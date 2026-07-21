https://ukraina.ru/20260721/zelenskiy-i-syrskiy-mogut-gotovit-ocherednuyu-provokatsiyu-pod-chernigovom-1081709840.html

Зеленский и Сырский могут готовить очередную провокацию под Черниговом

Зеленский и Сырский могут готовить очередную провокацию под Черниговом - 21.07.2026 Украина.ру

Зеленский и Сырский могут готовить очередную провокацию под Черниговом

Владимир Зеленский и пока ещё главком ВСУ Александр Сырский могут быть причастны к подготовке провокации под Черниговом. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T21:39

2026-07-21T21:39

2026-07-21T21:39

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Зеленский собрал командование ВСУ, чтобы обсудить подготовку новых провокаций в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. В приграничный регион уже стягивают артиллерию и штурмовые части."Самое интересное, что сами украинские генералы от этой идеи не в восторге: пока фронт трещит из-за острой нехватки людей, резервы снова предлагают сжечь в очередном бессмысленном пиар-шоу", - отметили авторы тг-канала.Они также полагают, что формировать полки под новую самоубийственную акцию киевский режим планирует традиционным способом — за счет снижения призывного возраста и депортированных из Европы сограждан.Черниговская область на севере граничит с Гомельской областью Белоруссии и с Брянской областью России. Летом в украинском регионе прошли мероприятия по усилению фортификаций.Пограничный вопрос 21 июля был рассмотрен на совещании во дворце белорусского лидера. Подробности в публикации Лукашенко рассказал о битве за урожай, "несунах" и военных на границе с УкраинТем временем "Спекулирует СВО": в Белоруссии присмотрелись к российскому полковникуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, чернигов, черниговская область, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, бывший ссср