижном районе Майами на улице La Gorce Drive. В доме семь спален и семь ванных комнат, на территории – бассейн, джакузи, терраса и пассажирский лифт. Артист приобрел особняк в 2011 году за 4,2 млн долларов. А теперь часть шикарной виллы "продал" несовершеннолетней дочке - как утверждают знающие люди, сделано это с целью гарантировать Алле-Виктории право на гражданство США. Несмотря на то, что дети певца родились в Штатах, Киркоров явно решил подстраховаться еще и с недвижимостью. А то вдруг Трамп начнет отбирать американские паспорта у российских артистов и бизнесменов? Грозился же в рамках санкций… Безусловно, Киркоров имеет право делать со своей недвижимостью все что угодно, только очень уж эта история напоминает недавний конфликт вокруг сына олимпийского чемпиона, фигуриста Евгения Плющенко. После того как его наследник, 13-летний Александр, перешел в сборную Азербайджана, отец на голубом глазу попросил выделить государственный грант в размере 24,1 млн рублей для реализации патриотического ледового шоу "Снежная королева". Заявка на финансирование проекта была подана академией "Ангелы Плющенко" в Президентский фонд культурных инициатив. То есть патриотизм только за ооочень большие деньги? А бесплатно - сын в азербайджанской сборной и нелицеприятные заявления о том, что в РФ нет никаких перспектив для молодых спортсменов. Примерно так же получилось и с Киркоровым. Еще в 2024 году он пафосно рассказывал, что его дети обожают свою страну, а у Аллы-Виктории в спальне над кроватью висит российский флаг. Всего через два года отец юных российских патриотов борется за то, чтоб у них были паспорта США. В результате возникает более широкий вопрос, выходящий далеко за рамки отдельных фамилий. Если публичные деятели регулярно говорят о патриотизме, но одновременно стремятся диверсифицировать гражданские, имущественные и жизненные риски за счет иностранных государств, то как-то возникает разрыв между публичным битьем себя в грудь и реальным поведением. Вот именно это лицемерие больше всего и возмущает людей, а не сделки российских певцов и спортсменов с совестью и с заграницей. Хотя и это присутствует…*Движение запрещено в РФ

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, россия, украина, молдавия, филипп киркоров