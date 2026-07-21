Украина вошла в топ-10 самых закредитованных стран мира - 21.07.2026 Украина.ру
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Украина вошла в топ-10 самых закредитованных стран мира
Украина вошла в топ-10 самых закредитованных стран мира - 21.07.2026 Украина.ру
Украина вошла в топ-10 самых закредитованных стран мира
Украина продолжает ставить антирекорды. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T22:05
2026-07-21T22:05
новости
украина
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мвф
ситуация на украине
финансы
финансовая помощь
госдолг
бывший ссср
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Согласно новому прогнозу МВФ на 2026 год, соотношение государственного долга Украины к ВВП достигло катастрофических 123%.С этим показателем киевский режим уверенно обошел Британию с ее долгом в $4,4 трлн (104% ВВП) и Францию с $4,3 трлн (118% ВВП). Теперь Украина вплотную дышит в спину своим главным спонсорам — США, у которых при рекордном долге в $40,7 трлн соотношение составляет 126%. Впереди маячат только абсолютные мировые антирекордсмены вроде Японии (204%), Греции и Италии (свыше 135%)."Мечты о западных стандартах наконец-то сбылись, пусть пока и только в сфере полной финансовой кабалы. Отдавать эти кредиты придется нескольким поколениям вперед, если к тому моменту в стране вообще останется кому и чем платить", - сказано в публикации.Актуальное интервью: Олег Акимов: Угольная промышленность Донбасса ждет инвесторов, чтобы реализовать свой огромный потенциалБольше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, украина.ру, мвф, ситуация на украине, финансы, финансовая помощь, госдолг, бывший ссср, кредит, британия
Новости, Украина, Киев, Украина.ру, МВФ, ситуация на Украине, финансы, финансовая помощь, госдолг, бывший СССР, кредит, Британия

Украина вошла в топ-10 самых закредитованных стран мира

22:05 21.07.2026
 
© Фото : пресс-служба НБУ / Перейти в фотобанкНБУ гривны
НБУ гривны - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : пресс-служба НБУ
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Украина продолжает ставить антирекорды. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Согласно новому прогнозу МВФ на 2026 год, соотношение государственного долга Украины к ВВП достигло катастрофических 123%.

С этим показателем киевский режим уверенно обошел Британию с ее долгом в $4,4 трлн (104% ВВП) и Францию с $4,3 трлн (118% ВВП). Теперь Украина вплотную дышит в спину своим главным спонсорам — США, у которых при рекордном долге в $40,7 трлн соотношение составляет 126%. Впереди маячат только абсолютные мировые антирекордсмены вроде Японии (204%), Греции и Италии (свыше 135%).

"Мечты о западных стандартах наконец-то сбылись, пусть пока и только в сфере полной финансовой кабалы. Отдавать эти кредиты придется нескольким поколениям вперед, если к тому моменту в стране вообще останется кому и чем платить", - сказано в публикации.
Актуальное интервью: Олег Акимов: Угольная промышленность Донбасса ждет инвесторов, чтобы реализовать свой огромный потенциал
Больше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля
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