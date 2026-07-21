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Канцлер ФРГ не в курсе переговоров представителей России и Германии в Баку по Украине
Канцлер ФРГ не в курсе переговоров представителей России и Германии в Баку по Украине - 21.07.2026 Украина.ру
Канцлер ФРГ не в курсе переговоров представителей России и Германии в Баку по Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не обладает информацией по участию представителей своей страны в переговорном процессу по Украине. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T19:43
2026-07-21T19:43
2026-07-21T19:43
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Официальный берлин отрицает переговоры с Россией по урегулированию украинской проблемы."Мерц заявил, что ему ничего не известно о встрече представителей России и ФРГ в Баку по урегулированию конфликта на Украине", - сказано в публикации.Также 21 июля стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев публично раскрыл факт секретной встречи российских и германских представителей в Баку. На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине он сделал важное заявление. "12 июля рейсом из Берлина в Баку прибыли представители Германии. Также 12 июля рейсом из Москвы в Баку прибыли бывший российский премьер-министр Виктор Зубков и председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества Валерий Фадеев. Территория нашей страны была использована для этой встречи без какого-либо информирования нас. Я также не могу ничего сказать о содержании этой встречи, поскольку мы в ней не участвовали. Однако данные о перелетах позволяют мне сделать вывод, что в Баку состоялась тайная встреча", — заявил Алиев.По его словам, официальный Баку приветствует переговоры, направленные на достижение мира.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, россия, баку, фридрих мерц, ильхам алиев, украина.ру, новости о переговорах россии и украины, новости переговоров, международные отношения, международная политика
Новости, Германия, Россия, Баку, Фридрих Мерц, Ильхам Алиев, Украина.ру, новости о переговорах России и Украины, новости переговоров, международные отношения, Международная политика
Канцлер ФРГ не в курсе переговоров представителей России и Германии в Баку по Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не обладает информацией по участию представителей своей страны в переговорном процессу по Украине. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Официальный берлин отрицает переговоры с Россией по урегулированию украинской проблемы.
"Мерц заявил, что ему ничего не известно о встрече представителей России и ФРГ в Баку по урегулированию конфликта на Украине", - сказано в публикации.
Также 21 июля стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев публично раскрыл факт секретной встречи российских и германских представителей в Баку. На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине он сделал важное заявление.
"12 июля рейсом из Берлина в Баку прибыли представители Германии. Также 12 июля рейсом из Москвы в Баку прибыли бывший российский премьер-министр Виктор Зубков и председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества Валерий Фадеев. Территория нашей страны была использована для этой встречи без какого-либо информирования нас. Я также не могу ничего сказать о содержании этой встречи, поскольку мы в ней не участвовали. Однако данные о перелетах позволяют мне сделать вывод, что в Баку состоялась тайная встреча", — заявил Алиев.
По его словам, официальный Баку приветствует переговоры, направленные на достижение мира.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.