https://ukraina.ru/20260721/zelenskogo-vzyali-za-gorlo-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1081689895.html

Зеленского взяли за горло? Эксперты и политики о ситуации в стране

Зеленского взяли за горло? Эксперты и политики о ситуации в стране - 21.07.2026 Украина.ру

Зеленского взяли за горло? Эксперты и политики о ситуации в стране

В экспертном сообществе обсуждают "картонный майдан 2.0" и думают над тем, не готовит ли "олигархический интернационал" замену Владимиру Зеленскому

2026-07-21T15:27

2026-07-21T15:27

2026-07-21T15:27

эксклюзив

украина

владимир зеленский

михаил федоров

вооруженные силы украины

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В офисе Зеленского много поводов для опасений. Боятся даже своих же вэсэушных дроноводов, утверждает украинский юрист и политический деятель Николай Катеринчук. В блоге ProUA он рассказал, что в своё время по указанию сверху было расформировано подразделение, располагавшее высокоточными дронами, управляемыми через Starlink, — в окружении Зеленского вдруг заподозрили, что при помощи таких технологий БПЛА могут залететь и на Банковую."То есть они боялись своей армии больше, чем русских", — заявил Катеринчук.Ранее, в 2019 году, политик отмечал, что "Зеленский сел на электрический стул президента Украины, где с одной стороны его поджаривают олигархи, а с другой — народ Украины".Сейчас можно вспомнить это высказывание в связи с "картонным майданом 2.0" в поддержку отставленного главы МО Украины Михаила Фёдорова и с требованием отставки главкома ВСУ Александра Сырского. Впрочем, все видят и понимают, что протестует в данном случае вовсе не народ, а хорошо кем-то организованные юные "соросята", которых почему-то не трогают военкоматы (почему бы?).А способствуют организации протестов, возможно, те же олигархи, считает украинский бизнесмен и общественный деятель Андрей Пальчевский. Ведь речь идёт не просто о фигуре экс-министра обороны, но о миллиардах западной помощи, распорядителем которых тот является. Зеленский и компания просто убирают конкурента. Однако участие олигархов в организации протестов не даёт возможности просто разогнать носителей картонок с написанными на них от руки нецензурными выражениями."Зеленский из ничего создал себе большую проблему, это очевидно", — сказал Пальчевский в эфире интернет-канала "Дикий live", добавив, что при этом "у Зеленского и его архаровцев хватило ума придумать операцию “снимаем правительство”, и под это дело — а это не более чем камуфляж, абсолютная светомаскировка — они хотели затемнить увольнение Фёдорова".А снять Фёдорова, по словам Пальчевского, Банковой надо было ещё и потому, что у того был свой кандидат на должность командующего ВСУ вместо Сырского; кандидат этот — "из группы Ахметова*, скорее всего". Ну и, конечно, супербюджет. Теперь Фёдоров окреп, Зеленский будет обращаться с ним очень аккуратно."Медленно, но верно олигархические щупальца взяли за горло нашего зелёного парня", — обрисовал бизнесмен своё видение ситуации. Он предположил, что Зеленский обратится к Эммануэлю Макрону и — через него — к Ротшильдам: это его сильные союзники. Пока Зеленский встретился с Фёдоровым и с Сырским; таким образом он успокаивает общественное мнение, говорит, что "слышит народ" (в виде протестующих "соросят").Пальчевский подчеркнул, что на Украине все понимают: власть на самом деле не собирается заканчивать войну, поскольку для власть имущих это слишком выгодное предприятие. К тому же сама верхушка в войне непосредственно не участвует, предоставляя право гибнуть на фронте и в тылу простым людям. Все это видят, напряжение накопилось. Но на Зеленского особенно не гавкнешь: репрессивная машина хорошо отлажена, тут же "лапти сплетут". А вот Сырский, его отставка, может сыграть роль "клапана" для стравливания общественного недовольства.Кем его могут заменить? В западных СМИ называют несколько кандидатур. В украинских пабликах отмечают, что Зеленский провёл встречи с Андреем Билецким**. Возможно, он?"Если он станет главнокомандующим — это будет разгром врага. Более сильного стратега не найти, — с сарказмом пишет блогер Анатолий Шарий. — Военное приветствие в ВСУ можно официально сделать “зиг хайль”, а честь отдавать от сердца к солнцу".Блогер добавил, что пока ещё в ВСУ зиговать стесняются, но — "арий задаст жару".Но почему вообще возник вопрос о Сырском? Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв в эфире одного из каналов пояснил, что ещё недавно европейские медиа весьма комплиментарно писали о Зеленском, писали о будто бы достигнутом переломе на фронте. А теперь они оказались в затруднительном положении, но нашли выход, изображая происходящее так: "молодой реформатор Фёдоров против мясника Сырского".При этом за "народный протест" выдают профессионально подготовленную и достаточно дорогостоящую кампанию, подчеркнул политтехнолог. Он добавил, что есть даже версия о подготавливаемом трансфере власти, если Фёдоров даст какие-то гарантии безопасности Зеленскому.Так это или нет — увидим. По крайней мере, в пользу этой версии говорит тот факт, что пока нет никаких попыток силового подавления этих странных "картонных" протестов.Не исключено, что Зеленский подождёт, рассчитывая, что всё пойдёт на спад, а потом уже всем участникам "раздадут по серьгам". Если нет, если на спад протесты не пойдут, то можно будет предположить, что "Пинчук, Фиала, Ротшильды, такой вот глобалистский интернационал, по сути, оформляет своего кандидата на президентский пост в Украине", отметил Золотарёв.Но сам Фёдоров ещё должен доказать, что он является серьёзным политическим оппонентом, написал в своём блоге находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его словам, для этого экс-глава МО Украины должен кричать: "Сырский, где ПВО?" — и вести "соросят" на Киев (хотя они и без того там). В общем, если Фёдоров не предпримет каких-то решительных шагов, то ничего не получится — "повоняют и забудут".Парламентарий добавил: "В то же время "соросята" с картонками делают и услугу: ведь если так много молодёжи хочет продолжения войны, то почему бы не снизить мобилизационный возраст и не дать им такую возможность — лично? Ни одной картонки за мир ведь нет".*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, михаил федоров, вооруженные силы украины