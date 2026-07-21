Лукашенко рассказал о битве за урожай, "несунах" и военных на границе с Украиной - 21.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260721/lukashenko-rasskazal-o-bitve-za-urozhay-nesunakh-i-voennykh-na-granitse-s-ukrainoy-1081707841.html
Лукашенко рассказал о битве за урожай, "несунах" и военных на границе с Украиной
Лукашенко рассказал о битве за урожай, "несунах" и военных на границе с Украиной - 21.07.2026 Украина.ру
Лукашенко рассказал о битве за урожай, "несунах" и военных на границе с Украиной
Кадровые решения по составу руководства Вооруженных сил Белоруссии принял президент Александр Лукашенко, распорядившийся также усилить не умеющими работать ССО на границе с Украиной. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
2026-07-21T20:17
2026-07-21T20:17
новости
украина
александр лукашенко
мвд
украина.ру
государственная граница
урожай
сельское хозяйство
союзное государство
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103045/21/1030452144_0:0:1145:644_1920x0_80_0_0_9c8ef0654feb51640f6441498a70f356.jpg
Лукашенко провёл селекторное совещание по вопросам уборочной кампании 2026 года и раскритиковал состояние дел на местах."Только начали уборку, а МВД уже выявлено 46 преступлений. Основные - хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. На первом месте - воровство горюче-смазочных материалов", - заявил он.Лукашенко констатировал, что это застарелая проблема."У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности", - подчеркнул он. Руководитель республики отметил роль силовиков в преодолении трудностей и неурядиц."Особенно возмущает, что некоторые сотрудники (это не только милиции касается) правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими несунами, входят с ними в долю и "крышуют", как в лихие 90-е. Мужики, вы же понимаете, что 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим", - заявил Лукашенко.Он обратил внимание на то, как следует решать этот кадровый вопрос."Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите Хренина (Министр обороны Виктор Хренин. - Прим.), поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, - в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе, - сказал Лукашенко. - Это не значит, что мы на кого-то нападать (собираемся. - Прим. президентской пресс-службы). Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко - комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их, в армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки (гранатомет, пулемет), и туда - в распоряжение сил специальных операций". "Всех туда, кто не выполнит поручения. Это мой приказ. Любой чиновник (в Правительстве, облисполкоме, райисполкоме) - в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить "снаряды". Любое неисполнение - в армию. Пусть там служит. В лесу будет сидеть. Там тоже нужны кадры. Пускай в период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать", - добавил Лукашенко. Председатели облисполкомов на совещании доложили о ходе уборочной кампании и решении обозначенных на селекторном совещании проблемных аспектов, сказано в официальном сообщении. Там отмечено, что "Александр Лукашенко расставил акценты в ряде важных вопросов и заявил, что намерен в скором времени продолжить работу в регионах, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах".Президентская пресс-служба сообщила также о подписании Лукашенко указов, согласно которым четыре генерал-майора оставили свои должности. В частности, начальником главного управления боевой подготовки ВС РБ назначен генерал-майор Дмитрий Битный, освобожденный от должности заместителя командующего войсками Западного оперативного командования ВС РБ.Больше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
белоруссия
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103045/21/1030452144_14:0:1031:763_1920x0_80_0_0_746ce3f50cd0d75655cc88f8881bb847.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, александр лукашенко, мвд, украина.ру, государственная граница, урожай, сельское хозяйство, союзное государство, белоруссия, топливо, криминал, армия, силы специальных операций, кадровые перестановки, министерство обороны белоруссии, новости белоруссии
Новости, Украина, Александр Лукашенко, МВД, Украина.ру, государственная граница, урожай, Сельское хозяйство, Союзное государство, Белоруссия, топливо, криминал, Армия, Силы специальных операций, кадровые перестановки, Министерство обороны Белоруссии, Новости Белоруссии

