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Следком расследует преступления ВСУ против мирных жителей регионов России

Следком расследует преступления ВСУ против мирных жителей регионов России - 21.07.2026 Украина.ру

Следком расследует преступления ВСУ против мирных жителей регионов России

Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей ряда регионов РФ. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба ведомства

2026-07-21T17:48

2026-07-21T17:48

2026-07-21T17:48

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Следком сообщил: 🟥По информации местных органов государственной власти, в Херсонской области от удара БПЛА в селе Великие Копани Алешкинского округа погибла женщина, также семь человек получили ранения в результате атак ВФУ по нескольким районам региона. 🟥В Курской области из-за ударов с применением украинских беспилотников в городе Льгове пострадали пять мирных жителей. 🟥Вследствие атаки ВФУ в городе Сочи Краснодарского края ранена несовершеннолетняя. 🟥В Брянской области украинскими БПЛА нанесены удары по гражданским объектам в Климовском районе и поселке Суземка, три человека получили ранения. 🟥В результате атак ВФУ в городе Белгороде, Ракитянском и Белгородском округах Белгородской области пострадали пять мирных жителей. 🟥В Сватово ЛНР украинским дроном нанесен удар по жилому дому, ранены четыре человека, среди них двое несовершеннолетних 10 и 14 лет. В Каменнобродском районе Луганска от атаки БПЛА ВФУ пострадала женщина. "Следователи СК России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к совершению преступлений, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям", - заверили в ведомстве.Новости на эту тему: Удары ВСУ по Белгородской области - гибель населения и разрушение дамбы, взрывы в Сумах. Новости СВОАктуальное интервью: Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябреБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизация на Украине толкает общество к восстанию. Хроника событий на 14:00 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, белгородская область, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, следственный комитет, ск рф, мирные жители, военные преступления