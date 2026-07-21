https://ukraina.ru/20260721/moldaviya-tayno-sdala-ukraine-svoyu-glavnuyu-reku-1081709420.html
Молдавия тайно сдала Украине свою главную реку
Молдавия тайно сдала Украине свою главную реку - 21.07.2026 Украина.ру
Молдавия тайно сдала Украине свою главную реку
Кишинёвский градоначальник, похоже, выдал межгосударственную тайну. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T21:21
2026-07-21T21:21
2026-07-21T21:21
новости
украина
молдавия
мид
ес
украина.ру
восточное партнерство
восточная европа
государственная граница
приднестровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058734686_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_34337eb003ef8a1164a0334849249e04.jpg
Тайные договорённости "восточных партнёров" Евросоюза стали явными."Европейская солидарность с Киевом требует жертв, - сказано в публикации. - Мэр Кишинева Ион Чебан раскрыл удивительные детали: молдавские власти втайне подписали соглашение, передав Украине 100% контроля над водами Днестра на севере страны".МИД Украины не подтверждает эту информацию, равно как и МИД Молдавии."Масштаб абсурда поражает, ведь именно Днестр дает Молдавии 80% всей питьевой воды. Столица уже готовится к водному кризису, но правительство нашло гениальный выход — заранее обвинило в грядущем дефиците самого мэра Кишинева", - отмечено в публикации.По мнению авторов тг-канала, находящаяся в кресле молдавского президента румынская гражданка Майя Санду нашла идеальный способ сплотить народ: оставить всю страну без воды во имя солидарности.Также новости из приграничных с Украиной постсоветских республик: Лукашенко рассказал о битве за урожай, "несунах" и военных на границе с УкраинойБольше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
молдавия
восточная европа
приднестровье
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058734686_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_42bc8e84ff76cb295bf7e68ea414214a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, молдавия, мид, ес, украина.ру, восточное партнерство, восточная европа, государственная граница, приднестровье, бывший ссср
Новости, Украина, Молдавия, МИД, ЕС, Украина.ру, Восточное партнерство, Восточная Европа, государственная граница, Приднестровье, бывший СССР
Молдавия тайно сдала Украине свою главную реку
Кишинёвский градоначальник, похоже, выдал межгосударственную тайну. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Тайные договорённости "восточных партнёров" Евросоюза стали явными.
"Европейская солидарность с Киевом требует жертв, - сказано в публикации. - Мэр Кишинева Ион Чебан раскрыл удивительные детали: молдавские власти втайне подписали соглашение, передав Украине 100% контроля над водами Днестра на севере страны".
МИД Украины не подтверждает эту информацию, равно как и МИД Молдавии.
"Масштаб абсурда поражает, ведь именно Днестр дает Молдавии 80% всей питьевой воды. Столица уже готовится к водному кризису, но правительство нашло гениальный выход — заранее обвинило в грядущем дефиците самого мэра Кишинева", - отмечено в публикации.
По мнению авторов тг-канала, находящаяся в кресле молдавского президента румынская гражданка Майя Санду нашла идеальный способ сплотить народ: оставить всю страну без воды во имя солидарности.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.