https://ukraina.ru/20260721/ukrainskie-propagandisty-snova-uvolnyayut-syrskogo-1081710819.html

Украинские пропагандисты снова "увольняют" Сырского

Украинские пропагандисты снова "увольняют" Сырского - 21.07.2026 Украина.ру

Украинские пропагандисты снова "увольняют" Сырского

Интрига вокруг отставки главкома ВСУ Александра Сырского не ослабевает и подпитывается. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T22:30

2026-07-21T22:30

2026-07-21T22:30

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Украинские пропагандисты уже второй день подряд "увольняют" Сырского. В местных СМИ со ссылкой на "самые надежные источники" снова массово отправляют в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. На этот раз причиной называют некий "ультиматум", который он якобы выдвинул Владимиру Зеленскому."Вчерашний точно такой же "инсайд" в итоге оказался банальным вбросом, но местную сетку каналов это ничуть не смущает. Официальных указов, разумеется, нет и в помине. По некоторым данным, Сырскому прочат пост главы СНБО", - сказано в публикации.Офис президента Украины подогрел слухи об отставке Сырского. Советник Зеленского Дмитрий Литвин интригующе ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли принято решение об увольнении главкома ВСУ"Скоро будет заявление президента", - сказал он.Актуальное интервью: Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о ЗолушкеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, украина.ру, снбо, всу, кадровые перестановки