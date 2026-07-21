https://ukraina.ru/20260721/situatsiya-v-zone-otvetstvennosti-gruppirovki-sever-vs-rf-1081703005.html

Ситуация в зоне ответственности группировки "Север" ВС РФ

Ситуация в зоне ответственности группировки "Север" ВС РФ - 21.07.2026 Украина.ру

Ситуация в зоне ответственности группировки "Север" ВС РФ

Армия России подходит к Белому Колодезю. Об обстановке близ Волчанска пишет 21 июля тг-канал "Военная хроника"

2026-07-21T17:10

2026-07-21T17:10

2026-07-21T17:10

спецоперация

сво

новости сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

дзен новости сво

александр сырский

волчанск

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0d/1068630806_0:333:1280:1053_1920x0_80_0_0_a9464154f0542b9565e160b5c011311e.jpg

Судя по истерике с украинской стороны, войска группировки "Север" подобрались к Белому Колодезю. Он пока ещё под контролем ВСУ, но ряд украинских околовоенных блогеров-истеричек пишет, что удержать этот район будет тяжело. Потому что главком ВСУ Александр Сырский, видимо, ещё в прошлом году положил здесь огромное количество резервов. Потеря Белого Колодезя существенно усложняет логистику украинских сил в районе Волчанска, Северского Донца и Печенежского водохранилища. В итоге снизится способность ВСУ снабжать передовые подразделения боеприпасами и ротировать личный состав на Купянск.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизация на Украине толкает общество к восстанию. Хроника событий на 14:00 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

волчанск

украина

россия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, александр сырский, волчанск, украина, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, наступление вс рф, донбасс