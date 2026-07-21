https://ukraina.ru/20260721/bpla-atakovali-tseli-v-trkh-oblastyakh-ukrainy-novosti-svo-1081708533.html
БПЛА атаковали цели в трёх областях Украины. Новости СВО
БПЛА атаковали цели в трёх областях Украины. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру
БПЛА атаковали цели в трёх областях Украины. Новости СВО
ПВО ВСУ не смогла предотвратить поражение объектов на подконтрольной ей территории. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T22:00
2026-07-21T22:00
2026-07-21T22:00
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Силы ПВО за день сбили 123 украинских дрона, сообщили в Минобороны РФ.Другие новости к этому часу:🟥 Пожар в промзоне в Шпаковском округе Ставропольского края после атаки БПЛА полностью потушен, сообщил губернатор;🟥 БПЛА атаковали цели в Вышгородском районе Киевской области, а также в Черниговской и Одесской областях;🟥 ВС РФ развивают наступление на флангах Константиновки, пишет тг-канал "Рыбарь". По его данным, подразделения группировки "Юг" ВС РФ продолжают наступление в районе Константиновки и выравнивают линию фронта по рубежу Николайполье — Стенки — Часов Яр;🟦 Немецкое следствие окончательно повесило "Северные потоки" на болтливого украинца: глубоководные газопроводы якобы взорвал украинский агент Сергей Кузнецов, а не зарубежные партнёры. Доказательная база: парень сам похвастался жене по телефону своей работой на СБУ, пока итальянские спецслужбы заботливо записывали разговор.Актуальное интервью: Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровнеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БПЛА атаковали цели в трёх областях Украины. Новости СВО
ПВО ВСУ не смогла предотвратить поражение объектов на подконтрольной ей территории. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Силы ПВО за день сбили 123 украинских дрона, сообщили в Минобороны РФ.
Другие новости к этому часу:
🟥 Пожар в промзоне в Шпаковском округе Ставропольского края после атаки БПЛА полностью потушен, сообщил губернатор;
🟥 БПЛА атаковали цели в Вышгородском районе Киевской области, а также в Черниговской и Одесской областях;
🟥 ВС РФ развивают наступление на флангах Константиновки, пишет тг-канал "Рыбарь". По его данным, подразделения группировки "Юг" ВС РФ продолжают наступление в районе Константиновки и выравнивают линию фронта по рубежу Николайполье — Стенки — Часов Яр;
🟦 Немецкое следствие окончательно повесило "Северные потоки" на болтливого украинца: глубоководные газопроводы якобы взорвал украинский агент Сергей Кузнецов, а не зарубежные партнёры. Доказательная база: парень сам похвастался жене по телефону своей работой на СБУ, пока итальянские спецслужбы заботливо записывали разговор.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.