Лукашенко рассказал о битве за урожай, "несунах" и военных на границе с Украиной

20:17 21.07.2026
 
© president.gov.by / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© president.gov.by
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Кадровые решения по составу руководства Вооруженных сил Белоруссии принял президент Александр Лукашенко, распорядившийся также усилить не умеющими работать ССО на границе с Украиной. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
Лукашенко провёл селекторное совещание по вопросам уборочной кампании 2026 года и раскритиковал состояние дел на местах.
"Только начали уборку, а МВД уже выявлено 46 преступлений. Основные - хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. На первом месте - воровство горюче-смазочных материалов", - заявил он.
Лукашенко констатировал, что это застарелая проблема.
"У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности", - подчеркнул он.
Руководитель республики отметил роль силовиков в преодолении трудностей и неурядиц.
"Особенно возмущает, что некоторые сотрудники (это не только милиции касается) правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими несунами, входят с ними в долю и "крышуют", как в лихие 90-е. Мужики, вы же понимаете, что 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим", - заявил Лукашенко.
Он обратил внимание на то, как следует решать этот кадровый вопрос.
"Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите Хренина (Министр обороны Виктор Хренин. - Прим.), поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, - в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе, - сказал Лукашенко. - Это не значит, что мы на кого-то нападать (собираемся. - Прим. президентской пресс-службы). Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко - комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их, в армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки (гранатомет, пулемет), и туда - в распоряжение сил специальных операций".
"Всех туда, кто не выполнит поручения. Это мой приказ. Любой чиновник (в Правительстве, облисполкоме, райисполкоме) - в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить "снаряды". Любое неисполнение - в армию. Пусть там служит. В лесу будет сидеть. Там тоже нужны кадры. Пускай в период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать", - добавил Лукашенко.
Председатели облисполкомов на совещании доложили о ходе уборочной кампании и решении обозначенных на селекторном совещании проблемных аспектов, сказано в официальном сообщении.
Там отмечено, что "Александр Лукашенко расставил акценты в ряде важных вопросов и заявил, что намерен в скором времени продолжить работу в регионах, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах".
Президентская пресс-служба сообщила также о подписании Лукашенко указов, согласно которым четыре генерал-майора оставили свои должности. В частности, начальником главного управления боевой подготовки ВС РБ назначен генерал-майор Дмитрий Битный, освобожденный от должности заместителя командующего войсками Западного оперативного командования ВС РБ.
Больше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаАлександр ЛукашенкоМВДУкраина.ругосударственная границаурожайСельское хозяйствоСоюзное государствоБелоруссиятопливокриминалАрмияСилы специальных операцийкадровые перестановкиМинистерство обороны БелоруссииНовости Белоруссии
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:39ВСУ занимаются имитацией и не способны отразить воздушные атаки. Новости СВО
20:17Лукашенко рассказал о битве за урожай, "несунах" и военных на границе с Украиной
19:43Канцлер ФРГ не в курсе переговоров представителей России и Германии в Баку по Украине
19:36Удары по Одессе, Киевской и другим областям. Новости СВО
19:27Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае в ноябре
19:25"Спекулирует СВО": в Белоруссии присмотрелись к российскому полковнику
19:10Воздушная тревога в Киеве, взрывы в Сумах, бои в Константиновке. Новости СВО
18:51Фронт военного корреспондента, безопасность херсонских полей. 21 июля, вечерний эфир
18:49Россия не на шутку напугала Британию: фрегат "Неустрашимый" провёл стрельбы у берегов Королевства
18:40Ожесточённые бои возобновились на Запорожском направлении СВО
18:32Британцы присмотрелись к президентским амбициям экс-министра обороны Украины
18:18Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине
18:13ПВО ВСУ не уберегли Запорожье и порты Одесской области. Новости СВО
18:08Главк Нацгвардии Украины проворовался
18:00Тайные переговоры России и Германии, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля
17:48Следком расследует преступления ВСУ против мирных жителей регионов России
17:45Ищенко: Грамотная политика России не дала Западу развязать большую войну
17:43Учительницу в Киеве оштрафовали за фрагмент мультфильма на русском языке
17:37ВСУ готовятся к отправке украинок на фронт
17:36Правительство России выделило финансовую поддержку Крыму
Лента новостейМолния