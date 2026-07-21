Британский коммодор заявил, что Россия осознанно наступает медленно - 21.07.2026 Украина.ру
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Британский коммодор заявил, что Россия осознанно наступает медленно
Британский коммодор заявил, что Россия осознанно наступает медленно - 21.07.2026 Украина.ру
Британский коммодор заявил, что Россия осознанно наступает медленно
Британский военный заявил, что Россия наступает медленно с умыслом. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T21:10
2026-07-21T21:10
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Российская армия использует против ВСУ стратегию "истощения в наступлении", заявил британский коммодор в отставке Стив Джерми в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону.По его словам, на Западе ошибочно считают, что медленное продвижение ВС РФ говорит о проблемах. Джерми считает, что это осознанная стратегия: российские войска постепенно занимают территории и одновременно изматывают украинскую армию."У меня есть основания полагать, что это четкая стратегия. На Западе кажется, что у российской армии дела идут не очень хорошо. Она не захватывает много территорий. Это не так. Она захватывает территории как минимум последние 30 месяцев. Они захватывают их не просто так, а чтобы измотать украинскую армию. И как мы знаем по количеству потерь, им это удается в значительной степени", - сказал Джерми.Актуальное интервью: Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, запад, пьетро джерми, такер карлсон, вооруженные силы украины, украина.ру, украина, наступление вс рф, всу, разгром всу
Новости, Россия, Запад, Пьетро Джерми, Такер Карлсон, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Украина, наступление ВС РФ, ВСУ, разгром ВСУ

Британский коммодор заявил, что Россия осознанно наступает медленно

21:10 21.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы отряда "Русь" в ЛНР
Боевая работа мобильной огневой группы отряда Русь в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Британский военный заявил, что Россия наступает медленно с умыслом. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Российская армия использует против ВСУ стратегию "истощения в наступлении", заявил британский коммодор в отставке Стив Джерми в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону.

По его словам, на Западе ошибочно считают, что медленное продвижение ВС РФ говорит о проблемах. Джерми считает, что это осознанная стратегия: российские войска постепенно занимают территории и одновременно изматывают украинскую армию.

"У меня есть основания полагать, что это четкая стратегия. На Западе кажется, что у российской армии дела идут не очень хорошо. Она не захватывает много территорий. Это не так. Она захватывает территории как минимум последние 30 месяцев. Они захватывают их не просто так, а чтобы измотать украинскую армию. И как мы знаем по количеству потерь, им это удается в значительной степени", - сказал Джерми.
Актуальное интервью: Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля
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