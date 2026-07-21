https://ukraina.ru/20260721/situatsiya-v-zone-otvetstvennosti-gruppirovki-sever-vs-rf-1081703005.html
Ситуация в зоне ответственности группировки "Север" ВС РФ
Ситуация в зоне ответственности группировки "Север" ВС РФ - 21.07.2026 Украина.ру
Ситуация в зоне ответственности группировки "Север" ВС РФ
Армия России подходит к Белому Колодезю. Об обстановке близ Волчанска пишет 21 июля тг-канал "Военная хроника"
2026-07-21T17:10
2026-07-21T17:10
2026-07-21T17:10
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Судя по истерике с украинской стороны, войска группировки "Север" подобрались к Белому Колодезю. Он пока ещё под контролем ВСУ, но ряд украинских околовоенных блогеров-истеричек пишет, что удержать этот район будет тяжело. Потому что главком ВСУ Александр Сырский, видимо, ещё в прошлом году положил здесь огромное количество резервов. Потеря Белого Колодезя существенно усложняет логистику украинских сил в районе Волчанска, Северского Донца и Печенежского водохранилища. В итоге снизится способность ВСУ снабжать передовые подразделения боеприпасами и ротировать личный состав на Купянск.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизация на Украине толкает общество к восстанию. Хроника событий на 14:00 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Ситуация в зоне ответственности группировки "Север" ВС РФ
Армия России подходит к Белому Колодезю. Об обстановке близ Волчанска пишет 21 июля тг-канал "Военная хроника"
Судя по истерике с украинской стороны, войска группировки "Север" подобрались к Белому Колодезю. Он пока ещё под контролем ВСУ, но ряд украинских околовоенных блогеров-истеричек пишет, что удержать этот район будет тяжело. Потому что главком ВСУ Александр Сырский, видимо, ещё в прошлом году положил здесь огромное количество резервов.
Потеря Белого Колодезя существенно усложняет логистику украинских сил в районе Волчанска, Северского Донца и Печенежского водохранилища. В итоге снизится способность ВСУ снабжать передовые подразделения боеприпасами и ротировать личный состав на Купянск.
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