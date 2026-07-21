https://ukraina.ru/20260721/britanskiy-kommodor-zayavil-chto-rossiya-osoznanno-nastupaet-medlenno-1081708065.html

Британский коммодор заявил, что Россия осознанно наступает медленно

Британский коммодор заявил, что Россия осознанно наступает медленно - 21.07.2026 Украина.ру

Британский коммодор заявил, что Россия осознанно наступает медленно

Британский военный заявил, что Россия наступает медленно с умыслом. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T21:10

2026-07-21T21:10

2026-07-21T21:10

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Российская армия использует против ВСУ стратегию "истощения в наступлении", заявил британский коммодор в отставке Стив Джерми в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону.По его словам, на Западе ошибочно считают, что медленное продвижение ВС РФ говорит о проблемах. Джерми считает, что это осознанная стратегия: российские войска постепенно занимают территории и одновременно изматывают украинскую армию."У меня есть основания полагать, что это четкая стратегия. На Западе кажется, что у российской армии дела идут не очень хорошо. Она не захватывает много территорий. Это не так. Она захватывает территории как минимум последние 30 месяцев. Они захватывают их не просто так, а чтобы измотать украинскую армию. И как мы знаем по количеству потерь, им это удается в значительной степени", - сказал Джерми.Актуальное интервью: Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, пьетро джерми, такер карлсон, вооруженные силы украины, украина.ру, украина, наступление вс рф, всу, разгром всу