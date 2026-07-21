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Удары по Одессе, Киевской и другим областям. Новости СВО

Удары по Одессе, Киевской и другим областям. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру

Удары по Одессе, Киевской и другим областям. Новости СВО

Армия России нанесла эффективные удары по целям на подконтрольной ВСУ территории. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T19:36

2026-07-21T19:36

2026-07-21T19:36

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🟥 Ракетный удар нанесён по цели в Одессе;🟥 В районе Затоки Одесской области загорелось судно, пишут тг-каналы;🟥 Взрывы гремят в Броварском районе Киевской области;🟥 Беспилотники наносят удары по объектам в Черниговской области;🟥 На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА.Ранее на эту тему: Воздушная тревога в Киеве, взрывы в Сумах, бои в Константиновке. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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