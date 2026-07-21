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Лукашенко рассказал о битве за урожай, "несунах" и военных на границе с Украиной

Лукашенко рассказал о битве за урожай, "несунах" и военных на границе с Украиной - 21.07.2026 Украина.ру

Лукашенко рассказал о битве за урожай, "несунах" и военных на границе с Украиной

Кадровые решения по составу руководства Вооруженных сил Белоруссии принял президент Александр Лукашенко, распорядившийся также усилить не умеющими работать ССО на границе с Украиной. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

2026-07-21T20:17

2026-07-21T20:17

2026-07-21T20:17

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Лукашенко провёл селекторное совещание по вопросам уборочной кампании 2026 года и раскритиковал состояние дел на местах."Только начали уборку, а МВД уже выявлено 46 преступлений. Основные - хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. На первом месте - воровство горюче-смазочных материалов", - заявил он.Лукашенко констатировал, что это застарелая проблема."У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности", - подчеркнул он. Руководитель республики отметил роль силовиков в преодолении трудностей и неурядиц."Особенно возмущает, что некоторые сотрудники (это не только милиции касается) правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими несунами, входят с ними в долю и "крышуют", как в лихие 90-е. Мужики, вы же понимаете, что 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим", - заявил Лукашенко.Он обратил внимание на то, как следует решать этот кадровый вопрос."Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите Хренина (Министр обороны Виктор Хренин. - Прим.), поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, - в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе, - сказал Лукашенко. - Это не значит, что мы на кого-то нападать (собираемся. - Прим. президентской пресс-службы). Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко - комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их, в армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки (гранатомет, пулемет), и туда - в распоряжение сил специальных операций". "Всех туда, кто не выполнит поручения. Это мой приказ. Любой чиновник (в Правительстве, облисполкоме, райисполкоме) - в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить "снаряды". Любое неисполнение - в армию. Пусть там служит. В лесу будет сидеть. Там тоже нужны кадры. Пускай в период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать", - добавил Лукашенко. Председатели облисполкомов на совещании доложили о ходе уборочной кампании и решении обозначенных на селекторном совещании проблемных аспектов, сказано в официальном сообщении. Там отмечено, что "Александр Лукашенко расставил акценты в ряде важных вопросов и заявил, что намерен в скором времени продолжить работу в регионах, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах".Президентская пресс-служба сообщила также о подписании Лукашенко указов, согласно которым четыре генерал-майора оставили свои должности. В частности, начальником главного управления боевой подготовки ВС РБ назначен генерал-майор Дмитрий Битный, освобожденный от должности заместителя командующего войсками Западного оперативного командования ВС РБ.Больше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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