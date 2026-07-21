https://ukraina.ru/20260721/vsu-zanimayutsya-imitatsiey-i-ne-sposobny-otrazit-vozdushnye-ataki-novosti-svo-1081708112.html
ВСУ занимаются имитацией и не способны отразить воздушные атаки. Новости СВО
ВСУ занимаются имитацией и не способны отразить воздушные атаки. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру
ВСУ занимаются имитацией и не способны отразить воздушные атаки. Новости СВО
ВСУ пытаются имитировать присутствие у Графского. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T20:39
2026-07-21T20:39
2026-07-21T20:39
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В приграничье продолжаются бои: по данным канала "Военкоры Русской Весны", село Графское находится под контролем подразделений группировки "Север" с 25 февраля, а основные столкновения сейчас сместились глубже в Харьковскую область — в район Белого Колодезя.При этом небольшие группы ВСУ пытаются переправляться через Северский Донец в районе Графского, после чего их выявляют и поражают российские подразделения.Такие вылазки, судя по всему, нужны Киеву не столько для реального возвращения позиций, сколько для картинки в соцсетях и отчётов перед командованием.Другие новости к этому часу: 🟥 Пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован, заявили в компании;🟥 ВС РФ поразили два судна у порта Одесса и сухогруз в порту Николаев с помощью БПЛА "Герань-4 сикер", сообщает Минобороны;🟥 БПЛА вновь атаковал цель в Сумской области. Воздушная тревога в городе объявлялась пять раз с начала суток;🟥 На фронте погиб мобилизованный ТЦК украинский актёр Евгений Бушмакин. По словам его близких, на фронт он попал после мобилизации в конце апреля. Знакомые с ним режиссёры утверждают, что Бушмакина прямо возле дома схватили людоловы, отобрали средства связи и отправили в штурмовую бригаду.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
ВСУ занимаются имитацией и не способны отразить воздушные атаки. Новости СВО
ВСУ пытаются имитировать присутствие у Графского. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
В приграничье продолжаются бои: по данным канала "Военкоры Русской Весны", село Графское находится под контролем подразделений группировки "Север" с 25 февраля, а основные столкновения сейчас сместились глубже в Харьковскую область — в район Белого Колодезя.
При этом небольшие группы ВСУ пытаются переправляться через Северский Донец в районе Графского, после чего их выявляют и поражают российские подразделения.
Такие вылазки, судя по всему, нужны Киеву не столько для реального возвращения позиций, сколько для картинки в соцсетях и отчётов перед командованием.
Другие новости к этому часу:
🟥 Пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован, заявили в компании;
🟥 ВС РФ поразили два судна у порта Одесса и сухогруз в порту Николаев с помощью БПЛА "Герань-4 сикер", сообщает Минобороны;
🟥 БПЛА вновь атаковал цель в Сумской области. Воздушная тревога в городе объявлялась пять раз с начала суток;
🟥 На фронте погиб мобилизованный ТЦК украинский актёр Евгений Бушмакин. По словам его близких, на фронт он попал после мобилизации в конце апреля. Знакомые с ним режиссёры утверждают, что Бушмакина прямо возле дома схватили людоловы, отобрали средства связи и отправили в штурмовую бригаду.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.