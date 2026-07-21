БПЛА атаковали цели в трёх областях Украины. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру
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БПЛА атаковали цели в трёх областях Украины. Новости СВО
БПЛА атаковали цели в трёх областях Украины. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру
БПЛА атаковали цели в трёх областях Украины. Новости СВО
ПВО ВСУ не смогла предотвратить поражение объектов на подконтрольной ей территории. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T22:00
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Силы ПВО за день сбили 123 украинских дрона, сообщили в Минобороны РФ.Другие новости к этому часу:🟥 Пожар в промзоне в Шпаковском округе Ставропольского края после атаки БПЛА полностью потушен, сообщил губернатор;🟥 БПЛА атаковали цели в Вышгородском районе Киевской области, а также в Черниговской и Одесской областях;🟥 ВС РФ развивают наступление на флангах Константиновки, пишет тг-канал "Рыбарь". По его данным, подразделения группировки "Юг" ВС РФ продолжают наступление в районе Константиновки и выравнивают линию фронта по рубежу Николайполье — Стенки — Часов Яр;🟦 Немецкое следствие окончательно повесило "Северные потоки" на болтливого украинца: глубоководные газопроводы якобы взорвал украинский агент Сергей Кузнецов, а не зарубежные партнёры. Доказательная база: парень сам похвастался жене по телефону своей работой на СБУ, пока итальянские спецслужбы заботливо записывали разговор.Актуальное интервью: Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровнеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Спецоперация, СВО, новости СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Украина, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Северный поток, теракт, ФРГ, БПЛА сегодня, атака БПЛА, наступление ВС РФ

БПЛА атаковали цели в трёх областях Украины. Новости СВО

22:00 21.07.2026
 
© Фото : Минобороны РФ
- РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Минобороны РФ
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ДзенTelegram
ПВО ВСУ не смогла предотвратить поражение объектов на подконтрольной ей территории. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Силы ПВО за день сбили 123 украинских дрона, сообщили в Минобороны РФ.
Другие новости к этому часу:
🟥 Пожар в промзоне в Шпаковском округе Ставропольского края после атаки БПЛА полностью потушен, сообщил губернатор;
🟥 БПЛА атаковали цели в Вышгородском районе Киевской области, а также в Черниговской и Одесской областях;
🟥 ВС РФ развивают наступление на флангах Константиновки, пишет тг-канал "Рыбарь". По его данным, подразделения группировки "Юг" ВС РФ продолжают наступление в районе Константиновки и выравнивают линию фронта по рубежу Николайполье — Стенки — Часов Яр;
🟦 Немецкое следствие окончательно повесило "Северные потоки" на болтливого украинца: глубоководные газопроводы якобы взорвал украинский агент Сергей Кузнецов, а не зарубежные партнёры. Доказательная база: парень сам похвастался жене по телефону своей работой на СБУ, пока итальянские спецслужбы заботливо записывали разговор.
Актуальное интервью: Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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