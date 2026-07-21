https://ukraina.ru/20260721/mobilizatsiya-na-ukraine-tolkaet-obschestvo-k-vosstaniyu-khronika-sobytiy-na-1400-21-iyulya-1081692473.html

Мобилизация на Украине толкает общество к восстанию. Хроника событий на 14:00 21 июля

Мобилизация на Украине толкает общество к восстанию. Хроника событий на 14:00 21 июля - 21.07.2026 Украина.ру

Мобилизация на Украине толкает общество к восстанию. Хроника событий на 14:00 21 июля

ЕС и НАТО готовят вторжение на Украину под видом "миротворцев", предупредил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Тем временем ООН квалифицировала удар по складам Wildberries как военное преступление. Украина, в свою очередь, оказалась на грани силового противостояния из-за провала мобилизации

2026-07-21T14:00

2026-07-21T14:00

2026-07-21T14:00

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россия

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владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

нато

ес

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СВО — ответ на планы НАТОСтраны Евросоюза и НАТО намерены разместить свои военные контингенты на Украине, и это не просто слова, а реальные планы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Европарламента о подготовке возможного развертывания европейских сил на украинской территории.Песков назвал размещение иностранных войск на Украине неприемлемым и отметил, что Россия не может допустить такого сценария. Он напомнил, что именно для предотвращения появления войск НАТО у российских границ проводится специальная военная операция.Пресс-секретарь также сообщил, что контактов с новым премьер-министром Великобритании пока не планируется. При этом в Кремле фиксируют, что одни из первых заявлений британского лидера касались поддержки Киева, что свидетельствует о намерении продолжать войну.Кроме того, Песков призвал не усматривать скрытых сигналов в действиях российских военных кораблей, которые осуществляются в строгом соответствии с международным правом. Он также отметил, что ситуация на складах Wildberries после атаки ВСУ остается непростой, и правительство занимается этим вопросом.Тем временем в ООН заявили, что удары ВСУ по логистическим комплексам Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье, совершенные 18 июля, могут быть квалифицированы как военные преступления. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан подчеркнул, что преднамеренные атаки на гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что любые иностранные войска на территории Украины будут рассматриваться как законные цели для поражения. В Кремле подчеркивают, что присутствие войск НАТО на Украине недопустимо, и Россия продолжит добиваться своих целей, чтобы гарантировать безопасность своих граждан.Украина на пороге бунтаУкраинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за провала мобилизационной кампании. Об этом в эфире телеканала "Новини.LIVE" заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.По словам Лубинца, ситуация с мобилизацией достигла критической точки. Он предупредил, что если власти срочно не изменят подходы, общество может не просто расколоться, а перейти к открытому конфликту с государством. Он пояснил, что украинцы не видят правовой реакции на действия сотрудников военкоматов (ТЦК), которые все чаще применяют силу при задержании мужчин. В ответ на это люди берут закон в свои руки, и общество, по его словам, превращается в "суд Линча".Провал мобилизации в Украине стал системной проблемой. Сотрудники ТЦК регулярно задерживают мужчин прямо на улицах, нередко применяя физическую силу и избивая их. В интернете широко распространяются видео, на которых представители военкоматов насильно затаскивают людей в микроавтобусы, а те, в свою очередь, отчаянно сопротивляются.В ответ на мобилизационный террор украинцы поджигают военкоматы, массово пытаются нелегально покинуть страну, прячутся по домам и избегают появления на улицах. Социальное напряжение нарастает, а доверие к власти стремительно падает.Что происходит на фронтеРоссийские войска установили контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.За сутки ВС РФ также нанесли удары по портовой инфраструктуре в Одессе, объектам сборки и хранения БПЛА ВСУ, а также по топливно-энергетическим и транспортным объектам, задействованным в логистике противника.Средства ПВО сбили 7 крылатых ракет "Фламинго" и 655 беспилотников. Потери ВСУ за сутки составили около 1 490 военных.В Минобороны подчеркнули, что российские войска продолжают планомерное продвижение, нанося удары по военной инфраструктуре противника. Все цели специальной военной операции будут достигнуты.

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