Украинские пропагандисты снова "увольняют" Сырского - 21.07.2026 Украина.ру
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Украинские пропагандисты снова "увольняют" Сырского
Украинские пропагандисты снова "увольняют" Сырского - 21.07.2026 Украина.ру
Украинские пропагандисты снова "увольняют" Сырского
Интрига вокруг отставки главкома ВСУ Александра Сырского не ослабевает и подпитывается. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T22:30
2026-07-21T22:30
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Украинские пропагандисты уже второй день подряд "увольняют" Сырского. В местных СМИ со ссылкой на "самые надежные источники" снова массово отправляют в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. На этот раз причиной называют некий "ультиматум", который он якобы выдвинул Владимиру Зеленскому."Вчерашний точно такой же "инсайд" в итоге оказался банальным вбросом, но местную сетку каналов это ничуть не смущает. Официальных указов, разумеется, нет и в помине. По некоторым данным, Сырскому прочат пост главы СНБО", - сказано в публикации.Офис президента Украины подогрел слухи об отставке Сырского. Советник Зеленского Дмитрий Литвин интригующе ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли принято решение об увольнении главкома ВСУ"Скоро будет заявление президента", - сказал он.Актуальное интервью: Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о ЗолушкеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, украина.ру, снбо, всу, кадровые перестановки
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СНБО, ВСУ, кадровые перестановки

Украинские пропагандисты снова "увольняют" Сырского

22:30 21.07.2026
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramВладимир Зеленский и Александр Сырский
Владимир Зеленский и Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Интрига вокруг отставки главкома ВСУ Александра Сырского не ослабевает и подпитывается. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Украинские пропагандисты уже второй день подряд "увольняют" Сырского. В местных СМИ со ссылкой на "самые надежные источники" снова массово отправляют в отставку главкома ВСУ Александра Сырского.

На этот раз причиной называют некий "ультиматум", который он якобы выдвинул Владимиру Зеленскому.

"Вчерашний точно такой же "инсайд" в итоге оказался банальным вбросом, но местную сетку каналов это ничуть не смущает. Официальных указов, разумеется, нет и в помине. По некоторым данным, Сырскому прочат пост главы СНБО", - сказано в публикации.
Офис президента Украины подогрел слухи об отставке Сырского. Советник Зеленского Дмитрий Литвин интригующе ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли принято решение об увольнении главкома ВСУ
"Скоро будет заявление президента", - сказал он.
Актуальное интервью: Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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