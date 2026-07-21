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ВСУ занимаются имитацией и не способны отразить воздушные атаки. Новости СВО

ВСУ занимаются имитацией и не способны отразить воздушные атаки. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру

ВСУ занимаются имитацией и не способны отразить воздушные атаки. Новости СВО

ВСУ пытаются имитировать присутствие у Графского. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T20:39

2026-07-21T20:39

2026-07-21T20:39

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В приграничье продолжаются бои: по данным канала "Военкоры Русской Весны", село Графское находится под контролем подразделений группировки "Север" с 25 февраля, а основные столкновения сейчас сместились глубже в Харьковскую область — в район Белого Колодезя.При этом небольшие группы ВСУ пытаются переправляться через Северский Донец в районе Графского, после чего их выявляют и поражают российские подразделения.Такие вылазки, судя по всему, нужны Киеву не столько для реального возвращения позиций, сколько для картинки в соцсетях и отчётов перед командованием.Другие новости к этому часу: 🟥 Пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован, заявили в компании;🟥 ВС РФ поразили два судна у порта Одесса и сухогруз в порту Николаев с помощью БПЛА "Герань-4 сикер", сообщает Минобороны;🟥 БПЛА вновь атаковал цель в Сумской области. Воздушная тревога в городе объявлялась пять раз с начала суток;🟥 На фронте погиб мобилизованный ТЦК украинский актёр Евгений Бушмакин. По словам его близких, на фронт он попал после мобилизации в конце апреля. Знакомые с ним режиссёры утверждают, что Бушмакина прямо возле дома схватили людоловы, отобрали средства связи и отправили в штурмовую бригаду.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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