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Канцлер ФРГ не в курсе переговоров представителей России и Германии в Баку по Украине

Канцлер ФРГ не в курсе переговоров представителей России и Германии в Баку по Украине - 21.07.2026 Украина.ру

Канцлер ФРГ не в курсе переговоров представителей России и Германии в Баку по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не обладает информацией по участию представителей своей страны в переговорном процессу по Украине. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T19:43

2026-07-21T19:43

2026-07-21T19:43

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Официальный берлин отрицает переговоры с Россией по урегулированию украинской проблемы."Мерц заявил, что ему ничего не известно о встрече представителей России и ФРГ в Баку по урегулированию конфликта на Украине", - сказано в публикации.Также 21 июля стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев публично раскрыл факт секретной встречи российских и германских представителей в Баку. На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине он сделал важное заявление. "12 июля рейсом из Берлина в Баку прибыли представители Германии. Также 12 июля рейсом из Москвы в Баку прибыли бывший российский премьер-министр Виктор Зубков и председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества Валерий Фадеев. Территория нашей страны была использована для этой встречи без какого-либо информирования нас. Я также не могу ничего сказать о содержании этой встречи, поскольку мы в ней не участвовали. Однако данные о перелетах позволяют мне сделать вывод, что в Баку состоялась тайная встреча", — заявил Алиев.По его словам, официальный Баку приветствует переговоры, направленные на достижение мира.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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