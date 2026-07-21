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Украина вошла в топ-10 самых закредитованных стран мира

Украина вошла в топ-10 самых закредитованных стран мира - 21.07.2026 Украина.ру

Украина вошла в топ-10 самых закредитованных стран мира

Украина продолжает ставить антирекорды. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T22:05

2026-07-21T22:05

2026-07-21T22:05

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Согласно новому прогнозу МВФ на 2026 год, соотношение государственного долга Украины к ВВП достигло катастрофических 123%.С этим показателем киевский режим уверенно обошел Британию с ее долгом в $4,4 трлн (104% ВВП) и Францию с $4,3 трлн (118% ВВП). Теперь Украина вплотную дышит в спину своим главным спонсорам — США, у которых при рекордном долге в $40,7 трлн соотношение составляет 126%. Впереди маячат только абсолютные мировые антирекордсмены вроде Японии (204%), Греции и Италии (свыше 135%)."Мечты о западных стандартах наконец-то сбылись, пусть пока и только в сфере полной финансовой кабалы. Отдавать эти кредиты придется нескольким поколениям вперед, если к тому моменту в стране вообще останется кому и чем платить", - сказано в публикации.Актуальное интервью: Олег Акимов: Угольная промышленность Донбасса ждет инвесторов, чтобы реализовать свой огромный потенциалБольше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, украина.ру, мвф, ситуация на украине, финансы, финансовая помощь, госдолг, бывший ссср, кредит, британия