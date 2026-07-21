https://ukraina.ru/20260721/zelenskiy-i-syrskiy-mogut-gotovit-ocherednuyu-provokatsiyu-pod-chernigovom-1081709840.html
Зеленский и Сырский могут готовить очередную провокацию под Черниговом
Зеленский и Сырский могут готовить очередную провокацию под Черниговом - 21.07.2026 Украина.ру
Зеленский и Сырский могут готовить очередную провокацию под Черниговом
Владимир Зеленский и пока ещё главком ВСУ Александр Сырский могут быть причастны к подготовке провокации под Черниговом. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T21:39
2026-07-21T21:39
2026-07-21T21:39
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Зеленский собрал командование ВСУ, чтобы обсудить подготовку новых провокаций в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. В приграничный регион уже стягивают артиллерию и штурмовые части."Самое интересное, что сами украинские генералы от этой идеи не в восторге: пока фронт трещит из-за острой нехватки людей, резервы снова предлагают сжечь в очередном бессмысленном пиар-шоу", - отметили авторы тг-канала.Они также полагают, что формировать полки под новую самоубийственную акцию киевский режим планирует традиционным способом — за счет снижения призывного возраста и депортированных из Европы сограждан.Черниговская область на севере граничит с Гомельской областью Белоруссии и с Брянской областью России. Летом в украинском регионе прошли мероприятия по усилению фортификаций.Пограничный вопрос 21 июля был рассмотрен на совещании во дворце белорусского лидера. Подробности в публикации Лукашенко рассказал о битве за урожай, "несунах" и военных на границе с УкраинТем временем "Спекулирует СВО": в Белоруссии присмотрелись к российскому полковникуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чернигов, черниговская область, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, бывший ссср
Новости, Чернигов, Черниговская область, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, бывший СССР
Зеленский и Сырский могут готовить очередную провокацию под Черниговом
Владимир Зеленский и пока ещё главком ВСУ Александр Сырский могут быть причастны к подготовке провокации под Черниговом. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Зеленский собрал командование ВСУ, чтобы обсудить подготовку новых провокаций в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. В приграничный регион уже стягивают артиллерию и штурмовые части.
"Самое интересное, что сами украинские генералы от этой идеи не в восторге: пока фронт трещит из-за острой нехватки людей, резервы снова предлагают сжечь в очередном бессмысленном пиар-шоу", - отметили авторы тг-канала.
Они также полагают, что формировать полки под новую самоубийственную акцию киевский режим планирует традиционным способом — за счет снижения призывного возраста и депортированных из Европы сограждан.
Черниговская область на севере граничит с Гомельской областью Белоруссии и с Брянской областью России. Летом в украинском регионе прошли мероприятия по усилению фортификаций.
Пограничный вопрос 21 июля был рассмотрен на совещании во дворце белорусского лидера. Подробности в публикации Лукашенко рассказал о битве за урожай, "несунах" и военных на границе с Украин
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.