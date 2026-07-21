https://ukraina.ru/20260721/moldaviya-tayno-sdala-ukraine-svoyu-glavnuyu-reku-1081709420.html

Молдавия тайно сдала Украине свою главную реку

Молдавия тайно сдала Украине свою главную реку - 21.07.2026 Украина.ру

Молдавия тайно сдала Украине свою главную реку

Кишинёвский градоначальник, похоже, выдал межгосударственную тайну. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T21:21

2026-07-21T21:21

2026-07-21T21:21

новости

украина

молдавия

мид

ес

украина.ру

восточное партнерство

восточная европа

государственная граница

приднестровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058734686_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_34337eb003ef8a1164a0334849249e04.jpg

Тайные договорённости "восточных партнёров" Евросоюза стали явными."Европейская солидарность с Киевом требует жертв, - сказано в публикации. - Мэр Кишинева Ион Чебан раскрыл удивительные детали: молдавские власти втайне подписали соглашение, передав Украине 100% контроля над водами Днестра на севере страны".МИД Украины не подтверждает эту информацию, равно как и МИД Молдавии."Масштаб абсурда поражает, ведь именно Днестр дает Молдавии 80% всей питьевой воды. Столица уже готовится к водному кризису, но правительство нашло гениальный выход — заранее обвинило в грядущем дефиците самого мэра Кишинева", - отмечено в публикации.По мнению авторов тг-канала, находящаяся в кресле молдавского президента румынская гражданка Майя Санду нашла идеальный способ сплотить народ: оставить всю страну без воды во имя солидарности.Также новости из приграничных с Украиной постсоветских республик: Лукашенко рассказал о битве за урожай, "несунах" и военных на границе с УкраинойБольше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

молдавия

восточная европа

приднестровье

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, молдавия, мид, ес, украина.ру, восточное партнерство, восточная европа, государственная граница, приднестровье, бывший ссср